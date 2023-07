ฟีดแบคดีเกินคาด! scrubb บุกตลาดเอเชีย จัดคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในฮ่องกงและไต้หวัน

scrubb ประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นกับการจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในตลาดเอเชีย ได้รับการตอบรับดีเกินคาดทั้งใน ฮ่องกง และ ไต้หวัน คอนเสิร์ต SCRUBB FIRST LIVE IN HONG KONG 2023 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ซึ่งประกาศ Sold Out ตั้งแต่วันแรกที่ขายบัตร และ SCRUBB FIRST LIVE IN TAIPEI 2023 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คนมากันอย่างเนื่องแน่นเต็มพื้นที่ความจุของฮอลล์คอนเสิร์ตย้อนกลับไปเมื่อปี 2020 ผลงานเพลงของ scurbb เป็นที่รู้จักในตลาดเอเชียมากขึ้นจาก ‘เพราะเราคู่กัน 2gether The Series’ ทำให้แฟนเพลงเฝ้ารอการที่จะได้ดูคอนเสิร์ต scrubb สักครั้ง แต่ด้วยสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ไม่สามารถจัดคอนเสิร์ตได้ จนกระทั้งเมื่อต้นปี 2023 สถานการณ์ดีขึ้น scrubb จึงไม่รอช้าที่จะเดินทางทัวร์จัดคอนเสิร์ตให้กับแฟน ๆ ในเอเชียได้ดูกันตามคำเรียกร้องscrubb ไม่พลาดที่จะขนเพลงฮิตอย่าง คู่กัน, ใกล้, ทุกอย่าง, รอยยิ้ม, เข้ากันดี และอีกมากมาย กว่า 18 เพลง จัดเต็มให้ทั้งสองที่อย่างไม่น้อยหน้ากัน ซึ่งแฟน ๆ เพลงเอง ก็ตั้งใจฝึกร้องเพลงพร้อมมาสนุกกับคอนเสิร์ตครั้งนี้แบบความตั้งใจเต็มเปี่ยม แถมยังทำเซอร์ไพร์สฝึกพูดภาษาไทยเพื่อมากล่าวทักทาย scrubb ตอน Meet & Greet ในช่วงท้ายของงานอีกด้วย เรียกว่างานนี้ได้รับพลังบวกกลับบ้านไปทั้ง scurbb เองและแฟน ๆรอลุ้นกันว่า scrubb จะมีทัวร์คอนเสิร์ตเอเชียไปประเทศไหนอีกในอนาคตเร็ว ๆ นี้ ได้ที่Facebook : scrubbInstagram : @scrubbbandTwitter : @scrubbbandTikTok : scrubbbandYouTube : SCRUBB MUSIC TUBE