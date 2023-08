เปิดตัว VIBIE Ambassador!! พบกับ 5 VB มากความสามารถ จาก VIBIE LIVE ที่จะมาเป็นเพื่อนใหม่ของคุณ

ครั้งแรกของแอปพลิเคชัน Live Stream ที่รวบรวมเอาหรือเหล่า Live Streamer หน้าตาน่ารัก สดใส มากความสามารถ ที่พร้อมไลฟ์พูดคุยกับคุณ ตลอด 24 ชั่วโมงด้วย Concept VIBIE Live Idol ได้เปิดตัวหนุ่มสาว Live Streamer ที่จะพาให้ทุกคนได้รู้จักกับมุมมองใหม่ในแอปฯวิบี้ไลฟ์ พื้นที่แสดงความสามารถ สร้างรายได้ของคนรุ่นใหม่ และ Community ของผู้คนที่จะเข้ามาเป็นเพื่อนคุย และมี Vibesดีๆร่วมกันได้ในแอปฯเดียวVIBIE Live แอปพลิเคชัน ไลฟ์สตรีมมิ่งสัญชาติไทย ที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 2 ล้านคน ที่ก่อนหน้านี้ได้เคยปล่อย Single แรกจาก Campaign VIBIE Star Zone กับ 4 VB เสียงเพราะ ในเพลง ลองมารักกันไหม (Love Time) หรือการเปิดตัว VIBIE GEN การออดิชั่นเหล่า VB ที่มีความสามารถทั้งการเต้น ร้องเพลง และการแสดงในแอปฯวิบี้ไลฟ์ มาเป็นกลุ่มนักแสดงในซีรีส์รักแนวสยองขวัญ Ghost Host Ghost House รัก เล่า เรื่องผี ที่ On Air ทางช่อง GMM25 เมื่อปีที่ผ่านมา และในปี2023 นี้ ก็ได้ปล่อยเพลงสุดน่ารักสดใส Single ล่าสุดจาก VIBIE (NEW) GEN กับเพลง เพื่อนคุย Friend(relation)ship ที่กำลังเป็นกระแส Tiktok Challange อยู่ในตอนนี้บนแฮชแท็ก #เพื่อนคุย #คุยเป็นเพื่อนไม่มีเงื่อนไขในเดือนสิงหาคมนี้ อีกหนึ่งโปรเจ็คสุดพิเศษจากวิบี้ไลฟ์ กับการเปิดตัว VIBIE Ambassador ทั้ง 5 คน คือ โจ้ กีตาร์ บีม เนเน่ และแพน ที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกับการเป็น Live Streamer หรืออาชีพวีเจ ผ่านผลงานในช่องทางต่างๆของวิบี้ไลฟ์ มาทำความรู้จักกับ VIBIE Ambassador ทั้ง 5 คนกันเลย!เจ้าของเสียงหัวเราะและความสนุกสนานของแอปฯวิบี้ไลฟ์ พี่ใหญ่ของทีม VIBIE Ambassador ที่มาพร้อมกับความมั่นใจ เฮฮา เป็นกันเอง แถมมาด้วยความกล้า และความมุ่งมั่นที่จะพา Userผู้ใช้งานแอปพลิเคชันทุกคนไปพบกับความสดชื่น ด้วยความ creative ในการไลฟ์ที่ไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะภารกิจไหนโจ้ก็พร้อมลุย และพร้อมจะเป็นกำลังใจ ส่งพลังงานแห่งความสุขและเสียงหัวเราะให้กับทุกคนได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้โจ้ยังเป็นหนึ่งในศิลปินโปรเจ็ค VIBIE (NEW) GEN เจ้าของผลงาน Single เพลงเพื่อนคุย Friend(relation)ship อีกด้วยสาวยิ้มสวยแห่ง VIBIE Live ที่มาพร้อมกับความมั่นใจ ความเฟรนด์ลี่ และความสามารถมากมาย กีตาร์เป็นคนที่มีพลังงานบวกอยู่เสมอ ชอบที่จะส่งต่อความรู้สึกดีๆให้กับทุกคน และยังชอบที่จะพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้แรงบันดาลใจใหม่ๆในการใช้ชีวิต และส่งต่อแรงบันดาลใจนั้นผ่าน Content ดีๆในทุกครั้งที่ขึ้นไลฟ์พูดคุยกับ Userด้วยความเป็นคนพูดจาฉะฉานและความสามารถในการสื่อสาร เธอยังเป็น Speaker และ MC ที่ไม่ว่าจะมีภารกิจพิเศษหรือแขกรับเชิญคนไหนกีตาร์ก็เอาอยู่หนุ่มนักดนตรี ขวัญใจพ่อยกแม่ยกแห่ง VIBIE Live ที่มากความสามารถ ทั้งการเล่นดนตรี ร้องเพลง การแสดงและกีฬา อีกหนึ่งเจ้าของเสียงหล่อๆในเพลงเพื่อนคุย Friend(relation)ship แม้ภายนอกอาจจะดูเป็นคนนิ่งๆ แต่จริงๆแล้วบีมเป็นคนคุยสนุก ขี้เล่น เป็นกันเอง และมีเรื่องที่น่าสนใจมาคุยกับ User ในห้องไลฟ์อยู่เสมอ นอกจากคุยสนุกแล้วทุกครั้งที่ขึ้นไลฟ์บีมยังมาพร้อมกับกีตาร์คู่ใจ ที่ไม่ว่าจะขอเพลงไหนหรืออยากให้บีมโชว์เพลงอะไรก็เล่นได้หมด รับรองว่าถ้าได้เข้าไปคุยกับบีมในห้องไลฟ์แล้วคุณจะต้องหลงรักหนุ่มเสียงดีคนนี้แบบสุดๆหนุ่ม Data analyst หน้าหวานขวัญใจชาว VIBIE Live ที่มาพร้อมเสียงนุ่มๆ กับคาแร็คเตอร์ขี้อาย พูดน้อย แต่ความจริงแล้วแพนเป็นคนที่คุยสนุกมากโดยเฉพาะกับคนสนิท User ทุกคนที่เข้ามาในห้องไลฟ์ของแพนจะต้องหลงรักการทักทาย การพูดคุยที่เป็นกันเอง และการเล่นดนตรีทั้งคีย์บอร์ดและกีตาร์ บวกกับเสียงร้องเพลงที่แสนอบอุ่น ทำให้ไม่ว่าในวันนั้นคุณจะเจอกับเรื่องเหนื่อยใจมาแค่ไหน ถ้าได้เข้ามาเป็นเพื่อนคุยในห้องไลฟ์ของหนุ่มแพนแล้ว โลกของคุณจะกลายเป็นสีชมพูอย่างแน่นอนสาวน้อยหน้าใสแห่ง VIBIE Live ที่พร้อมมาแจกความสดใจขโมยหัวใจ User น้องสาวคนสุดท้องของแก๊ง VIBIE Ambassador ผู้มีร้อยยิ้มและเสียงหัวเราะมาฝากทุกคนที่อยู่ในห้องไลฟ์เสมอ เนเน่มาพร้อมกับทักษะการเต้น การพูดภาษาจีนที่คล่องแคล่ว และใจสู้พร้อมลุยทุกภารกิจที่ได้รับ ใครที่อยากเห็นความน่ารัก คุยสนุก ก็เข้ามาเจอกับเนเน่ได้ที่แอปฯวิบี้ไลฟ์ และติดตามผลงานของเธอผ่านในทุกช่องทางของ VIBIE ได้เลยสำหรับใครที่อยากจะทำความรู้จักกับทั้ง 5 คนให้มากขึ้น หรืออยากจะเข้าไปหาเพื่อนคุยคลายเหงาได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิบี้ไลฟ์ ได้ทั้งใน App Store และ Play Store แล้วเตรียมพร้อมไปพบกับความสนุกสนานจาก VB ทุกคนในแอปฯ และมิตรภาพดีๆ จากเพื่อนใหม่ที่รอคุณอยู่ในวิบี้ไลฟ์ได้เลย!