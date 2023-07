เอือมพิธาทวีตชวน “เทย์เลอร์ สวิฟต์” เล่นแขวะเหน็บ 3 บาท 5 บาท แนะก้าวข้ามคิดแบบเด็กไม่โต

วันนี้ (7 ก.ค.) จากกรณีที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ถึงเทย์เลอร์ สวืฟต์ นักร้องและนักแต่งเพลงชื่อดัง ขอมาเล่นคอนเสิร์ตในไทย ระบุว่า จากแฟนตัวยง ประเทศไทยกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แล้ว หลังจากที่คุณต้องยกเลิกคอนเสิร์ตครั้งก่อนไปเพราะรัฐประหาร ชาวไทยพูดถึงคอนเสิร์ตของคุณกันตั้งแต่เลือกตั้ง และพวกเราตั้งตารอคุณกลับมาที่ประเทศที่งดงามของเรา โปรดมาเยือนที่ประเทศของฉัน แล้วเราจะร่วมร้องเพลง Lavender Haze ด้วยกัน"ปรากฏว่า นายสุรชัย จันทิมาธร หรือ “หงา คาราวาน” นักร้องเพลงเพื่อชีวิต ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก "สุรชัย จันทิมาธร" ระบุว่า “เกิดอะไรขึ้น? ผมก็ดูโคลด์เพลย์ จอห์น เมเยอร์ กันส์แอนด์โรสเซส หรืออะไรมากมายหลายวงในยุคเผด็จการที่คุณว่านะครับ เทเลอร์ สวิฟต์ เธอรังเกียจเผด็จการดังที่คุณกล่าวว่าจริงๆ เหรอ จึงไม่อยากมาเมืองไทย หรือว่าเป็นเรื่องธุรกิจการจัดการของสายทัวร์ ไม่ว่าเหตุผลอะไรก็ตามแต่ ศิลปินขึ้นอยู่กับผู้จัดการ (ยกเว้นกรณีวงเล็กๆ อย่างผม) ลบเถอะครับทวีตนี้ คุณพิธา มันดูเป็นตรรกะที่ทำให้ดูงี่เง่านะครับ”ขณะที่ นายพัฒนพงศ์ แสงธรรม หรือ แพท แสงธรรม อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ (ภาควิชาภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ดำเนินรายการ World Talk ทาง Sondhi app โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก "Pat Sangtum" ระบุว่า "BAD TASTE CAN NEVER RISE ABOVE.โอ้อวดไปทั่วโลกว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่กรอบความคิดยังวกวนอยู่กับเผด็จการ ไม่คิดจะวางตัวด้วยสติ ยังคงป้ายสีประเทศไทยด้วยความบิดเบือน ไม่มีแก่นสารที่จะเสนอวิสัยทัศน์ที่จะเพิ่มศักยภาพให้ประเทศ และพัฒนาบุคลิกให้ตนเองเป็นมากกว่าเด็กเมื่อวานซืน โอหังปากดี พินอคคิโอตลอดช่วงรัฐบาล คสช. และรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ มีคอนเสิร์ตต่างประเทศเข้ามาแสดงนับไม่หวาดไม่ไหว ทั้ง Jason Mraz, Ed Sheeran, Shawn Mendes, Charlie Puth, Madonna, Harry Styles, Bruno Mars, Imagine Dragons, Johh Legend และอีกนับไม่ถ้วน ถ้าเบิกหนังตาออกจากรูของตนเอง ก็ต้องรู้ข่าวบ้างจะเป็นผู้นำ ต้องคิดถึงภาพใหญ่ที่จะขับเคลื่อนประเทศ ไม่ใช่มาเล่นบท แขวะเหน็บ ราคา 3 บาท 5 บาท ไม่เลิกคอนเสิร์ตที่เป็น World Tour เขาวางแผนกันเป็นปี และเจาะลึกเรื่อง logistics และ fanbase ว่าจะคุ้มค่าการลงทุนหรือไม่ คอนเสิร์ต Taylor Swift ตัดฮ่องกงออกจากแผนเดิม เพราะไม่มีสเตเดียมหรือสถานที่ซึ่งใหญ่พอให้ขายบัตรคอนเสิร์ต ได้กำไรคุ้มค่า ไม่ใช่ตัดฮ่องกงออกเพราะประท้วงจีน หรือจีนเป็นเผด็จการในสายตาอเมริกาGrow up and rise above ทำตัวให้มีวุฒิภาวะ และก้าวข้ามระดับความคิดแบบเด็กไม่โต สะท้อนความไร้สาระเราดูคอนเสิร์ตต่างประเทศมาตั้งแต่ยุค 70s ตั้งแต่สมัยบริษัท Nite Spot เป็นผู้จัด จนได้ทำงานจัดคอนเสิร์ตในยุค 80s และต่อมาเปิดบริษัทจัดคอนเสิร์ตแจ๊ซเอง ตั้งแต่ยุค 90s เข้าใจการต่อรองและการวางแผนทัวร์ของศิลปินระดับโลกดี Java Jazz Festival จัดที่อินโดนีเซียติดต่อกันหลายปี เพราะโปรโมเตอร์เห็นว่ามีแฟนเพลงแจ๊ซจำนวนมากพอที่จะจัดได้ทุกครั้ง ในขณะที่ผู้ชมคอนเสิร์ตแจ๊ซในเมืองไทยน้อยนิด หรือละครเพลงสไตล์บรอดเวย์ เลือกมาแสดงที่สิงคโปร์และฮ่องกง ให้คนไทยต้องบินไปดู เพราะการลงทุนต่างๆ สูงจนไม่สามารถจะขายบัตรให้ได้กำไรในเมืองไทยได้ถ้ามีดนตรี หรือศิลปะใดๆ ในหัวใจ จะไม่โยงการเมืองเข้ามาทำให้ดนตรีแปดเปื้อน แต่คงไม่ได้ชอบดนตรีหรือศิลปะจริงจัง จึงยังร้องเพลงผิดคีย์ จะรายงานทรัพย์สิน ก็ลงรายการอวดสูท อวดเนกไท อวดรองเท้า ปลื้มกับของแบรนด์ที่สะสม บ่งบอกว่าสภาพจิตใจละเอียดหรือหยาบแค่ไหนPATHETIC!"