Zom Marie จับมือ MILLI ตะโกน ‘แม่งเอ๊ย’ เพลงป๊อปพังก์ชวนลุกขึ้นมาสู้อาการ ‘ไม่ move on’

Zom Marie (ส้ม มารี) จาก High Cloud Entertainment สร้างสีสันใหม่ในงานเพลงอีกครั้งกับซิงเกิลลำดับที่ 2 ของเธอที่ชื่อว่า ‘แม่งเอ๊ย’ พร้อมชวนแรปเปอร์หญิงคนเก่งแห่งยุค MILLI (มิลลิ - ดนุภา คณาธีรกุล) มาร่วมส่งพลังเพื่อนหญิง ชวนลุกขึ้นมาสู้กับอาการไม่มูฟออน ทั้งยังเป็นรสชาติใหม่ ๆ ทางดนตรีของ ส้ม มารี ในแบบที่คุณจะไม่เคยเห็นมาก่อน!แม่งเอ๊ย คือซิงเกิลลำดับที่ 2 ของ Zom Marie ในฐานะศิลปินภายใต้ชายคา High Cloud Entertainment เพลงป๊อป-พังก์ ที่ให้ความรู้สึกชวนย้อนกลับไปยุครุ่งเรืองของเพลงทำนองนี้ในยุคต้น 2000’s เล่าเรื่องราวร่วมสมัยของมนุษย์ผู้ไม่ ‘มูฟออน’ และเราต่างมักจะมีเพื่อนตัวแสบสักคนที่คอยทำหน้าที่ปลุกให้เราเปลี่ยนแปลงความคิด ชวนลุกขึ้นมาตะโกนดัง ๆ ว่า ‘แม่งเอ๊ย’ ให้กับความสัมพันธ์พัง ๆ นั้น โดยในตัวเพลง ส้ม มารี รับบทเป็นมนุษย์ผู้ไม่มูฟออน ส่วนเพื่อนตัวแสบที่คอยเตือนสติแบบแซ่บ ๆ ก็เป็นหน้าที่ของ มิลลิ นำเสนอภาพเพื่อนหญิงพลังหญิงในปี 2023 ออกมาได้น่าสนใจก่อนจะเริ่มต้นเพลง ส้ม มารี เองก็ย้อนกลับไปคิดถึงความรู้สึกที่อยู่ในความทรงจำกลั่นกรองออกมาเป็นเรื่องราวในเพลงนี้ ซึ่งเริ่มจากการเห็นตัวเองในวันที่อกหัก วันที่รู้สึกว่าไม่มีแรงจะทำอะไร แล้วอยู่ ๆ ก็มีเพื่อนโผล่มาฉุดเราขึ้นมาจากความเศร้า พร้อมบอกว่าให้เรามูฟออนซะ ความรักที่มันไม่ดีก็โยนทิ้งไป และการทำดนตรีให้เป็นป๊อป-พังก์ บวกกับท่อนแรปสนุก ๆ จาก มิลลิ ก็ดูเป็นรสชาติใหม่ ๆ ที่แฟนเพลงของ ส้ม มารี ต้องไม่เคยได้ยินมาก่อน เพราะเพลงนี้ทั้งเท่ สนุก และยียวนสุด ๆ ในเวลาเดียวกัน‘แม่งเอ๊ย’ เป็นอีกเพลงที่เราจะได้เห็นมิติใหม่ ๆ จากศิลปินหญิงที่ชื่อ ส้ม มารี โดยเพลงนี้ได้ SpatChies หนึ่งในโปรดิวเซอร์น่าจับตามองแห่งยุคมารับผิดชอบงานชิ้นนี้ โดยนอกเหนือจาก ส้ม มารี และ มิลลิ จะร่วมกันแต่งเพลงนี้แล้ว ยังมี ฟรองซ์ - วรรณชยาณี สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา จากวง TOFFE มาร่วมเขียนเนื้อเพลงเพิ่มอารมณ์ของเรื่องราวมากขึ้นด้วย เผยให้เห็นมิติของความเศร้า อาการไม่มูฟออน และนำเสนอภาพของเพื่อนคนหนึ่งที่มาพร้อมเอเนอจี้สุดโต่งที่อยากจะช่วยเหลือเพื่อนให้หลุดพ้นจากวังวนเดิม ๆ ได้อย่างสนุกสนานมาก ๆ สร้างให้เพลงนี้เป็นเพลงที่เพื่อนจะคอยเตือนสติและให้กำลังใจเพื่อนแบบตรงไปตรงมานอกจากตัวเพลงแล้ว ความพิเศษของความสัมพันธ์ระหว่าง 2 สาว ทั้ง ส้ม มารี และ มิลลิ คือการที่พวกเธอได้โคจรมาร่วมงานกันอย่างจริงจังสักที หลังจากที่ ส้ม มารี เคยให้สัมภาษณ์ไว้กับรายการ On That Day ของ THE STANDARD POP ทั้งน้ำตาว่าเธอรู้สึกขอบคุณมิลลิ ในฐานะศิลปินหญิงไทยที่สามารถไปได้ไกลถึงเวทีระดับโลกอย่าง Coachella ในปีที่ผ่านมา และการเห็นมิลลิยืนอยู่บนเวทีนั้นคือการจุดไฟในการทำงานของ ส้ม มารี อีกครั้ง เหมือนเป็นพลังที่ส่งมอบให้กันและกันของทั้ง 2 ศิลปิน ทำให้เธอ ‘ช่างแม่ง’ กับความหวาดกลัวบนเส้นทางการเป็นศิลปินของเธอ และเพลงนี้แสดงให้เห็นว่าพลังของศิลปินหญิงในวงการเพลงไทยไม่ธรรมดาจริง ๆทางด้านมิวสิควิดิโอก็นับว่ามีบิ๊กเซอร์ไพรส์ เพราะได้นักแสดงหนุ่มมากความสามารถอย่าง วอร์ - วนรัตน์ รัศมีรัตน์ จากซีรีส์ กลรักรุ่นพี่ มาแจมในช่วงท้าย รับบทเป็นชายส่งพิซซ่าที่มาพร้อมเสน่ห์ทั้งหน้าตาและรอยยิ้ม นับว่าเป็นความเซอร์ไพรส์ที่แฟน ๆ ของวอร์เองก็ไม่คาดคิดมาก่อนอย่างแน่นอน!แม่งเอ๊ย - ส้ม มารี (Zom Marie) Ft. MILLI สามารถชมมิวสิควิดีโอได้ทางYouTube ZOMMARIE MUSIC : youtu.be/PfbRIXr_6Xwและฟังได้ทางมิวสิกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์ม : https://bfan.link/Fxxx-It#แม่งเอ๊ย#zommarie #MILLI#HighCloudEntติดตามความเคลื่อนไหวของศิลปินได้ทางFacebook: Zom Marie / High Cloud EntertainmentYouTube: ZOMMARIE MUSIC / High Cloud EntertainmentInstagram: @zommarie / @highcloudentTikTok: @zommarie / @highcloudentTwitter: @zommarie / @highcloudent