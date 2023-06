หนึ่งเดียวตลอดกาล !! ปุ๊ อัญชลี เผยยังคงตื่นเต้นทุกครั้งที่จับไมค์ขึ้นทุกเวทีคอนเสิร์ต พร้อมชวนมาชม “THE TIME MACHINE CONCERT” #โตมากับทุกค่ายเพลง ที่ถ้าพลาดแล้วจะเสียใจ

ด้วยบุคลิกและน้ำเสียงที่โดดเด่นทำให้ชื่อของร็อกสตาร์ “ปุ๊-อัญชลี จงคดีกิจ” ยังคงเป็นศิลปินที่อยู่ในความทรงจำของแฟนชาวไทยมายาวนานมากกว่า 30 ปี เป็นหนึ่งเดียวตลอดกาลที่แฟนเพลงยกให้เป็นนัมเบอร์วันซึ่งล่าสุด ปุ๊-อัญชลี ได้เตรียมพาทุกคนนั่งไทม์แมชชีนย้อนเวลากลับไปในยุคที่สวยงามที่สุดของวงการเพลงไทยอีกครั้ง ในคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ “มาม่า presents THE TIME MACHINE CONCERT” #โตมากับทุกค่ายเพลง กับการรวมตัวของ 31 ศิลปินคุณภาพ จาก 6 ค่ายเพลงดังแห่งยุค 80-90 เรียกได้ว่ารวมศิลปินระดับตำนานมาสร้างโชว์ใหม่บนเวทีเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น “ค่ายรถไฟดนตรี”สาวสาวสาว, ประวิทย์ ฟรีเบิร์ดส , เอ๋ พัณนิดา / “ค่ายนิธิทัศน์ โปรโมชั่น” ตู้ ดิเรก, ติ๊ก ชิโร่, แซม ยุรนันท์, อลิศ คริสตัน / “ค่ายครีเอเทีย อาร์ตทีส” ปั่น ไพบูลย์เกียรติ, อุ้ย รวิวรรณ , อ้อย กะท้อน / “ค่าย GRAMMY” นกแล,ชรัส เฟื่องอารมย์, กบ ทรงสิทธิ์, ดา อินคา / “ค่ายคีตา” ฝันดีฝันเด่น, ฮันนี่ ภัสสร, บุ๋ม ตรีรัก, ที-สเกิ๊ต, เอ้ ชุติมา, ยุ้ย ปัทมวรรณ และ ค่าย Oh! My God” ปุ๊ อัญชลี ที่มาพร้อมกับเพลงฮิตเพลงเพราะ ท่าเต้นสุดจ๊าบในตำนาน ที่ยังคงเป็นภาพจำในหัวใจของรุ่นเราโดย ปุ๊-อัญชลี กล่าวว่า “ ดีใจนะที่เรามีคอนเสิร์ตนี้เกิดขึ้น แล้วเราได้มาร้องเพลงที่ทุกคนอาจจะคิดถึง เพราะยังมีหลายคนเลยที่แฟนเพลงยังคิดถึงอยู่ สำหรับคอนเสิร์ต THE TIME MACHINE CONCERT จะพาทุกคนกลับย้อนยุคไปสัมผัสกับความสุข ณ เวลานั้นอีกครั้ง บอกตามตรงว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมาก และคนจะชอบถามว่าเป็นนักร้องระดับนี้แล้วขึ้นคอนเสิร์ตบ่อยแล้วตื่นเต้นไหม ต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นทุกคอนเสิร์ต ตื่นเต้นทุกครั้งที่จับไมค์แล้วก็ได้ร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟัง แต่ต้องบอกจริงๆว่าความตื่นเต้นนี้คือความตั้งใจเพราะเราต้องทำให้ดีที่สุด เพราะความตื่นเต้นคือความรู้สึกที่ดีของนักร้องทุกคน ศิลปินทุกคนที่ยังมีโอกาสไปพบแฟนๆได้มีงานทำให้คนมีความสุขเพราะฉะนั้นเราถึงตื่นเต้นเสมอ ฝากถึงทุกๆคนนะคะ ถึงแฟนเพลงและลูกหลานของแฟนเพลงเราด้วยว่าทำไมเพลงของรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเราทำไมมีอิทธิพลจนถึงสมัยนี้ แม้ผ่านมาแล้ว 30-40 ปีเพราะเพลงเหล่านี้ไม่ตายอยู่แล้ว อยากให้ทุกคนซื้อบัตรไม่อยากให้พลาดคอนเสิร์ตครั้งนี้เพราะไม่รู้จะมีครั้งหน้าเมื่อไหร่ที่เราจะได้มารวมตัวกันอย่างนี้ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญนี้ได้ในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2566 โดยรอบวันเสาร์เปิดแสดงเวลา 19.00 น. และ รอบวันอาทิตย์ 17.00 น. ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ ขายบัตรคอนเสิร์ตแล้ววันนี้ ที่ THAITICKETMAJOR ทุกช่องทาง หรือ เข้าไปซื้อได้ที่เว็ปไซด์ https://www.thaiticketmajor.com/concert/mama-presents-the-time-machine-concert-2023.html บัตรราคา 4,500 / 4,000 / 3,500 / 3,000 / 2,500 และ 2,000 บาท นอกจากนี้รายได้ส่วนหนึ่งจากการขายบัตรคอนเสิร์ตจะมอบให้ “มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทางสายตาที่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้เพราะมีฐานะยากจน มาร่วมย้อนเวลากลับไปหายุคที่สวยงามที่สุดของวงการเพลงไทยด้วยกัน