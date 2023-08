“Gemini” เสิร์ฟเพลงรักยอมเปย์ทั้งหัวใจ!! ในซิงเกิ้ลใหม่ “เอาไรว่ามา” (Anything You Want)

เรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยกับการปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ที่ชวนให้ตกอยู่ในภวังค์แห่งความรัก สำหรับศิลปินหนุ่มฮอต “Gemini” (เจมีไนน์-นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์) กับเพลงล่าสุด “เอาไรว่ามา” (Anything You Want) จาก “GMMTV RECORDS” ที่มีจังหวะสนุกในสไตล์ Motown R&B โดยเนื้อหาเพลงพูดถึงความน่ารักของคนๆ หนึ่งที่ทำให้ใจเราต้องหวั่นไหว จนถึงขั้นที่เรายอมให้ทุกอย่างเทหมดทั้งหัวใจ ซึ่งได้ 2 คนดนตรีคุณภาพมาผนึกกำลังเพื่อสร้างงานเพลงอย่าง “แอ้ม อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์” มาจรดปลายปากกาแต่งเนื้อร้องและรับหน้าที่โปรดิวเซอร์ แถมยังมี “อภิวัฒน์ พงษ์วาท” (หนึ่ง ETC) นั่งแท่นรังสรรค์เมโลดี้และเป็นโคโปรดิวเซอร์อีกด้วย รับประกันว่าเพลงนี้จะสะกดใจคนฟังให้ปล่อยตัวปล่อยใจจอยๆ ได้เบอร์แรงเลยทีเดียว“Gemini” เผยว่า “สำหรับเพลงนี้มีความเป็นตัวตนของผมอยู่เยอะมาก ดนตรีมี Grove เป็นจังหวะสนุกๆ ในสไตล์ Motown R&B ให้แฟนๆ ได้ปล่อยจอยโยกตามกันได้ สำหรับเนื้อหาจะเล่าถึงเรื่องความน่ารักของคนที่เราชอบ จนทำให้ใจเราหวั่นไหวใจเต้นแรง ถึงขนาดที่เราอยากจะบอกออกไปว่าน่ารักขนาดนี้จะเอาอะไรว่ามาเลย พร้อมจะให้ทุกอย่างแม้กระทั่งหัวใจ ซึ่งในเพลงนี้ผมมีส่วนร่วมในการแชร์ไอเดียว่าอยากได้ดนตรีที่ดูสนุกๆ ซนๆ ตรงกับคาแรกเตอร์ของผมเอง มีท่าเต้นน่ารักๆ ไว้ให้แฟนๆ ทำชาเลนจ์ตามกันได้ ยอมรับเลยว่าเป็นการทำงานที่สนุกแล้วก็มีความสุขมาก ต้องขอขอบคุณทั้ง “พี่แอ้ม” ที่มาแต่งเนื้อร้องและเป็นโปรดิวเซอร์ให้ แล้วก็ “พี่หนึ่ง ETC” ช่วยแต่งทำนองและร่วมเป็นโคโปรดิวเซอร์ ซึ่งพี่ๆ ให้ผมแชร์ไอเดีย บอกสิ่งที่ต้องการลงไปในเพลง การได้ร่วมงานกับคนเก่งๆ มันทำให้ผมได้พัฒนาทักษะด้านงานดนตรีเพิ่มขึ้นไปอีกครับ ส่วนในพาร์ทของ Music Video มีสีสันแล้วก็ Mood & Tone ดูน่ารักชวนใจเต้นแรงตามเนื้อหาของเพลง ซึ่งเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกกับ “น้องปาเอญ่า BNK48” (นิพพิชฌาน์ พิพิธเดชา) บรรยากาศการทำงานสนุกสนานแล้วก็ฟีลกู๊ดมากเลยครับ น้องตั้งใจทำงานน่ารักเป็นกันเองด้วย สุดท้ายขอฝากเพลงจังหวะสนุกๆ ด้วย หวังว่าทุกคนจะชอบกัน เข้ามาฟังและดู MV กันเยอะๆ นะครับ”ติดตามชมมิวสิควีดิโอเพลง “เอาไรว่ามา” (Anything You Want) จากเสียงร้องของ “Gemini” ได้แล้ววันนี้ ทาง YouTube : GMMTV RECORDS ดาวน์โหลดได้ทาง *1232323 และ Spotify / iTunes / JOOX Music และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & Twitter & Tiktok & Weibo : GMMTV