สวยจัด-หล่อแซ่บ MISTER ME ขนทัพ รับรางวัลใหญ่ เอเชีย ท็อป อวอร์ด Asia Top Awards 2023

จัดขึ้นไปแล้ว อย่างยิ่งใหญ่กับงาน เอเชีย ท๊อป อวอร์ด Asia Top Awards 2023 ที่หอประชุมกองทัพอากาศ(ทองใหญ่) กรุงเทพ ในงานมีดาวดังจากหลาย ๆ ประเทศ เช่น เกาหลี เวียดนาม กัมพูชา ลาว ไทย มาร่วมงานอย่างคึกครื้น เปิดงานด้วยโชว์โคตรพิเศษจาก นักร้องพันล้านวิว เก่ง ธชย ประทุมวรรณ พรีเซนเตอร์คนแรก ของเครื่องดื่มมาแรงแห่งปี มี เอนเนอร์จี้ดริ้งก์ ME Energy Drink พลังที่เราเลือกได้ต่อด้วยการเดินแบบชุดผ้าไทยสุดสวยงามยิ่ง โดยทีมนายแบบฮอตฮิต มิสเตอร์มี อินเตอร์เนชั่นแนล Mister ME International ได้แก่ เวียง เวียงคำ จันทะวงสา, ,ฟร้อง ฐากูร ประยูรโต,พ็อตเตอร์ ชยพล บุญรักษา และดีน นูรดีน กาฮา พร้อมทีมสนับสนุน นำโดย คุณนุ้ย สุวิมล ธนินกุลนาถ ผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรง บริษัท มาร์เซลล่าออฟฟิเชียล Marcella Official และผู้บริหารเครื่องดื่ม มี เอนเนอร์จี้ดริ้งก์ ME Energy Drink พลังที่เราเลือกได้ คุณเอ๊ะ ณัฐวุธฒ์ สุทธิประเสริฐ ผู้กำกับภาพยนตร์ Merry me และ ภาพยนตร์ กำปั้นเดือด พร้อมด้วยกองทัพดาราเด่นในสังกัด อาทิ เปียโน สรัลพร ธนินกุลนาถ,เจน มลัยรัก พระจันทร์,อาซุน สมแพง ลาวเชีง ,โอเว่น เฮืองประเสริฐ สุดาวงศ์ ,บูม จิรวัฒน์ พิณธารทอง ,ก้อง ธเนศ คนเพียร ,กล็อฟ พลทะวะดี จุนละมะนี,เทเลอร์ ศรีสมบัติฯโดยมี หมอแยม รุ่งไพลิน รัตนชีวร ให้เกียรติเป็นประธานงาน เอเชียท็อปอวอร์ด Asia Top Awards 2023 ร่วมจัดโดย มาดามเมย์ สุภาภรณ์ ใจน้อย CEO ค่ายเพลงใหม่ป้ายแดง ME SOUND RECORDS สำหรับรางวัลสำคัญ ๆ ที่ได้รับดังนี้- Best Actor from Lao เทเลอร์ ศรีสมบัติ รับรางวัล นักแสดงยอดเยี่ยมจากประเทศลาว- Best Product of the Year ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี เครื่องดื่ม มี เอนเนอร์จี้ดริ้งก์ ME Energy Drink พลังที่เราเลือกได้- Best Cultural Exchange Film Production Company Seksan Film บริษัทหนังแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแห่งปี ได้แก่ ค่ายหนังเสกสรรฟิล์มเรียกว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ และเป็นกำลังใจในการขับเคลื่อนการทำงานของคนในอุตสาหกรรมบันเทิง!!อย่างแท้จริง#เสกสรรฟิล์ม #หนังขายจีน #ตลาดจีน #พลังที่เราเลือกได้ #MeEnergyDrink #Marcellaofficial #MisterMeInternational #MISTERMETHAILAND#MISTERME #นุ้ยสุวิมล #Thanin