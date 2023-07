"เสี่ยโบ๊ท" จัดพิธีมอบมงกุฎนางงาม MUT สุราษฎร์ฯ ที่เวทีมวยราชดำเนิน

พิธีมอบมงกุฎ “เจนนี่ เจนนิเฟอร์ โจนส์ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ สุราษฎร์ธานี 2023” ณ เวทีมวยราชดำเนิน2 CD สุราษฎร์ฯ “พราวฟ้า-เสี่ยโบ๊ท” พร้อมสู้ศึก MUT 2023 ดันจังหวัด soft power สรรค์สร้างเศรษฐกิจไทยวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ที่ เวทีมวยราชดำเนิน กรุงเทพฯ กองประกวด "มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ สุราษฎร์ธานี" (Miss Universe Thailand Surat Thani) โดย 2 CD (City Directors) ผู้ถือลิขสิทธิ์ การประกวด “พราวฟ้า" การัญชิดา คุ้มสุวรรณ นักแสดงสาวสวย อินฟลูเอนเซอร์ ผู้มีประสบการณ์ในวงการบันเทิงและผู้ที่หลงรักในวงการนางงาม กับ “เสี่ยโบ๊ท" ณัฐเดช วชิรรัตนวงศ์ CEO บริษัท ไดมอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด และโปรโมเตอร์ศึกเพชรยินดี ได้จัดพิธีมอบมงกุฎ "มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ สุราษฎร์ธานี 2566" (Miss Universe Thailand Surat Thani 2023) อย่างเป็นทางการให้กับ "เจนนี่ เจนนิเฟอร์ โจนส์" โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาเป็นประธานเปิดพิธี ถือเป็นหน้าประวัติศาสตร์ของสยามประเทศที่มีการมอบตำแหน่งนางงาม ณ เวทีมวยภายในงานได้จัดขึ้นในบรรยากาศของสนามมวยสุดล้ำด้วยจอไฟรอบทิศ แสง สี เสียง สุดอลังการ มีผู้คร่ำหวอดจากวงการนางงามและวงการมวยมาร่วมงานกันอย่างคึกคัก อาทิ ปิยาภรณ์ แสนโกศิก ผู้ถือลิขสิทธิ์มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ แอนนา เสืองามเอี่ยม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022 นัท นิสามณี เลิศวรพงศ์ บิวตี้บล็อกเกอร์ และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ สุราษฎร์ธานี 2566 (Miss Universe Thailand Surat Thani 2023) ผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ จังหวัดต่างๆ และเหล่าโปรโมเตอร์มวย นักมวยชื่อดังมากมายโดยกองประกวดเปิดเวทีด้วยโอเพนนิ่งโชว์ มวยไชยา ศิลปะมวยไทยประจำถิ่นอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นมวยที่ละเอียดอ่อนมากในเรื่องการป้องกันตัว มวยไชยาป้องกันตั้งแต่ระบบจิตใจ คือป้องกันภายในก่อนแล้วจึงไปป้องกันภายนอก ให้มีสติก่อนเป็นเบื้องต้น ให้รู้ถูก รู้ผิดก่อน จึงจะไปใช้วิชามวย และในทุกอิริยาบถให้เคลื่อนไหวด้วยการมีสติกำกับทุกกิริยาอาการ ให้มีเหตุมีผลและให้อยู่ในอำนาจของสติ ให้มีสมาธิมุ่งมั่น และมีความอดทนฝึกซ้อม อดกลั้นในการใช้อารมณ์ เช่นเดียวกับการฝึกฝนตนเพื่อมาประกวดนางงาม มวยไชยา นับเป็น soft power ของประเทศไทย เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยพร้อมกันนี้ ได้เปิดตัว เจนนี่ เจนนิเฟอร์ โจนส์ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ สุราษฎร์ธานี 2566 (Miss Universe Thailand Surat Thani 2023) และพิธีแต่งตั้งในบรรยากาศของมนต์ขลังของเวทีมวยราชดำเนิน ซึ่งเป็นสังเวียนที่เก่าแก่ที่สุดของตำนานการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของประเทศไทย มอบเงินรางวัล 1 แสนบาท สำหรับตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ สุราษฎร์ธานี และเซอร์ไพร์สพิเศษมอบเงินรางวัล 2.5 แสนบาท สำหรับการเตรียมตัวเพื่อเข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023 พร้อมปิดท้ายด้วยแฟชั่นโชว์จากมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ จังหวัดต่างๆ ได้แก่ ร้อยเอ็ด ลพบุรี จันทบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา และสมุทรปราการ ที่มาร่วมสร้างปรากฎการณ์การรวมตัวมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ในเวทีมวยพราวฟ้า การัญชิดา เปิดเผยว่า พราวมีความฝันตั้งแต่เด็กในเรื่องของการประกวดนางงาม และคุณแม่ของพราวก็ชื่นชอบการประกวดนางงามมาก คุณแม่พลังดันให้พราวทำกิจกรรมเหล่านี้อยู่ตลอดเวลา กระทั่งวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้ามาสู่การเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ของจังหวัด ซึ่งมีจัดหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เป็นบ้านเกิดของคุณแม่ จึงได้ตัดสินใจในการเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ อยากจะทำให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยการใช้แพลตฟอร์มที่เรามี โปรโมทให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และในฐานะของ CD เราก็คาดหวังจะพลักดันน้องไปได้ไกลที่สุด แต่จะไม่กดดันน้อง อยากให้น้องทำให้ดีที่สุดในแบบของน้อง และมาร่วมเชียร์ด้วยกันนะคะ"ตั้งแต่วันที่เจนนี่ได้รับตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ สุราษฎร์ธานี ทางกองได้พัฒนาและฝึกฝนน้องเจนนี่ตั้งแต่การพูดกับครูฟิลิปปินส์ การเดิน และอื่นๆ ที่สามารถพัฒนาน้องเจนนี่ให้มากที่สุด ซึ่งน้องเจนนี่สามารถเรียนรู้ได้ไว แต่เราบอกน้องเสมอว่า เราจะไม่กดดันน้อง และไม่ไปเปรียบเทียบกับคนอื่น เราเชื่อว่าเรามีดี และสามารถพัฒนาตัวเอง เพื่อให้คนอื่นปฏิเสธเราไม่ได้ ส่วนตัวมองว่าเจนนี่เป็นนางงามที่น่าค้นหา และคิดว่าจะทำให้คนไทยตกหลุกรักในความน่ารักของน้องได้ไม่ยาก ทางเพชรยินดีตั้งใจจะเจียรนัยเพชรเม็ดนี้ให้ดีที่สุดค่ะ" พราวฟ้า การัญชิดา เผยเสี่ยโบ๊ท ณัฐเดช เปิดเผยถึงการเข้าร่วมเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวดฯ ว่า เพชรยินดีเป็นค่ายมวย และมีแผนแตกไลน์ธุรกิจออกไป เพราะที่ผ่านมาคนจะจดจำภาพของเราในผู้เชี่ยวชาญด้านมวย และครั้งนี้ก็เป็นการเซอร์ไพรส์กับหลายๆ คน ที่เพชรยินดีเข้ามาร่วมงานกันมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เห็นคือ การเป็นนางงามคือการต่อสู้เหมือนกันกับมวย นักมวยขึ้นสังเวียน ส่วนนางงาม ใช้ความคิด สติปัญญา ความสวย ทักษะการเดิน ความสามารถ ที่ไม่ได้ต่อสู้กับใคร แต่เป็นการต่อสู้กับตัวเองอยู่ การมาเข้าสู่วงการนางงาม เป็นความท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ได้รู้สึกว่ายากครับ"ด้วยคอนเซ็ปต์ของเพชรยินดี คือ ZERO TO HERO คือการปั้นนักมวยให้เป็นยอดนักมวยไทย เช่นกันกับนางงาม เพชรยินดีก็พร้อมที่จะปั้น ตั้งแต่จุดเริ่มต้น ที่ยังไม่คนรู้จักมากนัก แต่เราจะเป็นคนส่งเพื่อเป็นเส้นทางให้น้องไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งทั้ง 2 อย่างถือเป็น soft power ของประเทศไทยเหมือนกัน สำหรับน้องเจนนี่ เห็นตั้งแต่วันแรกที่เดินเข้ามา เห็นถึงพัฒนาการน้อง และน้องพร้อมพัฒนาทุกอย่าง และเราก็พร้อมสนับสนุนน้องอย่างเต็มที่ครับ" เสี่ยโบ๊ท ณัฐเดช เผยเสี่ยโบ๊ท ยังเผยถึงเส้นทางการทำนางงามด้วยว่า ทางเพชรยินดียืนยันว่าไม่ได้มาปีเดียว เพราะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่น่าสนใจ และปีหน้าจะเตรียมจัดประกวดเพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัด และจะทำสิ่งที่ดีๆ ให้กับวงการนางงามอย่างแน่นอนด้าน “เจนนี่ เจนนิเฟอร์ โจนส์” มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ สุราษฎร์ธานี 2566 (Miss Universe Thailand Surat Thani 2023) เปิดเผยว่า ขอบคุณกองประกวดฯ ที่เล็งเห็นศักยภาพของเจนนี่ และให้โอกาสมาเป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ สุราษฎร์ธานี การได้รับตำแหน่งไม่รู้สึกกดดันใดๆ แต่กลับรู้สึกสนุกและมุ่งมั่นกับโอกาสที่ได้รับ เจนนี่พร้อมพัฒนาตัวเองเพื่อให้ไปยืนในจุดที่สูงที่สุด เจนนี่เชื่อว่านางงามทุกคนมีความสวยและความสามารถในแบบของตัวเอง และคิดว่าตัวของเจนนี่สามารถพัฒนาไปได้อีกไกลค่ะ“การเตรียมตัวต่างๆ ตอนนี้พร้อมมากค่ะ ทั้งร่างกายและจิตใจ เจนนี่เชื่อมั่นในตัวเอง ว่าจะสามารถเป็นตัวแทนของผู้หญิงไทยได้ และในฐานะตัวแทนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจนนี่อยากนำเสนอแคมเปญ ZERO CARBON ของกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ สุราษฎร์ธานี ซึ่งเจนนี่มองว่าเป็นเรื่องสำคัญในปัจจุบัน ด้วยการโปรโมตเกาะพะลวย ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอันซีนและยังใช้พลังงานทางเลือกจากโซลาร์เซลล์และกังหันลม ทำให้มีอากาศบริสุทธิ์ ทั้งนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย และเจนนี่พร้อมเป็นตัวแทนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการโปรโมตจังหวัดให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น จากนี้เจนนี่จะไม่ทำให้ผิดหวังค่ะ” เจนนี่ กล่าวด้วยความสดใสเจนนี่ เจนนิเฟอร์ โจนส์ อายุ 23 ปี ลูกครึ่งไทย-อเมริกัน จบการศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส สามารถสื่อสารได้ 3 ภาษา ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส ชื่นชอบการเล่นร้องเพลงและเล่นกีต้าร์ เคยคว้ามงกุฎ มิสทีนไทยแลนด์ 2016 ขณะอายุ 16 ปี และผ่านงานด้านโฆษณา ก่อนจะมาเข้าสู่วงการนางงามทั้งนี้ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ สุราษฎร์ธานี 2566 (Miss Universe Thailand Surat Thani 2023) จะเข้ากองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2566 (Miss Universe Thailand 2023)ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เก็บตัวที่จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 2-6 สิงหาคม 2566 ก่อนเข้าสู่รอบคัดเลือกในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 และรอบตัดสินในค่ำคืนวันที่ 20 สิงหาคม 2566ผู้ที่ได้ครองตำแหน่ง “มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2566” (Miss Universe Thailand 2023) จะได้รับรางวัลมงกุฎเกียรติยศจาก “Mouawad” และอีกมากมาย พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวด "มิสยูนิเวิร์ส 2023” (Miss Universe 2023) ช่วงเดือนธันวาคม 2566 ณ ประเทศเอลซัลวาดอร์สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและการประกวดของ "มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ สุราษฎร์ธานี 2566” (Miss Universe Thailand Surat Thani 2023) ได้ที่เฟสบุ๊ก MUT Surat Thani