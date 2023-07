หล่อแซ่บ! “ไตร เวียงเจริญ” Mister Star Thailand 2023 คนที่ 5 ของโลก

สิ้นสุดการรอคอย สาแก่ใจแฟนคลับไปแล้ว กับการประกวดรอบตัดสิน มิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์ Mister Star Thailand 2023 เวทีประกวดหนุ่มหล่ออันดับ 1 ของไทย หล่อ ฉลาด สมาร์ท ทั่วไทยทั้ง 77 จังหวัด ปีนี้จัดใหญ่จริง ฉลองครบรอบ 5 ปี จัดประกวดได้อลังการไปแล้ว เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 ชั้น 4 โคราชฮอลล์ ที่ห้างดัง เซ็นทรัลโคราช โดยที่ 1 ปีนี้ ได้แก่ มิสเตอร์สตาร์เชียงราย “ไตร เวียงเจริญ”ก่อนเริ่มงาน แฟนคลับหลายเพศหลายวัยต่างแห่กันมาแน่นฮอลล์ เปิดตัวหนุ่ม ๆ ด้วยชุด ( รอ ) ดูกันตาแตกกับหนุ่มหล่อ ตื่นตาตื่นใจสุดฤทธิ์สุดเดช กับรอบชุดประจำชาติ ที่หนุ่มหล่อขน มาอวดแบบไม่ยั้ง ระเบิดไอเดียสร้างสรรค์จากนักออกแบบดัง ร่วมกับ ผู้อำนวยการกองในแต่ละจังหวัด ซีดี CD City Director ม่วนจอยหลาย ๆ เด้อกับรอบโชว์เสียงพลังเด็ด ไปพร้อมๆ กับวงดัง ระเบียบวาทะศิลป์ โดยมี 4 หนุ่มหล่อจัดในนาม มิสเตอร์สตาร์วอยซ์ Mister Star Voice ตัวแทนจากจังหวัดเชียงราย ,ขอนแก่น ,อุทัยธานี ,อุตรดิตถ์ ได้ขึ้นร่วมโชว์ม่วน ๆ จอย ๆ ด้วยกัน เรียกเสียงกรี๊ดได้สนั่นจริงๆระเบิดกันต่อกับรอบชุดว่ายน้ำเร้าใจสุดยอด หนุ่มล่ำกำยำอย่างแรง ต้องจ้องมองทุกวินาที เพราะลีลาแต่ละคนเกินบรรยายจริงๆ ทีมคณะกรรมรอบตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ แก้ว อภิรดี ภวภูตานนท์ ดาราดังรุ่นใหญ่ ,ต้อ มารุต สาโรวาท ผู้กำกับหนัง ซีรีส์วายดัง ล่าสุดกับเรื่อง รักโคตร ๆ โหดอย่างมึง 3 Love Syndrome III ,ผู้กำกับหนัง ซีรีส์ดัง ณ๊อบ ศฐาณพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง ,ผู้กำกับละครดัง สถาพร นาควิไลโรจน์ ,กูรูนางงาม หนุ่มนันท์นภัทร เจิมจุลธรรม ,ดาวรุ่งพุ่งแรง นนท์ นฤดล บรรเทา รุ่นพี่จากเวทีมิสเตอร์สตาร์ ,อาจารย์ประจำคุณวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ผศ.ดร.โชติมา ไชยวงศ์เกียรติ และ คุณนิศา ชาภู่พวง ผู้จัดการทั่วไปเซ็นทรัลโคราชสำหรับประกาศผลรางวัลมีดังนี้Mister Star Social Media Thailand ได้แก่ มิสเตอร์สตาร์สุพรรณบุรี นิว วรวรรธน์ แสงน้อยMister Star Choice Thailand มิสเตอร์สตาร์ตรัง ออฟ รัชชานนท์ สีสังข์Mister Star Voice Thailand มิสเตอร์สตาร์ขอนแก่น ออย ณัฐพงษ์ น้อยหาMister Star Popular Thailand มิสเตอร์สตาร์ตรัง ออฟ รัชชานนท์ สีสังข์Mister Star On Stage Thailand มิสเตอร์สตาร์ชลบุรี แซม ณัฐวุฒิ ละครMister Star ชุดประจำจังหวัดยอดเยี่ยมรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มิสเตอร์สตาร์สตูล โอ สมเกียรติ สาธุสุนธรรองอันดับ 1 ชุดประจำจังหวัด ได้แก่ มิสเตอร์สตาร์พัทลุง ตูมตาม สุพศิน โสมคล้ายรองอันดับ 2 ชุดประจำจังหวัด ได้แก่ มิสเตอร์สตาร์อำนาจเจริญ ดิว กิตติกร คิ้วไธสงถึงช่วงซึ้งแรง โอลิฟท์ กิจเงิน พันเสนา Mister Star Thailand 2022 มาอำลาตำแหน่งบอกเล่นประสบการณ์ดีๆ ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา แบบลืมไม่ลงสิ้นสุดการรอคอยที่ 5 ได้แก่ มิสเตอร์สตาร์บึงกาฬ แดนเนียล ดัลเนี่ยล อเล็กซ์ เบิร์ดที่ 4 ได้แก่ มิสเตอร์สตาร์อ่างทอง ไดม่อน ธนดล โกมัยที่ 3 ได้แก่ มิสเตอร์สตาร์สมุทรสาคร เอม ณัฐพัฒน์ สาพิมพ์ที่ 2 ได้แก่ มิสเตอร์สตาร์สงขลา สก็อต คณพล ตรีทรงเกียรติ์ที่ 1 ได้แก่ มิสเตอร์สตาร์เชียงราย ไตร ไตร เวียงเจริญนักธุรกิจพันล้าน ดร.บุญมา อิ่มวิเศษ ประธานกองประกวด มิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์Mister Star Thailand 2023 และผู้บริหารในเครือสตาร์เวลล์ Starwell ที่มีวิสัยทัศน์ไกล ให้โอกาสกับหนุ่มหล่อทั่วไทย ให้สัมภาษณ์ไว ๆ ดังนี้ "เราจัดประกวดทุกปี เพราะอยากให้โอกาสหนุ่มหล่อได้มีพื้นที่แสดงออก และเพื่อแจ้งเกิดในวงการบันเทิงต่อไป และต่อยอดในอีกหลาย ๆ ธุรกิจที่เราทำอยู่ ปีนี้เราเต็มที่อย่างที่เห็นแล้ว ปีหน้ามาเจอกันอีกครับ รับรองเด็ดเผ็ดยิ่งกว่าเดิมแน่นอน”มิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์ Mister Star Thailand 2023 เวทีหนุ่มหล่อที่ 1 ของไทย การประกวดปีนี้ ได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากแบรนด์ดัง ได้แก่ สินค้าในเครือ สตาร์เวลล์ StarWell,ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สตาร์เวลล์ StarWell,ผลิตภัณฑ์สไมล์ Smile,บ้านคนละคร 365,ชุดว่ายน้ำ RYU Swimwear,ชุดว่ายน้ำ X Rock Swimwear ,โรงแรมสตาร์เวลล์บาหลี นครราชสีมา,หมู่บ้านดิไอคอน The icon,ผลิตภัณฑ์คุณภาพในเครือ ดีคัก D Kag ,ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ด็อกเตอร์ ดี Dr. Dee, นครชัยทัวร์ ,เซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา ,ตลาดเซฟวัน Save ONE โคราช ,บุญเรือน ครีเอชั่น อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ Bunruan Creations Art Design ,ร้านชุดสูท ปูนหอม หลานย่า,ดี มันนี่ กู้ง่าย ดอกต่ำ อนุมัติไวต้องห้ามพลาด รีบคลิกด่วนตามติดตลอดได้ที่Fanpage แฟนเพจ Mister Star Thailand TikTok ติ๊กต็อก @misterstarth ไอจี @misterstar_thhttps://www.misterstarthailand.com#MisterStarThailand #MisterStarThailand2023 #มิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์ #เวทีสามีแห่งชาติ#หนุ่มหล่อทั่วไทย #เวทีประกวดดัง #บุญมาอิ่มวิเศษ #สามีแห่งชาติ