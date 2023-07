8 วงดนตรีมัธยม “THE WAY Artist Intern Camp” อัดทักษะแบบมืออาชีพเต็มคาราเบล เตรียมความพร้อมสู่รอบ Final กับคอนเสิร์ตครั้งแรก เดือน ส.ค.นี้

​โปรเจกต์ THE WAY Artist Intern Camp แคมป์ศิลปินอินเทิร์น เปิดโอกาสให้นักดนตรีวัยมัธยม มาเปิดประสบการณ์แบบมืออาชีพ ร่วมกับ WAY-T Creation นำโดย พี่นิค วิเชียร ฤกษ์ไพศาล HeadMaster และเหล่า Guideliner อย่าง โอม Cocktail, แพท วง Klear, จ๋าย TaitosmitH (ไททศมิตร), โอ แว่นใหญ่ รวมทั้ง Camp Master โอ๋ ดูบาดู มาช่วยกันคัดเลือกน้องๆ จากทั่วประเทศที่ตอบรับกับโปรเจกต์นี้กันเนืองแน่น โดยส่งผลงานเข้ามาร่วมสมัครกันมากกว่า 600 โรงเรียน การคัดเลือกเป็นไปอย่างเข้มข้นและได้ 8 ทีมสุดท้าย คือ วง หางนกยูง จากโรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร , วง แดนสนธยา จากโรงเรียนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ , วง MORSOR จากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต จ.ภูเก็ต , วง WHITE LIE จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล จ.กรุงเทพฯ ,วง MARKET FEEL จากโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี จ. นนทบุรี , วง SWEET DANGER จากโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ฝ่ายการศึกษานานาชาติ จ.ชลบุรี , วง EYERICE จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน จ.กรุงเทพฯ และ วง TRACKTONES จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จ.กรุงเทพฯน้องๆ วงมัธยมทั้ง 8 วงของ THE WAY Artist Intern Camp ได้รับโอกาสพิเศษที่สุดในการพัฒนาฝีมือ โดย WAY-T Creation เตรียมแคมป์และคลาสอัปสกิลแบบจัดเต็ม ทั้งคลาส Online Offline กับศิลปิน นักดนตรี นักแต่งเพลง และผู้อยู่เบื้องหลังศิลปิน แถวหน้าทั่ววงการเพลง อาทิ Workshop Artist Branding & Visualization กับ เป๋ง-ชานนท์ ยอดหงส์ อาร์ตไดเรกเตอร์ด้านเพลงที่หาตัวจับยาก มีผลงานเด่น ๆ คือการออกแบบปกซิงเกิ้ล ปกอัลบั้ม แบรนดิ้งให้กับ Bodyslam, Big Ass, Paradox, Ebola , Sweet Mullet , Klear ฯลฯ นอกจากนี้น้องๆ ยังได้ร่วมเรียนรู้เรื่องโซเชียลคอนเท้นต์ กับทีม LINE VOOMทีเด็ดอีกอย่างคือ เวที ชน เวที! กับ Busking Show สดๆ กลางสยามสแควร์ของ 8 ศิลปินอินเทิร์น เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ก.ค. ที่ผ่านมา ซึ่ง ชาวสยามและ FC ของแต่ละโรงเรียน มารอให้กำลังใจกันเพียบ แถมผู้ชมยังชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันว่าทั้ง 8วงโชว์สดสุดมันสะใจ แพท วง Klear และ โอ แว่นใหญ่ มาร่วมเซอร์ไพรส์โชว์และเป็นกำลังใจกับน้องๆ ด้วยเช่นกัน 8 ศิลปินอินเทิร์นได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แบบมืออาชีพจากโปรเจกต์นี้อย่างเต็มที่เพื่อเตรียมพร้อมกับรอบ Final ในวันอาทิตย์ที่ 6 ส.ค.นี้กับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกของทั้ง 8 วง กับ WAY-T Presents THE WAY First Concert รับบัตรร่วมชมร่วมเชียร์ได้ฟรี ทาง www.ticketmelon.com พร้อมโชว์พิเศษจากศิลปินรับเชิญ Tilly Birdsและผู้ที่สนใจร่วมเชียร์ร่วมโหวตให้กับ 8 ศิลปินอินเทิร์น เพื่อชิงรางวัล Popular Vote เปิดให้โหวตได้ที่ลิงค์นี้ https://page.line.me/thewayaicติดตามหาความเคลื่อนไหววงอาร์ตติสวัยมัธยมกับโปรเจกต์ THE WAY Artist Intern Camp ทาง www.TheWayArtistInternCamp.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center : 097-231-0386 Email : thewayproject2023@gmail.com และ LINE Official Account : @TheWayAIC#TheWayAIC #แคมป์ศิลปินอินเทิร์น และ ติดตาม รายการ The Way Artist Intern Camp ทุกวันพฤหัส 20:00 น. ทาง YouTube The Way Artist Intern Camp