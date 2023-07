"เฟิร์ส อนุวัฒน์" นำทัพร้องเพลงประกอบซีรีส์ “My Universe The Series” "เทีย ไฟว์-วัน" ใส่ใจทุกรายละเอียด จัดเต็มทำเพลงถึง 6 เวอร์ชั่น!!

เป็นค่ายที่ผลิตคอนเทนต์คุณภาพจริงๆ สำหรับบริษัท TIA51 จำกัด (เทีย ไฟว์-วัน) บริษัท Entertainment กับโปรเจคโปรเจคซีรีส์วายที่ใหญ่ที่สุด 12 เรื่อง ยาวถึง 24 ตอน โดยพอตเรื่องเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาใหม่ และยังมีคู่จิ้นมากที่สุดถึง 11 คู่ ออนแอร์นานที่สุดถึง 6 เดือน และมีผู้กำกับมากที่สุดถึง 5 คน แถมแพลตฟอร์มออนไลน์ยักษ์ใหญ่อย่าง iQIYI (อ้ายฉีอี้) เตรียมส่งซีรีส์ “My Universe The Series” ออนแอร์ 190 ประเทศทั่วโลกพร้อมประเทศไทย เรียกว่าเป็นตำนานบทใหม่ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในวงการซีรีส์ ล่าสุด TIA51 จำกัด (เทีย ไฟว์-วัน) ใส่ใจรายละเอียดทุกการผลิต เดินหน้าจัดเต็มทำเพลงใหม่เพื่อใช้ประกอบซีรีส์ในครั้งนี้ถึง 2 เพลงเลยทีเดียวประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท TIA51 (เทีย ไฟว์-วัน) เปิดเผยถึงการ เดินหน้าทำเพลงประกอบซีรีส์My Universe The Series ว่า “ตอนนี้เรากำลังทำเพลงประกอบซีรีส์ 2เพลง โดยเนื้อหาเพลงแทนความหมายของซีรีส์ทั้ง12เรื่อง และทั้ง 2 เพลงนี้กำลังทำอีก 2 ภาษา คือ อังกฤษ และ จีน และกำลังอยู่ในขั้นตอนคัดเลือกศิลปินที่จะมาขับร้อง TIA51 จำกัด (เทีย ไฟว์-วัน) อยากได้ศิลปินจีนจริงๆ ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการแปล และการคัดเลือกอยู่นั่นเองสำหรับเพลงประกอบซีรีส์ภาษาไทย ชื่อเพลงจักรวาลที่เปลี่ยน เป็นเพลงช้าฟิลกู๊ดแนวบอกรัก หวานๆ เนื้อหาพูดถึง ความรักที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้สดใสขึ้น จากที่เหมือนโลกนี้ว่างเปล่า แต่ดูมีค่ามากมายเมื่อมีอีกคนเข้ามาเติมเต็ม เพลงนี้เราจัดทำถึง6 เวอร์ชั่น ได้ศิลปินมาขับร้องอาทิ เฟิร์ส- อนุวัฒน์, ชีตาห์- ชนม์พิพัฒน์ พจี feat. พัตเตอร์-ภูเบส ประทุมรัตน์, ชีตาห์-ชนม์พิพัฒน์ พจี พัตเตอร์ - ภูเบส ประทุมรัตน์, มิ้ล- ณัฐชนน ศุภวรวงศ์, ท็อป - ปิยวัฒน์ พงศ์คณิตานนท์”“ส่วนอีกเพลง ชื่อเพลง เหมือนกันใช่ไหม เป็นแนวเพลงจังหวะMedium เนื้อหาแทนความรู้สึก แอบรัก สื่อความรู้สึกการแสดงออกแอบรักในรูปแบบต่างๆ ทำให้อีกคนรู้สึกรักไปแล้ว รักแบบบ้าคลั่งก็เป็นไปได้ ขับร้องโดยชีตาห์-ชนม์พิพัฒน์ พจี feat. พัตเตอร์-ภูเบส ประทุมรัตน์ เรียกว่าทั้ง2 เพลงที่เราได้ทำขึ้นมาใหม่เราดูแลทุกขั้นตอนการผลิต หวังว่าชมชมทุกท่านจะชื่นชอบนะครับ”งานนี้แฟนคลับรอฟังเพลงเพราะๆประกอบซีรีส์และเตรียมฟินจัดเต็มกันได้เลย เพราะ “My Universe The Series” จ่อคิวออนแอร์ 20 สิงหา พร้อมที่ไทย เวลา 22.45 น. ทางอัมรินท์ทีวี HD ช่อง 34 และทาง iQIYI (อ้ายฉีอี้) ที่ออนแอร์ในรูปแบบคู่ขนานกว่า 190 ประเทศทั่วโลก และที่พิเศษจัดหนักเพื่อแฟนคลับซีรีส์ที่ออนแอร์ทาง iQIYI (อ้ายฉีอี้) จะเป็นเวอร์ชั่น Uncut ที่ไม่มีให้ชมกันในช่องทีวีด้วย