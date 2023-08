เตรียมพบสุดยอดปรมาจารย์วงการเพลง “เดวิด ฟอสเตอร์” ในคอนเสิร์ตแห่งปี “THONBURI PHANICH GROUP PROUDLY PRESENTS HITMAN DAVID FOSTER AND FRIENDS BANGKOK 2023” 5 สิงหาคมนี้ที่รอยัล พารากอนฮอล์ล

กลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง เมื่อ รอยัล พารากอน ฮอลล์ จับมือกับ บริษัท แม็กซ์อิมเมจ จำกัด สร้างปรากฏการณ์ทางดนตรี จัดคอนเสิร์ตแห่งปี “THONBURI PHANICH GROUP PROUDLY PRESENTS HITMAN DAVID FOSTER AND FRIENDS BANGKOK 2023” (ธนบุรีพานิชกรุ๊ป พราวด์ลี่ พรีเซนต์ส ฮิตแมน เดวิด ฟอสเตอร์ แอนด์ เฟรนด์ส แบงคอก 2023) โดยได้รับเกียรติจาก เดวิด ฟอสเตอร์ (David Foster) ปรมาจารย์ด้านดนตรี ผู้เป็นทั้งศิลปิน นักดนตรี นักแต่งเพลง และโปรดิวเซอร์ระดับโลก เจ้าของฉายา “ฮิตแมน” พร้อมรวมพลศิลปินชื่อก้องโลก และศิลปินไทยร่วมแสดงบนเวทีคอนเสิร์ต ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอนนับเป็นการกลับมาแสดงคอนเสิร์ตใหญ่ที่ประเทศไทยอีกครั้งในรอบ 7 ปี ของเดวิด ฟอสเตอร์ ศิลปินนักดนตรี นักแต่งเพลง และโปรดิวเซอร์มือทองระดับโลก กับการสร้างปรากฏการณ์ทางดนตรี เพื่อมอบความสุขด้วยเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดให้กับคนไทย โดยสุดยอดศิลปินเจ้าของผลงานก้องโลกเป็นผู้สร้างสรรค์บทเพลงฮิตติดหูมากมาย นอกจากนี้ยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง และสร้างสรรค์ผลงานเพลงอันยอดเยี่ยมให้กับศิลปินดังระดับโลก อาทิ เซลีน ดิออน (Celine Dion), ไมเคิล บูเบล ( Michael Buble), ไมเคิล แจ็คสัน (Michael Jackson), พอล แม็กคาร์ตนีย์ (Paul McCartney), วิทนีย์ ฮุสตัน (Whitney Houston), นาตาลี โคล (Natalie Cole), เคนนี่ จี (Kenny G) และ ชารีซ เพ็มเพ็งโค (Charice Pempengco) การันตีด้วยรางวัล ทั้งแกรมมี่ อวอร์ด, รางวัลโทนี่ อวอร์ด, รางวัลลูกโลกทองคำ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมายคุณกฤษณา จรรยาสกุลวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามอัลไลแอนซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้นำธุรกิจบริหารศูนย์การประชุมและการแสดงระดับโลก รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กล่าวถึงความร่วมมือในการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ว่า “บริษัทมุ่งเสริมความแข็งแกร่งของการเป็นผู้นำในธุรกิจบริหารศูนย์การประชุมและการแสดงระดับโลก พร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพที่จะสร้างสรรค์ให้เป็นศูนย์กลางความบันเทิงและงานอีเว้นท์ (Entertainment and Events Venue) ซึ่งการร่วมมือกับ แม็กซ์อิมเมจ เพื่อจัดคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำระดับโลกในครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำกลยุทธ์ Co-creation & Collaboration to Win ในการสร้างสรรค์ ประสบการณ์ระดับโลก ในฐานะ Global Destination ที่เป็นที่หนึ่งในใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ทั่วโลก”คุณวิวรรณ กรรณสูต กรรมการผู้จัดการ แม็กซ์อิมเมจ จำกัด กล่าวว่า คอนเสิร์ต Hitman – David Foster and Friends Bangkok 2023 ครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่ แม็กซ์อิมเมจ ได้คัดสรรคอนเสิร์ตคุณภาพระดับโลก นำเอาปรมาจารย์ทางด้านดนตรีมาพร้อมกับสุดยอดศิลปินคุณภาพ ซึ่งเป็นการรวมตัวกันครั้งแรกของพวกเขาในการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกัน โดยคุณเดวิด ได้เลือกประเทศไทยเป็นประเทศแรกในการเปิดการแสดง พร้อมเตรียมการแสดงมาเป็นอย่างดีสำหรับคนไทยทุกท่าน ทางผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพบกับทุกท่านในค่ำคืนแห่งความสุขของแฟนเพลงชาวไทยและสากลสำหรับไฮไลท์ในคอนเสิร์ต “THONBURI PHANICH GROUP PROUDLY PRESENTS HITMAN DAVID FOSTER AND FRIENDS BANGKOK 2023” ครั้งนี้ นอกจากแฟนๆ จะได้ดื่มด่ำไปกับความไพเราะของบทเพลงคุณภาพแล้ว ยังพบกับการรวมตัวของศิลปินชื่อดังร่วมแสดงมากมาย อาทิ ไมเคิล โบลตัน (Michael Bolton), ลอเรน อัลเรด (Loren Allred), แคทารีน แมคฟี (Katharine McPhee) และ พีโบ ไบรสัน (Peabo Bryson) ร่วมด้วยศิลปินไทยสุดฮอต บิวกิ้น-พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล ที่จะร่วมเวทีคอนเสิร์ตของศิลปินระดับโลกเป็นครั้งแรก ซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนโดย ธนบุรีพานิชกรุ๊ป, น้ำดื่มสิงห์, Quintessentially (Thailand), Miskawaan Health Group, YAMAHA, แอร์เอเชีย, แพลนบี มีเดีย และคลื่นวิทยุ MET107ขอเชิญแฟนเพลง เดวิด ฟอสเตอร์ ร่วมดื่มด่ำกับบทเพลงที่คุ้นเคยและประทับอยู่ในความทรงจำ พร้อมเพลิดเพลินกับการแสดง แสงสีเสียงตระการตา และเซอร์ไพร์สจากศิลปินชื่อดังอีกมากมาย กับคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “THONBURI PHANICH GROUP PROUDLY PRESENTS HITMAN DAVID FOSTER AND FRIENDS BANGKOK 2023” ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การสยามพารากอน เริ่มจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ บัตรราคา 10,000, 5,500, 4,500, 3,500, 2,500 บาท ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา หรือ เว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Royal Paragon Hall และคลื่นวิทยุ MET107 หรือทางออนไลน์ www.met107.fm#HitManDavidFosterAndFriendsBangkok2023 #DavidFoster #Bbillkin #RoyalParagonHall #SiamParagon