เทกเดียวอยู่ ! CDGuntee ศิลปินไทยคนแรกโชว์สุดเฟี้ยวในรายการดังระดับโลก "THE FIRST TAKE"! เทียบชั้น Harry Styles, Avril Lavigne, Yoasobi

ศิลปินไทยคนแรกที่ได้ถูกรับเชิญในรายการ THE FIRST TAKE รายการระดับโลกที่บันทึกภาพการแสดงของนักดนตรีและนักร้องใน 1 เทคเท่านั้น ด้วยแนวคิด "ไมโครโฟนในสตูดิโอสีขาวและกฎ 1 เดียวคือ คุณมีแค่ 1 เทค เพื่อแสดงให้เห็นทุกอย่างที่มีใน 1 ช่วงเวลานั้น" รายการ THE FIRST TAKE เน้นการนำเสนอเพลงที่แท้จริง โดยปราศจากการปรุงแต่งที่เกินจำเป็นผ่านทางช่องยูทูป THE FIRST TAKE ออกครั้งแรกในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2019 ขณะนี้มีผู้ติดตามกว่า 8.15 ล้านคน (ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2023) จำนวนวิวรวมเกิน 1.4 พันล้านวิว และเนื้อหาได้รับการดูจากกว่า 220 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งถือเป็นแพลตฟอร์มด้านเพลงที่กำลังเติบโตจากการเริ่มทำสิ่งใหม่ จนกลายเป็นเนื้อหาที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายรวดเร็ว จนเหล่าศิลปินระดับโลกไม่ว่าจะเป็น Harry Styles, Avril Lavigne, Yoasobi และ Maluma ต่างก็เคยมามอบการแสดง 1 เทคของพวกเขาบนช่องนี้มาแล้ว ทำให้ล่าสุด“CDGuntee” (ซีดี กันต์ธีร์) กลายเป็นศิลปินคนไทยรายแรกที่ได้จารึกชื่อเป็นหนึ่งในศิลปินอินเตอร์ที่ได้แสดงในรายการ THE FIRST TAKE ในการร้องสดในเทคเดียว ด้วยเพลง Microphone (ไมโครโฟน) เพลงฮิตที่มียอดวิวสูงถึง 170 ล้านครั้ง (เป็นเพลงที่ออกในนาม THE OLD i$E ยูนิตฮิปฮอป ก่อนที่ CDGuntee จะเดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยว) ซึ่งในรายการนี้เพลงนี้ถูกนำมาเรียบเรียงและทำดนตรีใหม่โดย SpatChies โปรดิวเซอร์รุ่นใหม่ไฟแรง โดยเปลี่ยนสไตล์เพลงเป็นแนวดิสโก้ที่มีท่วงทำนองที่แตกต่างสดใหม่จากเดิม และยังมีวง TOFFE (ท็อฟฟี่) ศิลปินดูโออาร์ตป๊อบน้องใหม่มาเป็นคอรัสช่วยเพิ่มสีสันให้กับการถ่ายทำแบบเทคเดียวครั้งนี้สำหรับ THE FIRST TAKE เท่านั้น โดยศิลปินหนุ่ม “CDGuntee” (ซีดี กันต์ธีร์) เผยความรู้สึกในการเป็นศิลปินไทยคนแรกที่ได้มาร่วมรายการนี้ว่า“การได้มาร่วมรายการ "THE FIRST TAKE" เป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นมาก "Microphone (ไมโครโฟน)" เป็นเพลงที่ผมแต่งขึ้นเมื่อผมอายุประมาณ 21 หรือ 22 ปี ตอนที่ผมยังเป็นเด็กซนๆ ทำอะไรมันๆ ผมทำเพลงนี้กับเพื่อนผม DAWUT เป็นช่วงเวลาที่สนุกและมันมาก ครั้งนี้เพื่อนผม SpatChies ที่เป็นโปรดิวเซอร์กับผมได้มาช่วยกันเรียบเรียงเพลงนี้ใหม่ ผมได้เพิ่มสไตล์เพลงดิสโก้และใส่เมโลดี้ใหม่เข้าไปเพื่อสร้างบรรยากาศชิลที่แตกต่างจากเดิม ผมเชื่อว่าทุกคนจะสนุกกับเพลงนี้! ผมรักประเทศญี่ปุ่นมาก จริงๆแล้วนี่เป็นการมาญี่ปุ่นครั้งที่ 4 ของผมแล้ว แต่นี่เป็นการมาแสดงที่ญี่ปุ่นครั้งแรก ผมหวังว่าจะได้พบกับทุกคนในการแสดงสดครั้งต่อไปที่ญี่ปุ่น”​ติดตามชมครั้งแรกของศิลปินไทยอย่าง “CDGuntee” (ซีดี กันต์ธีร์) ร่วมโชว์ในรายการระดับโลก “THE FIRST TAKE” ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป■ลิงก์วิดีโอCDGuntee - Microphone (ไมโครโฟน) / THE FIRST TAKEhttps://youtu.be/Y9FDZxx9bVY■ช่อง YouTube "THE FIRST TAKE"https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q