“ปราง กัญญ์ณรัณ” แต่ง “นิทานความรัก” จากความรู้สึก เข้าใจได้ถูกโยงรักเก่า เพราะเป็นรักครั้งเดียว!

เปิดตัวเรียบร้อยแล้ว สำหรับงาน 4NOVEMBER 1ST PREMIER ONCE UPON A TIME WITH LADIIPRANG เปิดตัวศิลปินเบอร์แรกของค่ายอย่าง LADIIPRANG (เลดี้ปราง) หรือพร้อมโชว์ซิงเกิลแรกที่ลงทุนแต่งเนื้อเอง นอกจากนี้ยังดึง 3 นักแสดงที่มีกระแสเรื่องความรักอย่างมาร่วมแสดงโดย ปราง ได้ควงเจ้าของค่ายเพลง มาเปิดใจถึงเรื่องนี้ พร้อมเผยว่าวันนี้ทุกอย่างชัดเจน หลังก่อนหน้านี้ถูกจับตามองถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่กึ้ง : “ถามว่าทำไมถึงเลือกเขาเป็นศิลปินเบอร์แรก ตามที่เราบอกไปว่าขอสามอย่างคือหนึ่งมีทัศนคติที่ดี สองมีฝันที่ยิ่งใหญ่ และสามมีความยึดมั่นที่อยากจะทำงานอย่างเต็มที่และไม่ย่อท้อ ซึ่งปรางมีทั้งหมดสามอย่าง ผมเห็นเขาครั้งแรกที่เขาไปออกรายการนึง คือเสียงของเขาดีและท่าทางตอนร้องมีความเป็นศิลปิน”ปราง : “ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมารอฟังคำนี้แหละค่ะ(หัวเราะ)”เกือบร้องไห้บนเวทีเพราะตื้นตัน เป็นฝันที่ไกลตัวปราง : “ใช่ค่ะแล้วปรางก็ไม่เคยหยุดที่จะฝันและไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าฝันมันจะเป็นจริงขึ้นมา พอมันมีคนมาช่วยเติมเต็มคือมันมาถึงแล้วคือมันเป็นความดีใจไม่ได้เศร้าไม่ได้อินเนื้อเพลงนะคะ คือก็ตื้นตันและรู้สึกขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในเส้นทางนี้”ตกลงเซ็นสัญญาภายใน 10 นาทีปราง : “10 นาทีจริงๆ ค่ะ พี่กึ้งถามว่าตกลงจะเป็นไหมนักร้อง ปรางจำคำนี้ได้เลยเป็นค่ะ ก็ตอบ เป็นค่ะ(หัวเราะ)ก็เลยลองหยิบกระดาษปากกามาเขียนดู แล้วเขียนวันเดียวเสร็จค่ะ”กึ้ง : “ไม่ต้องแก้อะไรเลยครับ จริงๆ ดนตรีนี้เรามีมาปีนึงแล้วเราก็ยังหาเนื้อเพลงไม่ ได้แล้วพอเราลองเปิดให้น้องเขาฟังก็ลองให้เขาแต่งแล้วพอส่งมาฟังแล้วก็ไม่เปลี่ยนเลย”ยันแต่งเพลงจากความรู้สึก ทุกเรื่องราวอยู่ในความทรงจำปราง : “คือเรียกว่าเป็นความรู้สึกมากกว่า มันเป็นช่วงเวลาที่สเตเบิ้ลสำหรับเราแล้วรู้สึกว่ามันรวบรวมความคิดทุกอย่างได้แล้วเราก็มองย้อนกลับไปว่าชีวิตของเราที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นบ้างคือระหว่างทางที่ผ่านมาปีนึงตั้งแต่ที่รู้ว่าจะได้เป็นศิลปินเราก็เรียนร้องเพลงมาโดยตลอดพัฒนาตัวเองมาโดยตลอด คือตอนที่มีคลิปไวรัลหน้าสด ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เรียนร้องเพลง ก็ตื่นเต้นนะคะแต่ว่าทุกคนก็บอกว่ารู้สึกไงก็ร้องออกมาแบบนั้น”กึ้ง : “ถามว่าต้องปรับภาพจากนักแสดงมาเป็นนักร้องไหมก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ผมอยากให้ทุกคนฟัง แต่ผมแนะนำว่าคนที่อกหักก็อย่าเพิ่งฟังตอนกลางคืนคนเดียว อันนี้เป็นคำเตือนอย่างนึง ผมฟังก็จะรู้สึกตามไปด้วย ผมก็มองกลับย้อนไปกับสิ่งต่างๆ ที่ผ่านมา จริงๆ มันก็คือความสวยงาม”เลือก เบส-ก้อย-ปิ่น แสดงเอ็มวี ถ่ายทอดอารมณ์ในด้านความรักกึ้ง : “คือจริงๆ เอ็มวีเพลงนี้ถ้าเกิดมองลึกๆ จริงๆ มันจะเป็นกำลังใจ เราอยากจะตีความออกมาคือมันมีหลายนักแสดง แล้วแต่ละคนก็จะมีอายุที่ต่างกัน ก็จะถ่ายทอดจะถ่ายทอดในหลายด้านของเรื่องราวความรักปราง : “อย่างพี่ปิ่นน่ารักมาก ก็คือตอนไปติดต่อพี่ปิ่นบอกให้มาเล่นเอ็มวีก็บอกเขาว่าหนูส่งเพลงให้พี่ฟังไม่ได้จริงๆ ค่ะ แต่ว่าพี่ปิ่นก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่มาเล่นให้พี่เชื่อใจ คือน่ารักมากวันนี้ไม่ได้มาเขาอยู่ต่างจังหวัด”มีความสุขกับสิ่งที่ทำแล้วปราง : “คือจริงๆ ตอนนี้ปรางมีความสุขกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ปรางทำทุกอย่าง ปรางใส่ไปอย่างเต็มที่ และทุกคนร่วมมือร่วมใจให้มันออกมาเป็นเพลงนี้ได้ สุดท้ายนี้ก็ต้องฝากความฝันเอาไว้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกคนด้วย สุดท้ายมันจะเป็นยังไง แต่ปรางก็เชื่อว่าเราทำดีที่สุดแล้ว”เข้าใจได้ถูกโยงรักเก่า เพราะเป็นรักครั้งเดียวในชีวิตปราง : “วันนี้ฝันเป็นจริงก็ดีใจค่ะ แล้วก็อยากจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ แล้วก็อยากจะมีซิงเกิลสองสามต่อไปเรื่อยๆ นะคะ”กึ้ง : “เหมือนมัดมือชก(หัวเราะ)”ชัดเจนแล้วกึ้งเป็นเจ้านาย ต้องปิดเรื่องโปรเจกต์เป็นความลับกึ้ง : “ก็น่าจะเห็นชัดเจนแล้วนะครับช่วงมีข่าวผมชินแล้วผมแค่ห่วงน้องเฉยๆ”ปราง : “แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นยังไง”กึ้ง : “ถามว่าเกร็งไหม คือเรื่องแบบนี้ผมผ่านมาหมดแล้วไม่สะทกสะท้านอะไรแล้วครับ ก็คือมีประสบการณ์”ปราง : “มีคนมาถามเยอะมากค่ะ เราก็ตอบไม่ได้ด้วย ขนาดคนสนิทกันเราก็ยังตอบไม่ได้เลย ก็จะบอกแค่ว่าไม่มีอะไร แล้ววันนี้ก็ชัดเจนแล้วว่า เจ้านายหนูค่ะ”