"พิธา" ทวีตขอ "เทย์เลอร์สวิฟต์" เล่นคอนเสิร์ตไทย บอกใกล้ปชต.เต็มใบหลังเคยยกเลิกเพราะรัฐประหาร

วันที่ (6 กรกฎาคม 2566) นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล โควททวิตของเทย์เลอร์ สวิฟต์ (Taylor Swift) ศิลปินชื่อดังชาวอเมริกัน ที่กำลังจะมีเวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ตชื่อ Taylor Swift The Eras Tour เริ่มต้นในเดือนสิงหาคม 2566 (2023) โดยทวิตดังกล่าวของเทย์เลอร์สรุปใจความได้ว่าเธอกำลังตื่นเต้นอย่างมากที่จะได้แสดงคอนเสิร์ตเพิ่มจากเดิมอีก 14 รอบในประเทศทวีปยุโรปอย่างไรก็ตาม ไม่มีประเทศไทยในรายชื่อประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่เทย์เลอร์ สวิฟต์ ประกาศทัวร์คอนเสิร์ต โดยสิงคโปร์เป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เทย์เลอร์เลือกจัดคอนเสิร์ตในวันที่ 2-4 มีนาคม 2567 (2024)ทำให้นายพิธาโควททวีตข้อความดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษว่า Hey Taylor! Big fan of yours. Btw, Thailand is back on track to be fully democratic after you had to cancel last time due to the coup. The Thai people have spoken via the election and we all look forward to welcoming you to this beautiful nation of ours! Do come and i’ll be singing Lavender Haze with you!“สวัสดีเทย์เลอร์! ผมเป็นแฟนคลับตัวยงของคุณเลย ประเทศไทยกำลังกลับเข้าสู่เส้นทางประชาธิปไตยเต็มใบ หลังจากครั้งก่อนที่คุณจำเป็นต้องยกเลิกคอนเสิร์ตเนื่องจากการรัฐประหาร บัดนี้ประชาชนคนไทยได้แสดงเจตจำนงผ่านการเลือกตั้งแล้ว และพวกเราทุกคนรอต้อนรับคุณมาเยี่ยมประเทศที่แสนสวยงามของเราอยู่ มาเล่นคอนเสิร์ตที่ไทย แล้วผมจะร้องเพลง Lavender Haze ด้วยกัน”โดยเหตุผลที่พิธาระบุถึงเพลง Lavender Haze เพราะเป็นเพลงที่ ‘พิพิม’ ลูกสาวชื่นชอบสำหรับสถิติที่น่าสนใจของเทย์เลอร์ สวิฟต์ เว็บไซต์ ONTD ได้จัดอันดับการยกเลิกคอนเสิร์ตของนักร้องหญิงระดับโลกเอาไว้ ซึ่งเทย์เลอร์ สวิฟต์เป็นผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 99.8 โดยได้จัดแสดงคอนเสิร์ตทั้งหมด 452 ครั้ง และถูกยกเลิกเพียง 1 ครั้งเท่านั้น คือคอนเสิร์ต The Red Tour ที่ประเทศไทย โดยมีกำหนดแสดงในวันที่ 9 มิถุนายน 2557 (2014) ซึ่งมี BEC-Tero Entertainment เป็นผู้จัด และบัตรถูกขายหมดอย่างรวดเร็ว แต่กลับถูกยกเลิกในภายหลัง เนื่องจากเกิดรัฐประหารในประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557