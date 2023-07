"แจ็คสัน หวัง" บุกเซอร์ไพรส์ในงานเปิดตัว “เดอะ ไฟน์เนส แมนชั่น” ชวนแฟน ๆ สั่งกาแฟกับบาริสต้าพี่แจ็คที่ “เนสกาแฟ โกลด์ เครมมา อินเตอร์แอคทีฟ คาเฟ่”

บอกเลยว่าที่สุดของความน่ารัก ต้องยกนิ้ว ให้ “เดอะ ไฟน์เนส แมน” (The Finest Man) ศิลปินระดับโลก “แจ็คสัน หวัง” ที่มาเยือนเมืองไทยทีไร ก็สร้างความฟินให้กับแฟนๆ ตลอด ล่าสุด พี่แจ็ค แบรนด์แอมบาสเดอร์ เนสกาแฟ โกลด์ เครมมา บุกทำเซอร์ไพรส์ปรากฏตัวแบบเป็นกันเองในงานเปิดตัว “เดอะ ไฟน์เนส แมนชั่น” (The Finest Mansion) บ้านที่แสนอบอุ่นที่จำลองบรรยากาศบ้านในภาพยนตร์โฆษณาชุดล่าสุดที่ถ่ายทำในประเทศจีน ที่พี่แจ็คและจุ๊มเหม่งแสดงด้วยกัน และอยากให้ทุกคนได้ตามรอยโฆษณา สร้างความประทับใจไม่รู้ลืมให้กับคนรักกาแฟและแฟนคลับผู้โชคดีพร้อมยังพาไปสัมผัส “เนสกาแฟ โกลด์ เครมมา อินเตอร์แอคทีฟ คาเฟ่” แห่งแรกของโลก คาเฟ่ อินเตอร์แอคทีฟแบบใหม่ แบบสับ ที่สร้างขึ้นในประเทศไทย ที่นี่ที่เดียวที่ทุกคนจะได้ฟินกับการสั่งกาแฟกับบาริสต้าแจ็คสัน หวัง ในจออินเตอร์แอคทีฟสุดล้ำ ที่ไม่เพียงแต่เสิร์ฟกาแฟที่มีรสชาติดีเยี่ยม แต่ยังสามารถพูดคุยได้จริงและเก็บโมเมนต์ประทับใจเหมือนมีพี่แจ็คมาอยู่ใกล้ ๆ ซึ่งเปิดให้ทุกคนมาสัมผัสและร่วมกิจกรรมคอฟฟี่เวิร์กชอป ฟรี ณ ลานสแควร์บี หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ 22-23 ก.ค. 2566 เท่านั้นสมชื่อ “เดอะ ไฟน์เนส แมน” ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดในการคอลแลปส์กับเนสกาแฟ โกลด์ เครมมา เป็นปีที่สอง จากความสำเร็จและกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยมจากปีที่ผ่านมา ปีนี้ จึงเซอร์ไพรส์สร้างความตื่นเต้นฉลองการเปิดตัว “เดอะ ไฟน์เนส แมนชั่น” เพื่อนำประสบการณ์สุดพิเศษในการดื่มด่ำที่สุดของกาแฟผงละเอียดสีทองคุณภาพและชั้นเครมมาเนียนนุ่มมาให้ผู้โชคดีกว่า 200 คนพร้อมแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานและเมื่อถึงเวลา พี่แจ็คก็ออกมาปรากฏตัวอย่างสง่างามในงาน เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นเซ็นทรัลเวิลด์จากลูกค้าผู้โชคดีและเหล่าอากาเซ่ เป็นเซอร์ไพรส์สุดพิเศษในงานนี้ และยังพาชมโซนต่าง ๆ ทั้ง 5 โซน ได้แก่ ห้องนอน กับการดื่มกาแฟร้อนๆ ต้อนรับวันใหม่ที่สดใส ต่อด้วย ห้องทำงาน ที่ปลุกไอเดียสร้างสรรค์การทำงานให้พิเศษขึ้น แวะพักผ่อนที่ ห้องนั่งเล่น ผ่อนคลายกับกิจกรรมสบายๆ อย่างอ่านหนังสือ ดูหนัง ฟังเพลง เล่นดนตรี สนุกกับงานอดิเรกที่ ห้องจอดรถ กับรถมอเตอร์ไซค์สุดหรูตามรอยภาพยนตร์โฆษณา ปิดท้ายด้วย อินเตอร์แอคทีฟ คาเฟ่ บูธกดสั่งกาแฟจากบาริสต้าแจ็คสัน หวังในจออินเตอร์แอคทีฟ นอกจากนี้ ทุกคนยังได้สวมบทบาทเป็นบาริสต้าในหนึ่งวัน เพื่อชงกาแฟที่ดีที่สุดในสไตล์ของตัวคุณเองกับกิจกรรมเดอะ ไฟน์เนส คอฟฟี่ เวิร์คช้อป ใน 2 เมนูพิเศษ ได้แก่ อเมริกาโน่ร้อน และลิ้นจี่แบล็คคอฟฟี่แจ็คสัน หวัง กล่าวว่า “ดีใจที่ได้กลับมาเมืองไทย กลับมาบ้านแห่งที่สองของผม ผมดีใจที่ได้จับมือกับเนสกาแฟ โกลด์ เครมมา เป็นปีที่สอง และอยากครีเอทช่วงเวลาพิเศษกว่าปีที่แล้วให้กับแฟน ๆ และครอบครัวเนสกาแฟ โกลด์ เครมมาทุกคน ผมขอเชิญชวนให้ทุกคนมาชม “เดอะ ไฟน์เนส แมนชั่น” เหมือนในภาพยนตร์โฆษณา และดื่มด่ำกับ เนสกาแฟ โกลด์ เครมมา กาแฟผงละเอียดสีทองคุณภาพ ที่เปลี่ยนทุกช่วงเวลาให้เป็นช่วงเวลาพิเศษ เหมือนที่ผมได้สร้างช่วงเวลาพิเศษที่มหัศจรรย์ให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้ อยากให้ทุกคนมาสัมผัสบ้านของผมและจิบกาแฟจากอินเตอร์แอคทีฟคาเฟ่ที่เหมือนผมชงเองที่ “เดอะ ไฟน์เนส์ แมนชั่น 22-23 ก.ค. นี้เท่านั้นครับ”ห้ามพลาด!! สำหรับคนรักกาแฟและเหล่าอากาเซ่ เนสกาแฟ โกลด์ เครมมา อัดแน่นโมเมนต์ความประทับใจที่ทุกคนต้องมาสัมผัสประสบการณ์กาแฟพรีเมียมเพื่อโมเมนต์สุดพิเศษ และตามรอยโฆษณาแจ็คสัน หวัง ได้ที่ “เดอะ ไฟน์เนส แมนชั่น” พร้อมสนุกกับ “เนสกาแฟ โกลด์ เครมมา อินเตอร์แอคทีฟ คาเฟ่” ที่คุณสามารถสั่งกาแฟเหมือนมีพี่แจ็คตัวจริงมาเสิร์ฟให้ ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. - 20.00 น. ณ ลาน เซ็นทรัลเวิลด์ สแควร์ บี นอกจากนั้น ยังสามารถพบกับบุ๋น นพณัฐ กันทะชัย และชมมินิคอนเสิร์ตจากวง SlapKiss ในวันที่ 22 ก.ค. และพบกับมินิคอนเสิร์ตวง Season Five ในวันที่ 23 ก.ค. สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และแขกรับเชิญพิเศษ ได้ที่ Facebook NESCAFE.TH