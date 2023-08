ร้อนแรงเต็มกราฟ! “ATEEZ” พลังล้น คอนเสิร์ตแรกในไทย “2023 ATEEZ WORLD TOUR [THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL] IN BANGKOK” อัดแน่นความมันส์ไร้ที่ติ

ปิดฉากลงพร้อมความร้อนแรงพุ่งเต็มกราฟ สำหรับงานคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของและบอยกรุ๊ปดาวรุ่งมาแรงแห่งวงการเค-ป็อป จากค่ายที่จัดขึ้น ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 8 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมาโดยผู้จัดหน้าใหม่ผู้นำสื่อบันเทิงดิจิตอล และค่ายปั้นครีเอเตอร์ Youtube ที่แรกในไทย จัดเต็มแสงสีเสียงและความสนุกกับโชว์สุดพิเศษมากมายของ 8 หนุ่ม ATEEZ ให้เหล่า “เอทีนี” (ATINY : ชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการ) ได้สนุกรวมและสร้างความทรงจำที่ดีร่วมกันอย่างน่าประทับใจงานนี้ร้อนระอุตั้งแต่วินาทีแรกที่ VCR ถูกฉายขึ้น ก่อนที่ 8 หนุ่ม ATEEZ จะปรากฎตัวด้วยการแสดงสุดดุดัน ท่ามกลางเสียงกรี๊ดจาก “เอทีนี” ในฮอลล์ดังกระหึ่ม ก่อนจะเปลี่ยนเป็นลุคหนุ่มสุดเท่คูลๆ โชว์ไลน์เต้นแข็งแรงในเพลง HALAZIA จบเพลงแรกก็เบรกทักทายทุกคน “สวัสดีครับ พวกเราเอทีซครับ” ก่อนที่จะรัวภาษาไทยเอาใจแฟนๆ ทั้ง“ความสุขของทุกคนครับคนไทยใจดี แต่คนเกาหลีมีใจ”, “คิดถึงพวกผมมั้ยครับ ผมก็คิดถึงนะครับ” แล้วรีบชวนแฟนๆ ให้สนุกไปด้วยกัน เพราะวันนี้พวกเขาเตรียมความร้อนแรงมาโชว์ต่อหน้าทุกคนแบบอัดแน่นแน่นอนว่า ATEEZ ไม่ได้มาเล่นๆ พูดจริงทำจริง! สาดเอนเจอร์จี้ล้นทุกโชว์ ขนเพลงมาระบิดความมันส์แบบนอนสต็อปในพาร์ทแรกทั้ง ANSWER , THE RING , HALA HALA ก่อนจะเปลี่ยนบรรยากาศมาโชว์พลังเสียงสมมงโวคอลในเพลง DAZZLING LIGHT , MIST , AURORA , SUNRISE ก่อนไปต่อความสนุกแบบใกล้ชิดแฟนๆ ในเพลง ILLUSION โดยมีลูกบอลยักษ์ลอยไปรอบ ๆ ให้แฟน ๆ ได้เอ็นจอยกันพร้อมกับชวนทุกคนแดนซ์ไปด้วยกันกับเพลง WAVE ต่อด้วยเพลง WIN , HORIZON , WONDERLAND ที่แฟนๆ โยกตามอย่างเมามันส์ และขาดไม่ได้เพลง BOUNCY ที่ได้โชว์เต้นเรียกน้ำย่อยในงานแถลงข่าว พอขึ้นเวทีจริงก็ใส่เต็มคาเบลและยังได้ชวนทำชาเลนจ์กับแฟนๆในฮอลล์สุ่มผู้โชคดีขึ้นจอเต้นแบทเทิลกับเมมเบอร์อย่างสนุกสนานเข้าสู่ช่วงท้ายที่ยังไม่ท้ายสุด พลังทั้ง 8 หนุ่มยังเหลือล้น เพลง THANXX , FEVER MEDLEY , SAY MY NAME และ GUERRILLA มันส์คูณล้านถูกใจ “เอทีนีไทย” ส่งเสียงกรี๊ดและตะโกนเชียร์ดังสนั่น ก่อนจะลงเวทีหนุ่มๆ ก็อ้อนแฟนๆ ทุกคนว่าอยากจะกลับมาหาอีก เจอลูกอ้อนแสนละมุนเข้าไปใครจะทนไหว เหล่าเอทีนีไม่อยากให้คอนจบ เรียกร้องให้ทั้ง 8 หนุ่มโชว์ต่อขอมาก็จัดให้ช่วงสุดท้าย ATEEZ กลับขึ้นมาบนเวทีอีกครั้งพร้อมเพลง TURBULENCE แฟนทำเซอร์ไพรส์ป้ายโปรเจ็กต์ ที่เขียนข้อความว่า “เอทีนี จะรักษาที่ตรงนี้ไว้ให้เอง ถ้าเหนื่อยเมื่อไหร่ก็มาซบไหล่พวกเราได้เลยนะ” ทำเอาทั้ง 8 หนุ่มซาบซึ้งอย่างมาก นอกจากนั้นแฟนๆ ยังได้ทำเซอร์ไพรส์โปรเจ็กต์วันเกิดล่วงหน้าให้กับ “มินกี” (วันเกิด 9 สิงหาคม) ด้วย เป็นอีกหนึ่งความทรงจำดีๆ ของศิลปินและแฟนๆ ที่มีร่วมกัน ก่อนจะต้องเซย์กู๊ดบายกันจริงๆ ATEEZ เลือกเพลง THE REAL มาร้องและเต้นสุดพลังส่งท้ายคอนเสิร์ตในครั้งนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบไร้ที่ติ ATEEZ เอาอยู่ทุกตรง! สมการรอคอยจริงๆ!!