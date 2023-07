"ทิม พิธา" หาแสงจาก "วอลเลย์บอล" ถึง "เทย์เลอร์ สวิฟต์" หรือ "เทโรฯ" จะจัดให้(อีกสักครั้ง)?

Hey Taylor! Big fan of yours. Btw, Thailand is back on track to be fully democratic after you had to cancel last time due to the coup. The Thai people have spoken via the election and we all look forward to welcoming you to this beautiful nation of ours! Do come and i’ll be singing Lavender Haze with you!(สวัสดีเทย์เลอร์! ผมเป็นแฟนคลับตัวยงของคุณเลย ประเทศไทยกำลังกลับเข้าสู่เส้นทางประชาธิปไตยเต็มใบ หลังจากครั้งก่อนที่คุณจำเป็นต้องยกเลิกคอนเสิร์ต เนื่องจากการรัฐประหาร บัดนี้ประชาชนคนไทยได้แสดงเจตจำนงผ่านการเลือกตั้งแล้ว และพวกเราทุกคนรอต้อนรับคุณมาเยี่ยมประเทศที่แสนสวยงามของเราอยู่ มาเล่นคอนเสิร์ตที่ไทย แล้วผมจะร้องเพลง Lavender Haze ด้วยกัน)ย้อนกลับไปประมาณสิบปีที่แล้วนักร้องดังเคยมีกำหนดมาแสดงคอนเสิร์ต The Red Tour ที่ประเทศไทยในวันที่ 9 มิ.ย. 2557 โดยมี BEC-Tero Entertainment เป็นผู้จัด แต่คอนเสิร์ตถูกยกเลิกไปเสียก่อนแม้จะมีการขายบัตรไปหมดแล้วเนื่องจากทางทีมงานอ้างว่าเกรงจะเกิดความวุ่นวาย เนื่องจากบ้านเราเกิดรัฐประหารเสียในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557ทั้งนี้การทวิตข้อความดังกล่าวของเจ้าตัวแม้จะดูเป็นการอ้างจากความชอบส่วนตัวของตนเอง(กับลูกสาว) แต่หลายคนก็มองว่าหัวหน้าพรรคก้าวไกลต้องการสร้างกระแสให้ตนเองเพื่อหวังผลความนิยมในทางการเมืองมากกว่า โดยเฉพาะการอ้างถึงภาวะความเป็นประชาธิปไปไตยเต็มใบก่อนหน้านี้หัวหน้าพรรคก้าวไกลเองก็เพิ่งจะเอาเรื่องกีฬามาสร้างกระแสโยงการเมืองมาแล้ว ด้วยการเข้าไปปรากฎตัวชมการแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชาติไทยในทัวร์เนเมนต์เนชั่นส์ลีกจนถูกวิจารณ์อย่างหนัก กระทั่งบรรดาคนที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมวอลเลย์บอลฯ ต้องออกจดหมายชี้แจงวุ่นสุดท้ายเรื่องก็มาปรากฏว่าเจ้าตัวไม่ได้ซื้อตั๋วเข้าไปเองเหมือนกับกองเชียร์แฟนคลับที่เป็นประชาชนทั่วไป แต่เป็นการไปโดยใช้สิทธิ์ผ่านทางบริษัทเทโรฯ ซึ่งเป็นผู้จัดการแข่งขันสำหรับกรณีการทวิตถึงนักร้องดังครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าหัวหน้าพรรคก้าวไกลนั้นมีแต่ได้กับได้ เพราะแม้รายชื่อประเทศทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้ที่ออกมาจะไม่มีประเทศไทยก็จริง แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการเพิ่มเข้าไปในภายหลังหากมีผู้จัดเงินถึงและสายสัมพันธ์อยู่ ซึ่งก็ดูเหมือนว่าบริษัทอย่างเทโรฯ เองจะมีตรงนี้พร้อมหมดแล้ว