AK Liu Zhang พร้อมขนความสนุกใส่รถบัสมามอบให้กับไทยคลับชาวแฟน ในคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรก ‘2023 AK LIU ZHANG BUS STOP BANGKOK TOUR’

「BUS STOP」TOUR 2023 ได้ออกเดินทางไปทำการแสดงมาแล้วทั้งในประเทศจีนเช่น ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กวางโจว และในอีกหลายเมือง พร้อมกระแสการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากแฟนคลับ และ「BUS STOP」TOUR ที่ออสเตรเลียจะเปิดสถานีในอาทิตย์หน้านี้ วันนี้ถึงคิวของแฟน ๆ ชาวไทยแล้วที่จะได้สัมผัสกับประสบการณ์ทางดนตรีสุดพิเศษ เพราะขบวนรถบัสแห่งความสุขกำลังจะมาจอดที่ประเทศไทยแล้วในปลายเดือนสิงหาคมนี้AK หรือ Liu Zhang (หลิว จาง) แรปเปอร์หนุ่มที่มีความสามารถในการแต่งเพลง ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับความนิยมในรายการ Rap for Youth ศิลปินแห่งค่าย W8VES ที่โดดเด่นในความสามารถด้านการแร็ป เป็นอดีตเมมเบอร์ของวง INTO1 และยังเป็นดาวรุ่งในหมู่แร็ปเปอร์รุ่นใหม่ของจีน ผลงานเพลงอาทิเช่น " I'm not gonna die yet", "BUS STOP", "Top Lead" และ "Summer Summer""BUS STOP" เป็นผลงาน EP ใหม่ที่ออกโดย AK Liu Zhang เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2023 เพลง 5 เพลงใน EP นี้รวบรวมอารมณ์และความรู้สึกที่แตกต่างกันไว้ในฉากเล็ก ๆ ชีวิตก็เหมือนการเดินทางด้วยรถบัส หยุดที่ชานชาลาที่แตกต่างกัน รอรถเมล์ที่แตกต่างกัน และขับรถไปยังจุดหมายปลายทางที่แตกต่างกัน AK Liu Zhang ได้แต่งเพลงที่แสดงถึงเรื่องราวต่างๆ และชีวิตที่แตกต่างกันในท่วงทำนองที่เป็นจังหวะ ใน "BUS STOP" พื้นที่ที่เต็มไปด้วยรูปภาพและเนื้อหาต่างๆ ทุกสิ่งที่ได้ยินและเห็นอาจจะสะท้อนให้เห็นในชีวิตจริงของหลาย ๆ คน พวกเขาอยากจะบอกคนที่ยังรอรถเมล์อยู่ ขึ้นรถเมล์ตอนนี้แล้วออกเดินทางกันได้เลย“2023 AK LIU ZHANG BUS STOP BANGKOK TOUR" เป็นความต่อเนื่องมาจากอัลบั้มล่าสุดของ AK Liu Zhang "BUS STOP" และเพื่อเป็นการตอกย้ำความสำเร็จ ผู้จัดอย่าง บริษัท เดอะ ดรีม แอนด์ เดสทินี จำกัด (THE DnD) ผู้ผลิตและสร้างสรรค์คอนเทนต์ในรูปแบบต่าง ๆ (Content Creator) จึงอยากชวน ‘ชาวกระสุน’ (ชื่อแฟนคลับ หลิว จาง) มาร่วมสนุกกับโชว์จัดเต็มโปรดักชันใหญ่สมการรอคอยอีกหนึ่งความพิเศษ คือ บนเวทีครั้งนี้ หลิว จาง ตั้งใจดีไซน์โชว์และเรียบเรียงเพลย์ลิส โดยเตรียมหยิบเพลงฮิตทั้งเก่า-ใหม่ มาร้องให้ฟังกันแบบสด ๆ รวมถึง 5 เพลงที่อยู่ในอัลบั้ม ‘BUS STOP’ ทั้ง ‘BUS STOP’, ‘Artisan’, ‘Summer Summer’, ‘SEEDS ON MY HEAD’ และ ‘It’s gonna be alright’ แฟนเพลงชาวไทยก็จะเป็นกลุ่มแรก ๆ ที่ได้ฟังและรับชม หลิว จาง ร้องสดบนเวที พร้อมเต็มอิ่มไปกับความสามารถทางดนตรีที่สะกดทุกสายตาให้หยุดที่สถานีนี้ และนำประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนที่ร้อนระอุด้วยการแสดงที่ตื่นตาตื่นใจเตรียมตัวให้พร้อม แล้วออกเดินทางไปด้วยกันกับ ‘2023 AK LIU ZHANG BUS STOP BANGKOK TOUR’ วันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2566 ที่ VOICE SPACE, กรุงเทพมหานคร บัตรราคา 3,900 และ 4,900 บาท เปิดจำหน่ายบัตรวันที่ 29 กรกฎาคมนี้ เวลา 10:30 น. ผ่านทาง The Concert Application และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทุกช่องทางของ @THEDNDTH