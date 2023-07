มาแรง! “BKK Social Club Bangkok” ทะยานขึ้นอันดับ 3 บาร์ที่ดีที่สุดในเอเชีย

น่ายินดีอีกครั้ง หลังเว็บไซต์ worlds 50 best bars จัด 50 อันดับบาร์ที่ดีที่สุดในเอเชีย ผลปรากฏว่า “BKK Social Club Bangkok” บาร์ในโรงแรมโฟร์ซีซั่น กระโดดขึ้นติดอันดับ 3 ในการจัดอันดับครั้งนี้ด้วยเว็บไซต์ worlds 50 best bars จัดอันดับ ASIA'S 50 BEST BARS หรือ 50 บาร์ที่ดีที่สุดในเอเชียอีกครั้ง ซึ่งอันดับ 1 ยังคงเป็นของ Coa จาก Hong Kong เหมือนเดิมด้าน “BKK Social Club Bangkok” บาร์ในโรงแรมโฟร์ซีซั่น ริมน้ำเจ้าพระยากรุงเทพฯ ประเทศไทย ซึ่งในการจัดอันดับครั้งก่อนเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาถูกจัดอยู่ในอันดับ 10 ส่วนในครั้งนี้ได้ทะยานขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 3 ของเอเชีย!และยังมี "Tropic City" บาร์ค็อกเทลตกแต่งเก๋ไก๋สไตล์ทรอปิคอลย่านเจริญกรุง ติดเข้ามาในอันดับที่ 6 ในการจัดอันดับครั้งนี้ด้วยสำหรับ 10 บาร์ที่ดีที่สุดในการจัดอันดับครั้งนี้ได้แก่Coa Hong KongJigger & Pony SingaporeBKK Social Club BangkokBar Benfiddich TokyoZest SeoulTropic City BangkokNutmeg & Clove SingaporeArgo Hong KongDarkside Hong KongSago House Singaporeนอกจากนั้นยังมีบาร์จากประเทศไทยติดใน 50 อันดับ ดังนี้อันดับ 12 Vesperอันดับ 22 Mahaniyom Cocktail