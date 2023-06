“พู่กัน กันฏ์ระพี” ผู้รักในเสียงเพลง มุ่งมั่นสู่การเป็นศิลปินคุณภาพ ปลื้มใจ “แทน ลิปตา” ร่วมนั่งแท่นโปรดิวเซอร์เพลงใหม่ “เหมือนว่าเธอยังอยู่ตรงนี้ (Still Here)”

เพราะความสำเร็จจากซิงเกิลแรกในชีวิตของสาวน้อยเสียงทรงพลัง “พู่กัน กันฏ์ระพี พิริยพูล” วัย 14 ปี ในเพลง “แปลว่ารักเธอ” ซึ่งมียอดวิวทางช่อง YouTube สูงถึง 13 ล้านวิว ทำเอาปลื้มใจกับความสำเร็จครั้งนี้อย่างมาก จึงเดินหน้าทำซิงเกิลที่ 2 ต่อทันที โดยได้ศิลปินมากความสามารถ “แทน ลิปตา” นั่งแท่นเป็นโปรดิวเซอร์ และแต่งเนื้อร้องในเพลง “เหมือนว่าเธอยังอยู่ตรงนี้ (Still Here)” ที่เต็มไปด้วยความหมายและเทคนิคการร้องที่พู่กันถ่ายทอดออกมาได้ซึ้ง อิน กินใจที่สุด ซึ่งเป็นการเจอกันอีกครั้งในรอบ 6 ปี หลังจากพู่กันได้ร่วมประกวดร้องเพลงในรายการ We Kid Thailand 2017โดยเพลงนี้เล่าถึงความรักที่ยังงดงามแม้วันและเวลาจะผ่านไปนานเพียงใด แต่ความรู้สึกดีระหว่างคนรักที่เคยมีให้กันในวันแรกยังคงเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน ทำให้พู่กันต้องถ่ายทอดความรู้สึกออกมาให้ซึ้งมากที่สุด ผ่านเทคนิคการร้องที่มี “แทน ลิปตา” คอยควบคุมทุกขั้นตอน โดยพู่กันที่เป็นนักร้องสายเสียงทรงพลัง ต้องปรับเทคนิคการร้องด้วยการใช้ Head Tone และใช้ลมเข้ามาช่วย เพื่อให้มีความนุ่มในการสื่อของอารมณ์เพลง ซึ่งบรรยากาศในการอัดเพลงเต็มไปด้วยความตั้งใจของทั้งพู่กันและแทน ที่ร่วมกันสร้างเพลงนี้ขึ้นมางานนี้ “พู่กัน” ยังเผยถึงความรู้สึกว่าในการทำงานเพลงนี้ว่า “เพลงเหมือนว่าเธอยังอยู่ตรงนี้ เป็นเพลงช้าและเศร้ากว่าเพลงก่อนหน้านี้ ตอนที่อัดเสียงได้พยายามนึกถึงความรู้สึกของเพลงเพื่อให้เข้าใจและสื่อสารออกมาได้ดีที่สุด ที่สำคัญคือได้ทำงานร่วมกับพี่แทน ลิปตา ชื่นชมในการทำงานของพี่แทนที่เต็มที่มากๆ ไม่ดุเลย และยังมีความเข้าใจในสไตล์การร้องของหนู ได้มีปรับวิธีการร้อง โดยเฉพาะเรื่องเทคนิคการร้องเพลงเพื่อให้สื่อถึงอารมณ์ ยอมรับว่ายากและตั้งใจมากๆ เป็นการร้องในอีกเทคนิคที่ได้เรียนรู้ และถ่ายทอดออกมาอย่างเต็มที่ที่สุด”แม้จะเป็นศิลปินน้องใหม่วัย 14 ปี แต่ “พู่กัน” มุ่งมั่นที่จะเป็นศิลปินคุณภาพ และฝึกฝนด้านการร้องเพื่อมอบความสุขให้ทุกคนผ่านเสียงเพลง ไม่ว่าจะเป็นเพลงในสไตล์ไหนก็ตั้งใจอย่างเต็มที่ ด้วยความรักในการร้องเพลงที่ยังคงรักสิ่งนี้เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนตั้งแต่เด็กจนโต จนได้รับคำชื่นชมว่า เด็กเก่งที่พลังเสียงดีฟังแล้วต้องขนลุกโดยที่ผ่านมา “พู่กัน” ได้มีประสบการณ์ในการประกวดร้องเพลงมากมาย ทั้งที่สร้างชื่อเสียงให้ในการประกวดรายการ We Kid Thailand 2017 รวมถึงการแข่งขันร้องเพลงประเภท Musical Theater และ Pop & Rock หลายรายการจากต่างประเทศ ซึ่งได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจมากมายทั้งจากประเทศอเมริกา ออสเตรีย ฮ่องกง ญี่ปุ่น และ กรีซ ซึ่งยังบอกทิ้งท้ายว่า รักในการประกวดร้องเพลง เพื่อหาประสบการณ์ และสร้างความท้าทายในกับตัวเอง ยังคงตื่นเต้นทุกครั้งที่ขึ้นบนเวที โดยมีความฝันอันสูงสุดที่อยากจะไปร่วมประกวด We Sing Pop ที่อเมริกาให้ได้รอยยิ้มและความร่าเริงในแบบฉบับของ “พู่กัน” ผู้ที่จะทำให้ตกหลุมรักในความสดใส ที่เต็มไปด้วยพลังงานบวก พร้อมกับอาวุธเด็ดที่มีเสียงร้องและความสามารถมากมาย ทั้งการเล่นเปียโน กีตาร์ กลอง และที่สำคัญรักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ โดยมีศิลปินไทยคนโปรดอย่าง “วี วิโอเล็ต วอร์เทียร์” เป็นไอดอลในการร้องเพลง ที่ร้องด้วยความนุ่มแต่เต็มไปด้วยพลัง โดยพู่กันมีความมุ่งมั่นที่จะฝึกร้องเพลง ให้เป้าหมายต่างๆ ที่วางไว้ประสบความสำเร็จด้วยความพยายามอย่างเต็มเปี่ยม เหมือนอย่างเช่นการตั้งใจทำงานเพลงซิงเกิลที่ 2 ในครั้งนี้นอกจากความมุ่งมั่นในการร้องเพลงของตัวเอง แรงสนับสนุนจากครอบครัว พู่กันยังเผยว่า “ได้รับโอกาสที่ดีในการร่วมงานกับศิลปินมากมายที่เป็นประสบกรณ์ในทำงานที่แตกต่างกันออกไป ทั้ง “ครูแอน นันทนา บุญหลง” ที่สนับสนุนมาโดยตลอด ทั้งคอยส่งเสริมให้ประกวดร้องเพลงในเวทีต่างๆ รวมถึง “เพียว The Voice All Star” ที่ได้ร้องเพลงร่วมกันในเพลง “แปลว่ารักเธอ” โดยเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ ด้วยสไตล์การร้องที่เป็นแนวเดียวกัน และยังได้ร่วมงานกับศิลปินที่เก่งมากๆ ส่วนในครั้งนี้สำหรับเพลง “เหมือนว่าเธอยังอยู่ตรงนี้ (Still Here)” ที่ได้ร่วมงานกับ “แทน ลิปตา” เป็นการทำงานที่ง่ายมากๆ พี่แทนมีความเข้าใจในเสียงของตนเอง และช่วยกันออกแบบเทคนิคการร้องให้ออกมาดีที่สุด”ติดตามฟังและชมมิวสิควิดีโอเพลง “เหมือนว่าเธอยังอยู่ตรงนี้ (Still Here)” ได้ทาง YouTube : Piriyapul นอกจากนี้ยังมีช่องสำหรับการถ่ายทอดอีกสไตล์ในการร้องเพลงสำหรับการ Cover ติดตามได้ผ่านทาง YouTube : Pookan Official พร้อมติดตามไลฟ์สไตล์ที่เต็มไปด้วยความสดใส ได้ผ่านทางโซเชียลมีเดีย Instagram : pookan_ktpy Facebook Fanpage : Pookan พู่กัน กันฏ์ระพี และ TikTok : pookan_performer YouTube : Pookan Official Youtube