“CRAVITY” พร้อมบุกไทยอีกครั้ง 28 ต.ค. นี้ เตรียมเซอร์ไพรส์ฝาก LUVITY ชาวไทยเพียบ!

สิ้นสุดการรอคอย!ศิลปินบอยแบนด์ภายใต้สังกัด Starship Entertainment (สตาร์ชิป เอนเตอร์เทนเมนต์) โดยหลังจากเดบิวต์ หนุ่ม ๆ ก็มีผลงานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับกระแสตอบรับดีขึ้นเรื่อย ๆ โดยในวันที่ 11 กันยายนนี้ “CRAVITY” เตรียมคัมแบคกับมินิอัลบั้มที่ 6 “SUN SEEKER” อีกด้วย นับเป็นอีกหนึ่งวงบอยแบนด์ที่น่าจับตามอง ทั้งด้านความสามารถ และสไตล์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันของทั้ง 9 หนุ่ม "SERIM" (เซริม), "ALLEN" (แอลรอน), "JUNGMO" (จองโม), “WOOBIN" (อูบิน), "WONJIN" (วอนจิน), "MINHEE" (มินฮี), “HYEONGJUN” (ฮยองจุน), “TAEYOUNG” (แทยอง) และ “SEONGMIN” (ซองมิน)โดยในปลายปี 2023 นี้ “CRAVITY” ได้ประกาศจัดทัวร์ครั้งแรกในหลายประเทศทั่วโลกทั้งในฝั่งอเมริกา และ เอเชีย สร้างความตื่นเต้นให้แฟน ๆ ที่เต็มไปด้วยความคาดหวังโดยกลับมาพร้อมสเกลงานที่ใหญ่ขึ้น! กับงาน “2023 CRAVITY THE 1st WORLD TOUR 'MASTERPIECE' IN BANGKOK” โดยงานนี้ได้ "BEX" (เบ็ก), "YJ PARTNERS" (วายเจ พาร์ทเนอร์ส, "PROUD2" (พราวด์ทู) และ "Starship Entertainment" (สตาร์ชิป เอนเตอร์เทนเมนต์) ผู้จัดเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่เคยพาหนุ่ม ๆ ทั้ง 9 คนบินลัดฟ้ามาจัดแฟนคอนเสิร์ตสุดประทับใจให้กับ “LUVITY” (ลอบิตี้: ชื่อกลุ่มแฟนคลับ) ชาวไทยไปเมื่อปลายปีที่แล้ว งานนี้รับประกันความปังแน่นอน แฟน ๆ ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงโดยงานสุดพิเศษนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 18:00 น. ณ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ ชั้น 5.5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ บัตรราคา 5,900 / 4,900 / 3,900 และ 2,900 บาท เปิดขายบัตร วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 เวลา10:00 น. ทางเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com และเคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 9 สาขาหลัก ติดตามข่าวสารกิจกรรมและข้อมูลต่าง ๆ ของงานเพิ่มเติมได้ที่ Official Facebook: BEXConcert และ Twitter: @BEX_Concert