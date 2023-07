“จิ้นกันให้ YUPP!” ครั้งแรกกับคอนเสิร์ตต่างขั้วระหว่างสาย จิ้น-YUPP! จับมือสร้างปรากฎการณ์ เดือดไม่ยั้ง ฟินสะเทือนทุกบีท บนเวทีเดียวกัน

แฟนเพลงสาย YUPP! กับสายคู่จิ้นเตรียมตัวกับปฏิบัติการณ์คอนเสิร์ตต่างขั้ว เมื่อ บริษัท สุกาณ จำกัด พรีเซ้นท์ ครั้งแรกของคอนเสิร์ตที่รวม 2 ความต่างที่กำลังพุ่งแรงและถูกจับตามองมากที่สุดตอนนี้ระหว่าง คู่จิ้นกระแสแรงเบอร์ฮอตเกินต้านแบบฉุดไม่อยู่ กับ ค่าย YUPP! ค่ายน้องใหม่ไฟแรงที่ปั้นศิลปินดังไกลจนเกิดเป็น soft power ไปทั่วโลกอย่างมิลลิ พร้อมการันตีศักยภาพของค่ายและศิลปินด้วยการคว้ารางวัลแบบไม่ยั้งตั้งแต่ต้นปี ในคอนเสิร์ต “จิ้นกันให้YUPP!” คอนเสิร์ตแรกที่ศิลปินจากค่าย YUPP! นำทีมโดย MILLI, MAIYARAP, AUTTA, NAMEMT, Flower.far , GeniePak, AINN, FIZZIE, GALCHANIE และ ฝั่งคู่ซี้สุดฮอต อย่าง หยิ่นวอร์, บุ๋นเปรม, บอสโนอึล, เซฟจี, คูเปอร์ปอย ที่จะมาร่วมสร้างปรากฎการณ์โชว์เดือดไม่มียั้ง แจกความฟินสะเทือนทุกบีทให้ สนุก มันส์กันยกด้อม ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2556 ณ ธันเดอร์โดม สเตเดี้ยม เมืองทองธานีคอนเสิร์ต “จิ้นกันให้ YUPP!” เกิดขึ้นจากความต่างสุดขั้วของ 2 ฝั่งที่เต็มไปด้วยความแปลกใหม่ น่าค้นหา จึงเกิดเป็นคอนเซ็ปท์ Blend The Difference เปรียบเสมือนทั้งสองขั้วเป็นผลงานศิลปะที่มาจากทั้งสองด้านที่มีความ สว่างไสว เฟื่องฟู ยิ่งใหญ่แบบ เรเนอซองส์และ ลึกลับ น่าค้นหา นอกกรอบ เป็นขั้วตรงข้ามแบบ ดิสโทเปีย ทำให้การรวมตัวของทั้งคู่มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่ที่แตกต่าง ไม่เหมือนโชว์ที่ทุกด้อมเคยเห็นมาก่อน และในงานนี้ถือเป็นการโชว์ศักยภาพของศิลปินทั้งคู่จิ้น และค่าย YUPP! แบบขั้นสุดโดยงานแถลงข่าว คอนเสิร์ต “จิ้นกันให้YUPP!” จัดขึ้น ณ Square C, CentralWorld โดยเปิดเวทีด้วยพิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และแฟนๆ ก่อนจะจัดเต็มเรียกเสียงกรี๊ดสนั่น ด้วยโชว์เปิดตัวของฝั่งคู่จิ้น ตามมาสมทบแบบสุดมันส์ด้วยฝั่งค่าย YUPP! ที่คอลแลปส์กันได้อย่างลงตัวในเพลง “รักนะเว้ย” เป็นออเดิร์ฟ ก่อนจะพูดคุยถึงกันปรากฏการณ์สำคัญของคอนเสิร์ตครั้งนี้ ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน รวมถึงความพิเศษ ความพร้อมที่จะขนมาฝากแฟนๆแบบเต็มสตรีม ก่อนจะปิดท้ายด้วยการเชิญผู้บริหารคนสำคัญ คุณสุกาณ จันทสอน และ คุณปณิดา บุญชาญ กรรมการบริหาร บริษัท สุกาณ จำกัด และ คุณพลกฤต ศรีสมุทร Co-founder & managing director จาก YUPP! Entertainment ขึ้นเวทีมาถ่ายภาพร่วมกันโดย “มิลลิ” เป็นตัวแทนศิลปินค่าย YUPP! เผยว่า “วันนี้มาในธีมตัวแม่ค่ะ ซึ่งหนูไม่ค่อยถนัดหนูเป็นตัวลูกไง แต่เดี๋ยวมาลองดูกันว่าออกมาเป็นตัวแม่แล้วพอใจยัง หนูทำงานมากับคู่จิ้นเยอะมากๆ สนิทด้วยกับพี่หยิ่นพี่วอร์ทำงานด้วยกันมานานมาก ต้องสนุกแน่นอนเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่ YUPP! ไม่ได้จัดมานานแล้ว แล้วไม่ได้มีแค่ YUPP! มีจิ้นด้วย มีเยอะมากเลย ฝากคอนเสิร์ตจิ้นกันให้ YUPP! ด้วยค่ะ 2 กันยายนนี้ มากันเยอะๆค่ะ”ด้านฝั่งคู่ซี้ “หยิ่นวอร์” เผยว่า “อยากเชิญทุกคนครับ วันที่ 2 กันยายนนี้ สนุกแน่ๆ โชว์ เดือด สนุก มัน เซอร์ไพรส์แน่นอน เจอกันครับ”แฟนๆของทั้งสองขั้วสามารถติดตามคอนเสิร์ต “จิ้นกันให้ YUPP!” ได้ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 ณ ธันเดอร์โดม สเตเดี้ยม เมืองทองธานี โดยจะเปิดจำหน่ายบัตรใน วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 เป็นต้นไป ทาง The Concert ราคาบัตร 6,500 / 5,500 / 5,000 / 4,500 / 3,500 /3,000 / 2,000 บาทติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/sukanofficialTHหรือ https://twitter.com/sukanofficial