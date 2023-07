แฟนเพลงยุค 80-90 ลุกเต้นทั้งคอนเสิร์ตด้วยความคิดถึง!!! ปรบมือให้ CHANGE SHOWBIZ ในคอนเสิร์ต “THE TIME MACHINE CONCERT” #โตมากับทุกค่ายเพลง ยิ่งใหญ่ สุดประทับใจ จัดเต็มกว่า 4 ชั่วโมง

สมการรอคอยของแฟนเพลง 6 ค่ายเพลงดัง ปิดฉากไปอย่างงดงามกว่า 4 ชั่วโมง กับคอนเสิร์ต “มาม่า presents THE TIME MACHINE CONCERT” #โตมากับทุกค่ายเพลง ที่ทาง CHANGE SHOWBIZ ทีมผู้จัดคอนเสิร์ตระดับแถวหน้าของเมืองไทย นำทีมโดย พี่ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer (CEO) CHANGE2561 ได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่ยิ่งใหญ่ให้กับวงการเพลงไทยอีกครั้ง ท่ามกลางสงครามคอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นมากมายในปี 2566 นี้ กับการรวมตัว 31 ศิลปินคุณภาพ จาก 6 ค่ายเพลงดังแห่งยุค 80-90 เอาทุกตำนานมายืนอยู่บนเวทีเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น “ค่ายรถไฟดนตรี” สาวสาวสาว , ประวิทย์ ฟรีเบิร์ดส , เอ๋ พัณนิดา “ค่ายนิธิทัศน์ โปรโมชั่น” ตู้ ดิเรก , ติ๊ก ชิโร่ , แซม ยุรนันท์ , อลิศ คริสตัน “ค่ายครีเอเทีย อาร์ตทีส” ปั่น ไพบูลย์เกียรติ , อุ้ย รวิวรรณ , อ้อย กะท้อน“ค่าย GRAMMY ” นกแล , ชรัส เฟื่องอารมย์ , กบ ทรงสิทธิ์ , ดา อินคา “ค่ายคีตา เรคคอร์ดส” ฝันดีฝันเด่น , ฮันนี่ ภัสสร, บุ๋ม ตรีรัก, ที-สเกิ๊ต, เอ้ ชุติมา , ยุ้ย ปัทมวรรณ และ “ค่าย Oh! My God” ปุ๊ อัญชลี มาร่วมร้องเพลงดังอมตะด้วยน้ำเสียงต้นฉบับที่แฟนๆ คิดถึง รวมตัวขึ้นโชว์ร้อง โชว์เต้น บนเวทีเดียวกันอีกครั้งในปีนี้ ซึ่งจัดขึ้นไปเมื่อวันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา พาแฟนๆของเหล่าศิลปินระดับตำนาน นั่งไทม์แมชชีนกลับเสพบรรยากาศคอนเสิร์ตในยุคทองของวงการเพลงไทย ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน พร้อมยังได้ให้แฟนๆ นับหมื่นคนร่วมบุญด้วยกันเพราะรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายบัตรคอนเสิร์ตนำไปมอบให้กับ “มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน” เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาที่ไม่สามารถรับการรักษาได้เพราะมีฐานะยากจนและก็ถึงเวลาที่ " CHANGE SHOWBIZ " เปิดกดปุ่มพาทุกที่นั่งในคอนเสิร์ตนั่งไทม์แมชชีนกลับไปยุคที่สวยงามที่สุดของวงการเพลงไทย เปิดเวทีด้วยเสียงร้องที่คุ้นหู “แอม เสาวลักษณ์” ในบทเพลง “ความทรงจํา” บิ้วอารมณ์แฟนเพลงทั้งฮอลล์ แล้วจัดเต็มแบบนอนสต๊อปโชว์เคาะประตูกาลเวลาในเพลง “ประตูหัวใจ” จากวง “สาว สาว สาว” ก่อนส่งไมค์ต่อให้ “ประวิทย์ ฟรีเบิร์ดส” ตำนานตี๋หน้าม้าแห่งยุคที่เรียกเสียงร้องตามลั่นฮอลล์กับเพลง “คอย” , “สิ่งสุดท้ายคือเธอ” ก่อนจะถึงเวลาของ “เอ๋ พัณนิดา” กับคอนเสิร์ตครั้งที่ 4 ในชีวิตของเธอ กับเสียงร้องออริจินัลเพลงเศร้าวัยเราวันนั้น “เดียวดาย” , “ฉากสุดท้าย”นั่งไทม์แมชชีนไปต่อที่ค่าย “ค่ายนิธิทัศน์ โปรโมชั่น” รวมความอมตะทุกอรรถรสทั้งสาวมาดเท่ห์ “อลิศ คริสตัน” ที่หายจากวงการคอนเสิร์ตไปกว่า 20 ปี กับบทเพลงที่แฟนๆ คิดถึง “ปลอบใจ” , “ความจริงใจ” ก่อนที่แฟนๆ จะร้องกรี๊ดกันลั่นอีกครั้งกับตำนานความหล่ออมตะ “แซม ยุรนันท์” ขอร้องเพลงช้าความหมายลึกซึ้งบาดใจ “รักที่อยากจะลืม” แล้วกลายร่างเป็น “มนุษย์หมาป่า” โชว์ลาตินแดนซ์จัดเต็ม ก่อนส่งไมค์ต่อด้วย “ตู้ ดิเรก” ปลุกความมันส์ !! แบบมนุษย์ไร้กระดูก จัดเต็มทุกกระบวนท่าพาแฟนๆแดนซ์กระชากวัยจนนั่งไม่ติดที่กับเพลง “เด็กวัด” , “สาวบางโพ” ต่อเนื่องด้วยโชว์กับมนุษย์วาไรตี้ “ติ๊ก ชิโร่” เต้นต่อไม่รอแล้วนะ!! กับเพลง “มาจอยกัน”, “มนุษย์ค้างคาว”แล้วทุกที่นั่งก็ลุกยืนกรี๊ดย้อนวัยพร้อมกันด้วยความคิดถึงอีกครั้งกับศิลปินจาก “ค่ายGRAMMY” แบบเซ็ทใหญ่ “วงนกแล” ที่งานนี้ขนสมาชิกมาแบบครบวง แจกความสดใสก่อนด้วยเพลง “หนุ่มดอยเต่า” , “คอนเสิร์ตคนจน” ก่อนจะเข้าเซ็ทเพลงฮิตสุดเพราะชุดใหญ่จนร้องตามกันกระหึ่มฮอลล์จาก 3 หนุ่มใหญ่ “ทั้งรู้ก็รัก” จาก “ชรัส เฟื่องอารมณ์” ก่อนจะเชื่อมต่อเสียงร้องจาก “กบ ทรงสิทธิ์” ร้องเพลงรุ่นพี่ร่วมกันในบทเพลง “หลับตา” และก็ถึงเวลากรี๊ดกันลั่นแค่อินโทรเพลง “ปาฏิหาริย์” เล่นขึ้นมาบรรยากาศวันเก่าๆ ของการดูคอนเสิร์ตก็กลับมาเต็มขีดกันต่อในบทเพลง “ขีดเส้นใต้” ที่เซอร์ไพรส์คนดูกับการร้องเพลงนี้ร่วมกันครั้งแรกของ กบ ทรงสิทธิ์ & ดา อินคา แล้วจบโชว์ค่ายนี้ด้วยเพลง “หมากเกมนี้” , “ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ” รู้ตัวอีกทีปากก็ร้องตามได้ทุกเพลงความทรงจำยังย้อนกลับมาพาคนดูเรื่อยๆ และก็เข้าช่วงเวลาของความสุขกับเพลงเพราะ จากเสียงร้องที่เพราะที่สุดของยุคจากศิลปิน “ค่ายครีเอเทีย อาร์ตทีส” กับการประสานเสียงกันอย่างมีมนต์ขลังของ “ปั่น ไพบูลย์เกียรติ & อุ้ย รวิวรรณ” ในเพลง “สุดท้ายด้วยรัก” สะกดคนฟังให้เคลิ้มยิ้มตาม “พี่ชายที่แสนดี” จาก “อุ้ย รวิวรรณ” ก็พาแฟนๆ ร้องตามพร้อมกันทั้งฮอลล์ และ “ปั่น ไพบูลย์เกียรติ” ก็มาต่อไมค์พาทุกคนขยับจังหวะขึ้นมานิดนึงกับเพลงเพราะสุดใจคนฟังอย่าง “ครั้งนั้น” , “รักล้นใจ” แล้วก็ลุกขึ้นโจ๊ะขยับเอวย้อนวัยไปกับเพลง “สาวรำวง” ของ “อ้อย กะท้อน”ต่อกันกับโชว์จากค่าย “คีตา เรคคอร์ดส” ช่วงที่แซ่บ !!! ที่สุด รวมสาวๆในค่ายที่ดีกรีความเซ็กซี่ไม่ลดลงเลยนำมาด้วย “ฮันนี่ ภัสสร” เปิดกรงเคี้ยวเล็บวาดลวดลายกับเพลง “เสือ” เลื้อยกันต่อกับ “เอ้ ชุติมา” ที่ไม่สนดราม่าชีวิตขอโชว์จัดเต็มไว้ก่อนในเพลง “หัวงู” และก็มาถึงโชว์ที่แฟนๆ รอมากว่า 30 ปี ที่ CHANGE SHOWBIZ ทำให้ “บุ๋ม ตรีรัก” กลับมาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตได้สำเร็จ สวยหุ่นเซี๊ยะ !!! สมเป็นสาวสองพันปีในเพลง “มีแฟนหรือยังจ๊ะ” แล้วก็เต้นต่อกระตุ้นอะดรีนาลีนกับสามสาวไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปที่โด่งดังมากๆในยุค 90 “วง T-Skirt” ที่จัดเพลงฮอต “ไม่เท่าไหร่” มาชวนทุกคนเต้นท่าจำพร้อมกัน แล้วไปต่อจนนั่งทำมิวสิควีดีโอตามกันทั้งฮอลล์กับเพลงเพราะค่ายคีตาที่ยังดังอยู่ในใจ คนดูยังร้องตามกันได้แบบดังสุดๆ ในเพลย์ลิสต์ “เจ็บแทนได้ไหม” “รับบทใหม่ไม่มีเธอ” และตัวจริงเสียงจริงที่ยังสวยสุดๆ “ยุ้ย ปัทมวรรณ” กับเพลงเศร้าสุดจี๊ดใจวัยรุ่น 90 “เธอยังคงมีฉัน” , “ชอบคนเลว” แล้วก็กรี๊ดกันลั่นฮอลล์อีกครั้งกับไอดอลฝาแฝดสุดแสบในตำนาน “ฝันดี-ฝันเด่น” ที่ออกมาร้องเพลงฮิตแบบถอดออกมาจากเทปออริจินอลในเพลง “หมื่นคำลา” , “แกล้งโง่” ที่ทำเอาแฟนๆ ใจละลายอีกครั้งร้องตามกันทุกท่อนโชว์สุดท้ายจะเป็นศิลปินคนไหนไม่ได้เลย นักร้องหญิงมาดเท่ห์หนึ่งเดียวตลอดกาล “ปุ๊ อัญชลี” จาก “ค่าย Oh! MyGod” ทำเอาคนดูทั้งฮอลล์กรี้ดกันคอแทบแตกกับเพลงเพราะที่ไม่ได้ฟังสดๆ กันมานานหลายปี เรียกว่าหายคิดถึงกับเพลง “มีเธอ” ก่อนจะอ้อนหยอดแฟนๆ ให้ช่วยกันร่วมร้องเพลง “หนึ่งเดียวคนนี้” ให้ดังที่สุด บอกเลยว่าภาพความทรงจำในอดีตกลับมาแบบไม่มีตกหล่นหายเลยสักซีน และในที่สุดก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายที่สนุกคนดูลุกเต้นจนลืมอายุ เสิร์ฟความฟินให้จุกๆ “รักคือฝันไป” จาก “สาวสาวสาว” และเต้นต่อกับเพลง “แม่มด” ที่แม้ตัวจริงเจ้าของเพลงจะไม่ได้มาแต่ก็สนุกได้ด้วย 5 สาวสุดแซ่บ! นำทีมโชว์สร้างภาพจำใหม่โดย “อ้อย กะท้อน , เอ้ ชุติมา , บุ๋ม ตรีรัก , ฮันนี่ ภัสสร , ยุ้ย ปัทมวรรณ” วาดลวดชวนคนทั้งฮอลล์ขี้ไม้กวาดเต้นในเพลง “แม่มด” และ “ออกมาเต้น” ต่อกับ “ติ๊ก ชิโร่” ถึงจะหอบแต่ก็จะเต้นคนดูคอนเสิร์ตนี้ใจสู้สุดๆ เรียกได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตที่อัดแน่นทั้งศิลปิน และบทเพลงฮิตในอดีตกว่าครึ่งร้อย ที่ร้อยเรียงต่อกันเป็นภาพความทรงจำใหม่ให้กับคนรุ่นเราที่โตมากับทุกค่ายเพลง ขอบคุณ 31 ศิลปินคุณภาพที่ให้เกียรติมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของวงการเพลงแห่งยุค 80-90 ในครั้งนี้ และขอบคุณคนดูทุกคนที่มอบรอยยิ้มส่งกลับมาให้ผู้จัดคอนเสิร์ตอย่าง “CHANGE SHOWBIZ” หวังว่าเราจะได้มอบความสุขแบบนี้ให้กับทุกคนอีกครั้ง