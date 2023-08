“CRUSH” มันดีมากครัช! “2023 CRUSH ASIA TOUR 'CRUSH HOUR' in BANGKOK” ที่สุดของเพลย์ลิสต์ดีต่อใจ ที่ฟังแล้วแสงออกหู

มันดีมากครัช! สำหรับการกลับมาเมืองไทยในรอบ 5 ปี กับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบที่แฟนๆ รอคอย ของศิลปินสายอาร์แอนด์บี-ฮิพฮอพ จากประเทศเกาหลีหรือในคอนเสิร์ตที่ถูกจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ BHIRAJ HALL ไบเทค บางนา โดยผู้จัดไฟแรง Be Hear Now Kpopส่งสัญญาณการเริ่มต้นเวลาปลดล็อคสกินหูทองคำ ด้วยการปรากฏตัวของเหล่านักดนตรี Band Wonderlust เรียกเสียงกรี๊ดต้อนรับจากเหล่าแฟนเพลงอย่างกึกก้องไปทั้งฮอลล์ ก่อนที่ CRUSH จะปรากฏตัวขึ้นมา พร้อมใส่เอเนอร์จี้ความสนุกตั้งแต่เพลงแรกอย่าง Rush Hour ที่ปลุกให้แฟนๆ ลุกขึ้นมาโยกตามทันที ก่อนจะตะโกนทักทายว่า Bangkok! แล้วส่งต่อเวทีไปที่เพลง Hey baby และ Ibiza ที่ไม่ลืมส่งเสียงทักทายเป็นภาษาไทยด้วยประโยคยาวๆ อย่างแค่เริ่มต้นก็ได้ใจแฟนๆ ไปเต็มๆ แต่ความดีงามระดับพรีเมี่ยมจาก CRUSH ยังไม่จบ ไปต่อด้วยเพลงจังหวะเบาๆ ฟังสบาย อย่าง 2411, NAPPA และ Sometimes ก่อนที่เขาจะทักทายแฟนเพลงชาวไทยด้วยสไตล์เขินๆ เป็นตัวเอง “ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ 2023 CRUSH ASIA TOUR นะครับ วันนี้เป็นวันที่มีความหมายสำหรับผมมากเลยครับ เป็นเอเชียทัวร์ครั้งแรกในรอบ 5 ปีของผม หลังจากปี 2018 ดีใจที่ได้เจอทุกคนอีกครั้งที่กรุงเทพฯ ในรอบ 5 ปีนะครับ ผมแสดงไป 6 เพลงรวดเลย เป็นยังไงบ้างครับ (ภาษาไทย)สนุกไหมครับ? วันนี้มากันเยอะมากๆ เลย ขอบพระคุณอีกครั้งนะครับ ผมอยากจะสนุกกับทุกคนไปเรื่อยๆ เหมือนกับชื่อของงานนี้ ทุกคนพร้อมจะสนุกไปด้วยกันหรือยังครับ (ภาษาไทย) ทุกคนดีมาก ขอบคุณครับ”แม้จะคุยไป เขินไป แต่ก็เรียกบรรยากาศสนุกสนานแบบเป็นกันเองจากแฟนๆ ไปแบบเต็มร้อย กำลังใจมาเต็มขนาดนี้ CRUSH ก็ขอส่งมอบเพลงเพราะมาให้ฟังกันแบบยาวๆ ฟังกันสดๆ ร้องกันสดๆ แบบที่ทำเอาความสุขของแฟนๆ ล้นออกหู ในเพลง Crush on you, Butterfly, Don't be shy, She said และ Just ก่อนจะไปต่อกันที่เพลย์ลิสต์ที่ทุกคนรอคอย กับเหล่าเพลงประกอบซีรีส์ดัง ที่เป็นอีกเหตุผลที่ทำให้ทุกคนตกหลุมรักเสียงร้องของ CRUSH อย่างถอนตัวไม่ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเพลง LET US GO, Beautiful และ SOFA ซึ่งช่วงเวลานี้แฟนๆ ทุกคนตั้งใจฟังสุดๆ ทำเอาทั้งฮอลล์เงียบสงัด ปล่อยให้เสียงหวานๆ ของ CRUSH ทำหน้าที่ขับกล่อมทุกคนให้ดื่มด่ำไปกับเพลงที่พวกเขาตั้งใจมาฟังในวันนี้จากเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ของ CRUSH บวกกับเพลงจังหวะสนุกๆ ที่มีหลากหลายสไตล์ สมกับการเป็น เค-ฮิพฮอพ และเจ้าพ่ออาร์แอนด์บี ทำเอาแฟนเพลงต่างสนุกสนาน ให้การตอบรับทั้งเสียงเชียร์ โบกมือ ร้องตาม รวมไปถึงลุกขึ้นเต้นไปกับ CRUSH ตลอดทั้งงาน จนเจ้าตัวออกปากชมว่าเพราะเอเนอร์จี้ของแฟนๆ วันนี้ ทำให้บรรยากาศดีมากๆ เมื่อเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคอนเสิร์ต เขาก็ไม่ลืมขอให้ทุกคนลุกขึ้นยืน กระโดด โยกไปด้วยกัน กับลิสต์เพลงแบบจัดเต็มที่อุดมไปด้วยความเป็น CRUSH ไม่ว่าจะเป็นเพลง Stevie wonderlust, OHIO, Hug me, SKIP และ Oasisเดินทางมาถึงช่วง Encore ของคอนเสิร์ต แน่นอนว่าแฟนๆ ต่างร้องตะโกนเรียก CRUSH ออกมาอีกครั้ง ก่อนที่เขาจะปรากฏตัวขึ้นมา พร้อมกับเพลง DON'T FORGET ที่แฟนๆ ก็ต้อนรับเพลงนี้ด้วยการเปิดแสงแฟลชจากโทรศัพท์กลายเป็นทะเลดาวแสนสวยงาม เป็นอีกหนึ่งเพลงที่แฟนๆ ร้องตามกันอย่างเสียงดัง คัฟเวอร์เป็นแทยอนกันทั้งฮอลล์ก่อนจะโบกมือลากันไป CRUSH ก็ไม่ลืมชวนแฟนๆ ของเขาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกพร้อมทำท่าประจำตัว พร้อมกล่าวขอบคุณแฟนคลับของเขาอีกครั้ง “วันนี้ทุกคนสนุกกันมากๆ ทำให้ผมมีช่วงเวลาที่มีความสุขมากๆ ครับ ผมจะรับหาโอกาสดีๆ กลับมาเจอทุกคนอีกเร็วๆ นี้นะครับ สัญญาครับ วันนี้ขอบคุณมากๆ นะครับ”และปิดภาพค่ำคืนแห่งความสุขในวันนี้ด้วยเพลง Outside ที่แน่นอนว่าแฟนๆ ก็ลุกขึ้นโยกกันส่งท้ายความสนุก และกลับบ้านไปด้วยรอยยิ้มที่เปื้อนบนใบหน้า ถือเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่มอบพลังงานดีๆ เสียงเพลงเพราะๆ ที่ช่วยขับกล่อมจิตใจให้แฟนๆ ได้มีความสุขเพิ่มขึ้นอีก 3000% ต้องอวยยศให้กับ ผู้จัดไฟแรง Be Hear Now Kpop ที่จัดงานดีๆ มีครบ ทั้งแสง สี เสียง อัดแน่นคุณภาพครบ จบ ในเจ้าเดียว