แรงสนั่นลาว ME บุกเวทีใหญ่ Mister Universe Laos 2023

จัดจบไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่อลังการ ที่หอประชุมแห่งชาติลาว เวียงจันทน์ ลาว กับการประกวดหนุ่มหล่อใหญ่ที่สุดในลาวหนุ่มหล่อล่ำลาว ที่คว้าใจกรรมการ แรงชัดได้ที่ 1 คือจากแขวงพงสาลี ส่วนหนุ่มหล่อโดนใจ ที่ได้ตำแหน่งพิเศษได้แก่ในงานมีการออกบูธของสินค้าไทยมาแรง เครื่องดื่ม ME Energy Drink พลังที่เราเลือกได้ โดยได้รับความสนใจ จากผู้ร่วมงานเกินคาด!ทีมหนุ่มหล่อที่เรียกเสียงกรี๊ด และเสียงฮือฮาได้แรงมากๆ ก็คือทีม Mister ME International นำทีมโดยโปรดิวเซอร์ประจำค่าย Me Entertainment & Music ตามด้วยทีมหนุ่มหล่อและดาราสาวดาวรุ่งจากไทยผู้บริหารบริษัท มาร์เซลล่าออฟฟิเซียล Marcella Official และผู้บริหาร เครื่องดื่ม มี ME Energy Drink พลังที่เราเลือกได้ บินตรงจากไทยมาเป็นเกียรติ เป็นหนึ่งในคณะกรรมการรอบตัดสินของ มิสเตอร์ ยูนิเวิร์ส ลาว Mister Universe Laos 2023“ก่อนอื่นยินดีๆ อีกครั้งกับน้องอาร์ซีด้วยนะคะ ได้ที่ 1 เป็นมิสเตอร์ยูนิเวิร์ส ลาว2023 หล่อใสน่ารักสมมงจริงๆ ค่ะ นุ้ยบินมาทำงานที่ลาวบ่อยมากๆ รู้สึกสนุกสุขทุกครั้งที่ได้มาลาว มาครั้งนี้นุ้ยได้มาเป็นกรรมการรอบตัดสินด้วย เป็นเกียรติและยินดีมากๆ ที่ทีมงานเชิญเรามาค่ะ แน่นอนว่า มี เอนเนอร์จี้ดริ้งก์ ME Energy Drink พลังที่เราเลือกได้ เป็นอีกสินค้าหนึ่ง ที่ร่วมสนับสนุนการประกวดในครั้งนี้มาเวียงจันทน์ ลาว ครั้งนี้ เป็นทริปไม่ธรรมดา เพราะนุ้ยเตรียมแผนเปิดร้านเฉพาะสุดพิเศษของ ME Energy Drink หาไม่ยาก ใกล้แต่ช้อปปิ้งท่องเที่ยว ต้องแวะมาช้อปชิมกันเยอะๆ นะคะ จากนั้นเตรียมเปิดตัวเป็นทางการ เราวางแผนบุกตลาดลาวอย่างจริงจัง เพราะรู้ว่าคนลาวชื่นชอบสินค้าไทย มั่นใจในคุณภาพของสินค้าเรา จากกระแสตอบรับที่แรงเกินคาด เราอาจจะเพิ่มสาชาต่อไปในอนาคต ต้องดูๆ กันอีกทีหนึ่งค่ะ”