“พีพี - อิ้งค์” พาลูกค้าคนพิเศษเปิดประสบการณ์ความสนุกในงาน ‘First Choice Festival 2023’

พาลูกค้าคนพิเศษเปิดประสบการณ์ความสนุกในงานพร้อมสัมผัสโลกที่เป็นตัวคุณกับแบรนด์พรีเซ็นเตอร์คนดังอย่างและที่จะมา Generate ทุกประสบการณ์ความสนุกที่เป็นคุณสู่โลกใหม่ที่จัดเต็มทุกความเป็นตัวเอง เฉพาะลูกค้าเฟิร์สช้อยส์เท่านั้น สนุกไปกับกิจกรรมสุดพิเศษ ร้อง เล่น เต้นแบบสุดมันส์ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอนกรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าวว่า “กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนแบรนด์กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ด้วยดีมาตลอด ความพิเศษในครั้งนี้มาในคอนเซ็ปต์ซึ่งเราได้แบรนด์พรีเซ็นเตอร์คนดัง อย่างมามอบความสุขในรูปแบบของกิจกรรมสนุก ๆ เสียงเพลง และเกมส์ต่าง ๆ เพื่อขอบคุณลูกค้าทุกคนของกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ หากใครไม่อยากพลาดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ สามารถสมัครมาร่วมเป็นสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์กันได้นะคะ”สำหรับบรรยากาศภายในงาน “First Choice Festival Event 2023” ครั้งนี้ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์จัดใหญ่จัดเต็มเช่นเคยเพื่อลูกค้าคนสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น บูธกิจกรรมมากมาย อาทิ Express Your Ideal Tattoo ตู้ Tattoo ที่ทุกคนสามารถเลือกลายที่ใช่เพื่อถ่ายทอดความเป็นตัวเอง, Reflect Your Ideal World บูธถ่ายภาพที่ทุกคนสามารถครีเอทโลกทั้งใบที่เป็นตัวเอง, Wish For Your Ideal World บูธที่ให้ทุกคนได้พิมพ์ทุกความปรารถนาของตัวเองร่วมกับบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์และบัตร XU เพื่อตอกย้ำความเป็นแบรนด์ของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมรับฟังทุกความต้องการและพร้อมให้ทุกคนเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ เป็นต้นต่อด้วยกิจกรรมในฮอลล์ โดยได้พิธีกรอารมณ์ดี ดีเจอ๋อง - เขมรัชต์ สุนทรนนท์ นำสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ทุกคนเข้าสู่กิจกรรมที่ทุกคนรอคอย กับเกมส์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่สองแบรนด์พรีเซนเตอร์สุดฮอตมาร่วมสนุกอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็น เกมส์ส่งต่อคำให้ถูกต้อง, เกมส์ใบ้คำ, เกมส์พูดชื่อตามหมวดหมู่ และแขกรับเชิญสุดพิเศษน้องกล้วยกรุงศรีที่มาร่วมเต้นแบทเทิลในเพลง Fire Boyเวอร์ชั่น Remix งานนี้นอกจากทุกคนจะได้ปลดปล่อยความเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้ว ผู้ชนะในแต่ละเกมส์ยังได้ฟินกับการถ่ายรูปร่วมกับพีพี และอิ้งค์เป็นที่ระลึก และประทับใจแบบฟิน ๆ ด้วยบทเพลงเพราะ ๆ จาก “พีพี-กฤษฏ์” และสาวเสียงดี “อิ้งค์-วรันธร” ที่จัดเต็มขนเพลงฮิตรวมมากกว่า 10 เพลง โดยเฉพาะเพลงพิเศษ “เฟียสไปกับ U” ที่ได้ผู้โชคดีมาร่วม Collab นับเป็นโชว์ที่ประทับใจสมกับความเป็นแบรนด์ XU ที่พร้อม Collab กับ U ทุกไลฟ์สไตล์เรียกว่างานนี้ทุกคนได้เป็นตัวเองอย่างเต็มที่ และเอ็นจอยกับทุกความมันส์กับทุกกิจกรรมที่กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ตั้งใจเลือกสรรมาให้กับสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์เท่านั้น ผู้ที่สนใจสมัครบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ สามารถสมัครได้ง่าย ๆ โดยกรอกข้อมูลสั้น ๆ ทางเว็บไซต์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับหรือสมัครด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE หรือที่สาขาเฟิร์สช้อยส์ ใกล้บ้าน ทั่วประเทศ และร่วมสัมผัสสิทธิประโยชน์และบริการหลากหลายได้ทันทีคลิก www.firstchoice.co.th