ORเปิดตัวซุปเปอร์แอพ “xplORe”18ส.ค.นี้

OR เตรียมเปิดตัวแอพพลิเคชั่น “xplORe” 18 สิงหาคมนี้ ชูเป็น Super App รวบรวมธุรกิจในกลุ่มปตท.มาไว้ในที่เดียว และเปิดโฉมปั๊มน้ำมันใหม่ “แฟล็กชิพสโตร์” สวยที่สุดในไทยใน3เดือนข้างหน้า หนุนใช้พลังงานสะอาดทั้ง100%นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยในงานสัมมนา E S G : Game Changer ภายใต้หัวข้อ สร้าง “ความยั่งยืน” ให้เป็นจริง ว่า OR จะเปิดตัวแอพพลิเคชั่น "xplORe" ในวันที่ 18 ส.ค.นี้ เพื่อให้ธุรกิจของ OR ใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากขึ้น พร้อมรวบรวมแอพพลิเคชั่นของกลุ่ม ปตท. ที่มีธุรกิจมากมาย เช่น EVme และธุรกิจยา เป็นต้นมาไว้ที่เดียวกัน ซึ่งจะเป็น App ที่แข็งแรงที่สุดในกลุ่ม ปตท.และขยายกว้างออกไปโดยORตั้งเป้าให้ “xplORe”เป็น Super App ที่สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม ปตท.มากขึ้น และสุดท้ายแล้ว App นี้ จะย้อนกลับมาสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยผลิตภัณฑ์ของชุมชนใดๆก็ตามที่อยู่ภายใต้ Ecosystem ของ OR จะเข้ามาอยู่ในแอพพลิเคชั่นของ OR ฟรีทั้งนี้ OR ดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ “Empowering All toward Inclusive Growth” หรือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน” และขับเคลื่อนการเติบโตภายใต้ 4 พันธกิจหลัก ได้แก่ 1. ธุรกิจ Seamless Mobility การพัฒนาเทคโนโลยี หรือ ความเคลื่อนไหวไร้รอยต่อ ซึ่งไม่ว่าพลังงานจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดเราจะเป็นผู้ให้บริการพลังงานกับทุกคน2. ธุรกิจ ALL Lifestyles โดยช่วงไม่เกิน 3 เดือนจากนี้ จะเห็นพอร์ตฟอลิโออันใหม่ของ OR กลุ่มธุรกิจด้าน Health Wellness &Beauty เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาให้ความสำคัญด้านสุขภาพและความสวย ความงาม ซึ่งเทรนด์ของธุรกิจนี้ OR จะก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง โดยจะเปิดกว้างให้พันธมิตรจากทุกแห่งเข้าร่วมในพอร์ตการลงทุนของ OR3. ธุรกิจ Global Market โดย OR ได้นำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จขยายการเติบโตในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบัน ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจแล้วกว่า 10 ประเทศ ซึ่ง OR จะเดินหน้าขยายธุรกิจต่อเนื่อง เพราะต่างประเทศเป็นโอกาสในการสร้างการเติบโตORด้าน 4.ธุรกิจ OR Innovation เป็นการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดที่แตกต่างของ OR ซึ่งการจะเปลี่ยนแปลงจากการเป็น OR ในปัจจุบันจากที่อยู่บนแพลตฟอร์ตดั้งเดิมไปสู่เติบโตบนออนไลน์ถึง 50% โดยในเดือน ส.ค.นี้ OR จะเปิดตัวแอพพลิเคชั่น ชื่อ xplOReนายดิษทัต กล่าวต่อไปว่าOR เตรียมเปิดสถานีบริการน้ำมันโฉมใหม่ที่เป็นลักษณะ “แฟล็กชิพสโตร์” ที่สวยที่สุดในประเทศไทยภายใน 3 เดือนข้างหน้า โดยจะเป็นสถานีบริการน้ำมันขนาดใหญ่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่ธุรกิจค้าปลีกมากขึ้น และใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่มุ่นเน้นพลังงานสะอาด เช่น การติดตั้งสถานีชาร์จอีวี โซลาร์รูฟท็อป 100% รวมถึงมีระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน และนำ AI เข้ามาใช้คำนวณการปล่อยคาร์บอนฯของรถแต่ละคันที่ผ่านเข้า-ออกสถานีบริการพีทีที สเตชั่น เป็นต้น