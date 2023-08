ที่สุดแห่งปรากฎการณ์ทางดนตรีระดับโลก! ในคอนเสิร์ต HITMAN DAVID FOSTER AND FRIENDS BANGKOK 2023” กับบทเพลงในความทรงจำ กลับมากระหึ่มก้องดังอีกครั้ง

ยิ่งใหญ่สมการรอคอย กับการกลับมาแสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยในรอบ 7 ปีของ ‘David Foster’ (เดวิด ฟอสเตอร์) เจ้าของฉายา ‘ฮิตแมน’ ปรมาจารย์แห่งวงการดนตรีระดับโลก เมื่อ รอยัล พารากอน ฮอลล์ จับมือกับ บริษัท แม็กซ์อิมเมจ จำกัด ร่วมรังสรรค์คอนเสิร์ตแห่งปี “THONBURI PHANICH GROUP PROUDLY PRESENTS HITMAN DAVID FOSTER AND FRIENDS BANGKOK 2023” (ธนบุรีพานิชกรุ๊ป พราวด์ลี่ พรีเซนต์ส ฮิตแมน เดวิด ฟอสเตอร์ แอนด์ เฟรนด์ส แบงคอก 2023) ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา (5 สิงหาคม 2566)บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยกลิ่นอายของค่ำคืนแห่งความสุขที่ “เดวิด ฟอสเตอร์” ได้สร้างปรากฎการณ์ทางดนตรีนำพาผู้ชมชวนรำลึกถึงเรื่องราวความหลังในอดีต พร้อมสร้างความทรงจำครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ และน่าประทับใจ เริ่มต้นด้วยมนต์สะกดแห่งเสียงเปียโนที่ขับกล่อมพาแฟนเพลงชาวไทย เข้าสู่ดินแดนแห่งเสียงดนตรี พร้อมศิลปินคุณภาพชื่อดัง ร่วมขับร้องเพลงฮิตติดหูที่หลายคนคุ้นเคย และร่วมร้องตามก้องกระหึ่มไปทั่วทั้งฮอลล์ อาทิ Never Enough, A Whole New World, Power of Love, When A Man Loves A Woman ท่ามกลางแสงสีเสียงตระการตาที่สร้างความประทับใจให้กับเหล่าแฟนเพลง ร่วมสัมผัสและเพลิดเพลินไปกับช่วงเวลาแห่งความสุขไปพร้อมๆ กัน โดยมีคณะผู้บริหาร อาทิ วิวรรณ กรรณสูต, กฤษณา จรรยาสกุลวงศ์ และพันธมิตรผู้สนับสนุนการจัดงาน รัฐพล วิริยะพันธุ์ ร่วมให้การต้อนรับเหล่าเซเลบริตี้จากหลากหลายวงการ และเหล่าดารา ศิลปิน ที่พร้อมใจกันมาชมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่อย่างคับคั่ง อาทิ สนั่น อังอุบลกุล และคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน, ม.ล.ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี, วิภาดา โทณวณิก, ธาดา-มยุรา เศวตศิลา, วุฒินันท-วฤตดา ภิรมย์ภักดี, ภูวนาท คุนผลิน และอลิสา พันธุศักดิ์ คุณผลิน และ ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก เป็นต้นเปิดเวทีด้วยผลงานแห่งความสำเร็จระดับตำนานของ เดวิด ฟอสเตอร์ ที่ยังคงจารึกอยู่ในความทรงจำ พร้อมบทเพลง Flight Of The Snowbirds และ Winter Games ต่อด้วย St. Elmos Fire จากนั้นเหล่าเพื่อนศิลปินระดับโลกพาเหรดขึ้นเวที เริ่มด้วย ลอเรน อัลเรด (Loren Allred) , พีโบ ไบรสัน (Peabo Bryson) , แคทารีน แมคฟี (Katharine McPhee) , บิวกิ้น-พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล , และ ไมเคิล โบลตัน (Michael Bolton) ที่แต่ละคนได้โชว์พลังเสียงคุณภาพอย่างน่าทึ่ง คลอเคล้ากับท่วงทำนองดนตรีที่ไพเราะ นับเป็นคอนเสิร์ตที่รวมศิลปินชื่อดังระดับโลกอย่างแท้จริงสำหรับเซอร์ไพรส์ที่สุดในคอนเสิร์ตครั้งนี้ คือ การที่มีศิลปินไทยสุดฮอตอย่าง บิวกิ้น-พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล เข้ามาร่วมสร้างสีสันให้กับคอนเสิร์ต ซึ่งดูเหมือนว่าความฝันของเขานั้นเกิดขึ้นจริงแล้ว ที่ได้มาร่วมงานและขับร้องเพลง Feeling Good , After The Love Has Gone ด้วยน้ำเสียงที่น่าหลงใหล ผสานกับเสียงดนตรีระดับโลกได้อย่าง ลงตัว และ ยังมีเพลง Mr.Everything ที่บิวกิ้นได้นำมาขับร้องบนเวทีระดับโลก ทำเอาเรียกเสียงกรี๊ดลั่นสนั่นไปทั่วทั้งฮอลล์แม้คอนเสิร์ตจะจบลง แต่เชื่อว่าหลายๆ คนยังมูฟออนไม่ได้ เพราะเป็นช่วงเวลาที่ประทับใจ และไม่มีข้อกังขาเลย ที่ทำไมทุกคนจึงยกย่องให้ เดวิด ฟอสเตอร์ (David Foster) เป็นปรมาจารย์ด้านดนตรี ผู้เป็นทั้งศิลปิน นักดนตรี นักแต่งเพลง และโปรดิวเซอร์ระดับโลก เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง และสร้างสรรค์ผลงานเพลงอันยอดเยี่ยมให้กับศิลปินดังระดับโลก การันตีด้วยรางวัลมากมาย คอนเสิร์ต Hitman – David Foster and Friends Bangkok 2023 ครั้งนี้ จึงเป็นคอนเสิร์ตคุณภาพระดับโลก ที่มอบความสุขให้กับคนไทยอย่างแท้จริง โดยคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนโดย ธนบุรีพานิชกรุ๊ป, น้ำดื่มสิงห์, Quintessentially (Thailand), Miskawaan Health Group, YAMAHA, แอร์เอเชีย, แพลนบี มีเดีย และคลื่นวิทยุ MET107