"ภูตะวัน" ฉลองครบรอบ 24 ปี มอบรางวัล “Natural Connect People Award” ขยายตลาดออร์แกนิคให้แข็งแกร่ง

ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ส่วนผสมจากธรรมชาติแบรนด์ฉลองครบรอบ 24 ปี ด้วยการจัดงานมอบรางวัล "Natural Connect People Award" ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ในวันที่ 3 สิงหาคม 2566 เพื่อตอบแทนผู้คนที่สนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้นำที่เชื่อมโยงคุณค่าดีๆ ให้เกิดขึ้นกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านผลิตภัณฑ์และกิจกรรมต่างๆ โดยภายในงานมีชุมชนแบรนด์ออร์แกนิคและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง พร้อมมินิคอนเสิร์ตจากคุณตู่ - ภพธร สุนทรญาณกิจผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการแบรนด์ ภูตะวัน พร้อมคณะกรรมการตัดสิน ร่วมถ่ายภาพกับผู้ชนะเลิศใน 4 สาขารางวัล งานมอบรางวัลครั้งนี้เป็นการต่อยอดมาจากโครงการ Natural Connect People ที่ทางภูตะวัน ซึ่งเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคที่ได้รับการรับรองจาก USDA Organic ในสหรัฐฯ และ Ecocert ในยุโรป ได้จัดทำขึ้นมาเพราะเชื่อว่าธรรมชาติสามารถเชื่อมโยงทุกคนได้ ภายในงานมีการมอบรางวัลให้กับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่โดดเด่นที่สุดใน 4 ประเภท คือ วัตถุดิบ, การเชื่อมต่อ, ความคิดสร้างสรรค์, และป๊อบปูลาร์โหวต โดยมีการเชิญคณะกรรมการร่วมตัดสินรางวัลจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ คุณนุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา, คุณภควัต วงศ์ไทย จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA, คุณรชดล ยิ่งพิสุทธิ์ จากแบรนด์ GOOD GOODS, คุณจิตรา มั่งมา ดีไซเนอร์และที่ปรึกษาด้านแบรนด์, และคุณฉัตรชัย วงศ์มานะโรจน์ศรี จากแบรนด์ภูตะวันผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัทภูตะวัน เฮิร์บ แอนด์ คอสเมติค จำกัด และยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินรางวัล "Natural Connect People Award" เปิดเผยว่า การจัดงานประกวดรางวัลครั้งนี้เป็นการต่อยอดมาจากโครงการ Natural Connect People ที่ทางภูตะวัน ซึ่งเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคที่ได้รับการรับรองจาก USDA Organic ในสหรัฐฯ และ Ecocert ในยุโรป ได้จัดทำขึ้นมาเพราะเชื่อว่าธรรมชาติสามารถเชื่อมโยงทุกคนได้ โดยรางวัลนี้นับเป็นการตอบแทนผู้คนที่สนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้นำที่เชื่อมโยงคุณค่าดีๆ ให้เกิดขึ้นกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านผลิตภัณฑ์และกิจกรรมต่างๆ"สำหรับปีนี้เป็นปีที่เราอยากออกนอกกรอบมากกว่าแค่การผลิตสินค้า แต่เราทำคนเดียวไม่ได้ เราจึงสร้างและเชื่อมต่อคอมมูนิตี้เล็กๆ ของเหล่า 'ฮีโร่ออร์แกนิค' เพื่อกระจายสิ่งที่เราทำให้ใหญ่ขึ้น กลายเป็นพลังที่ส่งผลต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เราอยากเห็นโครงการแบบนี้ของไทยขยายไปในในเวทีต่างประเทศ ในยุคที่ตลาดสินค้าออร์แกนิคโลกเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่ค้าของเราที่เริ่มตื่นเต้นกับการริเริ่มในครั้งนี้ ในปีหน้าอาจมีการพูดคุยร่วมงานกับภาครัฐและเอกชนมากขึ้น และเราเชื่อว่าจะมีความเข้มข้นขึ้นในปีถัดๆ ไป"สำหรับงานมอบรางวัล "Natural People Connect Award" ปีนี้มีแบรนด์ผลิตภัณฑ์และผู้ที่ได้รับรางวัลใน 4 สาขา ได้แก่• รางวัล Natural Raw Guru: สำหรับการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีความน่าสนใจ แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร ใส่ใจธรรมชาติ ตรงคอนเซ็ปต์ผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนผู้ชนะเลิศได้แก่ "THAIS ECOLEATHERS" – นวัตกรรมหนังวัวรีไซเคิล เศษหนังเหลือทิ้งจากโรงงานตัดเย็บ"แบรนด์ 'ธาอีส อีโคลีเธอร์ส' ชูแนวคิด 3 P ซึ่งสอดคล้องกับโครงการที่ให้ความสำคัญกับ People ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากกระบวนการธุรกิจ ส่งผลดีต่อโลกของเรา (Planet) และการใช้เศษหนังเหลือทิ้งยังเป็นการคิดมุมกลับที่ทำให้มีกำไร (Profit) เพิ่มขึ้น"• รางวัล Natural Connect People Pick: สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการเชื่อมโยงทุกคนเข้าด้วยกัน ทั้งผู้ผลิต ผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างโดดเด่นผู้ชนะเลิศได้แก่ "FOLKCHARM" – พลังแห่งการเชื่อมโยงผู้คนด้วยผ้าฝ้ายออร์แกนิค 100%"ผ้าฝ้ายทอมือของ 'โฟล์คชาร์ม' เต็มได้ด้วยเรื่องราวของผู้คนมากมาย ที่ถูกถักทอเชื่อมโยงชุมชนผ่านกระบวนการออร์แกนิคและการค้าที่เป็นธรรม เรามองเห็นคนปลูกฝ้าย เลี้ยงไหม คนเก็บเกี่ยว ปั่นเส้นใย และทักทอคนขายกับชุมชนเข้าด้วยกันในทุกๆ ผ้าฝ้าย 1 ผืน• รางวัล Creator Guru: สำหรับผลิตภัณฑ์มีความสร้างสรรค์ ทั้งการเลือกใช้วัตถุดิบ และรูปแบบผู้ชนะเลิศได้แก่ "NATPIER" – นวัตกรรมสเปรย์กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากหญ้าเนเปียร์"จากหญ้าเนเปียร์ที่เป็นแค่อาหารสัตว์ แต่ 'แนทเปียร์' สามารถนำมาต่อยอดจนเป็นสินค้าที่มีงานวิจัยและได้รับรางวัลด้านเทคโนโลยี และช่วยแก้ปัญหาของผู้บริโภคได้ โดดเด่นเรื่องการใช้ธรรมชาติที่ประสานเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี"• รางวัล Popular Vote: สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากที่สุดซึ่งโหวตผ่าน www.phutawanshop.comผู้ชนะเลิศได้แก่ "SAME THANG" – กระเป๋า Upcycling จากซองเมล็ดกาแฟ"ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากซองเมล็ดกาแฟใช้แล้ว 99% 'เซม แทงค์' รักษ์โลกไปพร้อมงานดีไซน์สุดที่คว้าเสียงป๊อปปูลาร์โหวตมากที่สุด"ทราย - สิรณัฐ สก็อต นักอนุรักษ์ท้องทะเลและทายาทรุ่น 4 ของสิงห์ รับรางวัล Natural Connect People Model ภายในงานยังเต็มไปด้วยกิจกรรมพร้อมมินิคอนเสิร์ต ตู่ - ภพธร สุนทรญาณกิจสำหรับผู้เข้ารอบสุดท้าย 9 ราย (Finalists) ในสาขา Natural Raw Guru ได้แก่- wendays ผ้าอนามัยย่อยสลายได้- Be Klear นวัตกรรมล้างผักและผลไม้ ปลอดสารพิษ- TINY FARMERS สเปรย์กันยุงและลดผื่นคันเมื่อโดนยุงกัด- NA NONT ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำจากมะละกอ- ภัณฑ์ชน จานใบไม้รักษ์โลก- วิสาหกิจชุมชนกัทลี กล่องบรรจุภัณฑ์กาบกล้วย- วิสาหกิจบ้านโคกขาม ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ- หจก. คอลแลคเน่ คอสเมติกส์ เซรั่มบำรุงผิวหน้าผสมสารสกัดจากพืช- บจก. คราม สกินแคร์ (ไทยแลนด์) ผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดและซีรั่มจากสารสกัดรากครามสำหรับผู้เข้ารอบสุดท้าย 9 ราย (Finalists) ในสาขา Natural Connect People Pick ได้แก่- I.din The Local Coffee กาแฟแคปซูลที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงบรรจุภัณฑ์- Refill Station รีฟิลเพื่อให้ขยะเหลือศูนย์- SAME THANG กระเป๋า Upcycling จากซองเมล็ดกาแฟ- FARM-TO ขนมมันหวานญี่ปุ่นทอดกรอบ- Ira Concept Co., Ltd. ไอร่า ผ้าอนามัยกลางวันออร์แกนิคย่อยสลายได้- Plearnprai Organic น้ำมันบำรุงผิวหน้าเพลินไพร- บริษัท ชวาโกลบอลพลัส จำกัด ตบชวากันกระแทกและรองกรงสัตว์- วิสาหกิจชุมชนพรุควนเคร็ง กล่องกาบหมาก- วิสาหกิจชุมชนรังไหมประดิษฐ์ กระเป๋ารังไหมสำหรับผู้เข้ารอบสุดท้าย 9 ราย (Finalists) ในสาขา Creator Guru ได้แก่- Ira Natural Lip Balm ลิปบาล์มออร์แกนิครักษ์โลก- NATHA ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยใบอ้อย- พิลาฟาร์ม สตูดิโอ เขียงไม้วาไรตี้- ถังมั่งมี ถังหมักเศษอาหารจากดินเผา- วิสาหกิจชุมชนทุ่งเศรษฐี เสื้อแจ็คเกตจากป้ายไวนิล- ภัณฑ์ชน กระด้งเบรค- พิกัดหอม สบู่ก้อนและแชมพูบาร์สมุนไพร- ปันกันกรีน น้ำยาทำความสะอาดพื้นจากขมิ้นชัน- วิสาหกิจชุมชนรังไหมประดิษฐ์ โคมไฟรังไหมเย็บมือทรงก้อนเมฆทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศในแต่ละสาขา จะได้รับโล่รางวัล และประกาศนียบัตร พร้อมการโปรโมตผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ภูตะวันทางช่องทางออนไลน์ และวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หน้าร้านภูตะวันทั่วประเทศส่วนผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมการโปรโมตผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ของภูตะวัน และผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัล Popular Vote จะได้รับโล่รางวัล โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ภูตะวัน https://phutawanshop.com/en/natural-connect-people