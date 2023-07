สุดยิ่งใหญ่! TIA51 จำกัด (เทีย ไฟว์-วัน) แถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ “My Universe The Series” ขนทัพนักแสดงซีรีส์วายเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง พร้อมปิดโรงภาพยนตร์ ให้แฟนคลับชมตัวอย่างซีรีส์ก่อนใคร

วันนี้ (26 กรกฎาคม 66) บริษัท TIA51 จำกัด (เทีย ไฟว์-วัน) นำโดย คุณอัครวัฒน์ พิชยธนะวิศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท TIA51 จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโปรเจคแรก “My Universe The Series รักเราเท่าจักวาล” ณ โรงภาพยนตร์ ชั้น6 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม โดยโปรเจกต์ “My Universe The Series” เป็นโปรเจกต์ซีรีส์วายที่ใหญ่ที่สุด มากถึง 12 เรื่อง และมีความยาวรวม 24 ตอน โดยพล็อตเรื่องเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาใหม่ และยังมีคู่จิ้นมากที่สุดถึง 11 คู่ มีคิวออนแอร์นานที่สุดถึง 6 เดือน เริ่มออนแอร์ตอนแรก ในวันอาทิตย์ที่20 สิงหาคม 2566 ทางช่องอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 และทางแอพพลิเคชั่น iQIYI (อ้ายฉีอี้) ซึ่งจะออนแอร์ในรูปแบบคู่ขนานกว่า 190 ประเทศทั่วโลกภายในงานมีนักแสดงเข้าร่วมงานมากมาก อาทิ ยิม-ธัญญะ ธีระขจรกิจ, เปรม-ภูมิพัฒน์ ไพบูลย์ นักแสดงนำของเรื่อง Casanova Begins เกิดใหม่อีกครั้งเป็นคาสโนวา, เอิร์ท-ชิษณุพงศ์ เศิกศิริ , แบงค์-ณฐวัฒน์ ธนทวีประเสริฐ จากเรื่อง Marry Go Round สับรางทางหัวใจ, จูเนียร์-พิชชานนท์ เดียวตระกูล, มิ้ล-ณัฐชนน ศุภวรวงศ์ จากเรื่อง Right Time Right You ใช่ชอบบอกรัก, มิก-มณฑล วิเศษสินธุ์, ท๊อป-ปิยวัฒน์ พงศ์คณิตานนท์ จากเรื่อง You Are My Soul Mate บัง(ไม่)เอิญ, ชีตาห์-ชนม์พิพัฒน์ พจี, พัตเตอร์-ภูเบศ ประทุมรัตน์ จากเรื่อง Lucky Love เสิร์ฟรัก, ชีตาห์-ชนม์พิพัฒน์ พจี, โฟน - ธนากร ชื่นอารมณ์, เพียว-ณพลพงศ์ สุขสมบัติ, เทอร์โบ-ชนกชนม์ บุญมานะวงศ์, จูเนียร์-พิชชานนท์ เดียวตระกูล, ริว-ภาสกร นิยติวัฒน์ชาญชัย จากเรื่อง Friend Forever เฟรนด์ฟอเอฟเวอร์, เทอร์โบ- ชนกชนม์ บุญมานะวงศ์, ก้าวหน้า -กิตติภัทร แก้วเจริญ จากเรื่อง The Camp Fire แคมป์ผีมีรัก, นอร์ท-ชัชพล ประณตพงศ์, ริว-ภาสกร นิยติวัฒน์ชาญชัย จากเรื่อง Fake Love รักหลอกเลยหลอกรัก นิค-เก็จชณัฐ สุวรรณบุต, น้ำ-ธนบดี วาธง จากเรื่อง Pisces Of Me เศษหนึ่งส่วนเรา, แบงค์ -ธีวรา ปัญญะธารา, พูห์ - เขตโสภณ โสภณมณี จากเรื่อง 1626 ใจนี้พี่จอง, มาวิน-อัครดนัย พุทธาโภคาทรัพย์, ธีร์–ธีร์จุฬา วรรณธนะไวกูณฐ์ จากเรื่อง Refund Love รักนี้ต้องชำระ, วินเนอร์-ธนทัต คูณอเนกสิน, โอ-อนุชิต สพันธุ์พงษ์ จากเรื่อง I Wish You Love อธิษฐานสานใจนอกจากนี้ ยังมีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษกับมินิคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟ จากนักร้องหนุ่มเสียงดี เฟิร์ส- อนุวัตน์ ที่จะมาร้องเพลงประกอบซีรีส์ให้แฟนๆได้ฟังกันแบบสดๆสำหรับแฟนๆซีรีส์ เตรียมตัวรับชม My Universe The Series” โปรเจคซีรีส์วายที่ใหญ่ที่สุด ยาวถึง 12 เรื่อง ได้ทางอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 เริ่มตอนแรกวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 และทาง iQIYI (อ้ายฉีอี้) ที่ออนแอร์ในรูปแบบคู่ขนานกว่า 190 ประเทศทั่วโลก และที่พิเศษจัดหนักเพื่อแฟนคลับซีรีส์ที่ออนแอร์ทาง iQIYI (อ้ายฉีอี้) จะเป็นเวอร์ชั่น Uncut ที่ไม่มีให้ชมกันในช่องทีวีด้วย