“มอส - แบงค์” เสิร์ฟความฟินอินเตอร์แฟน “MosBank on a walk in Paris” แฟนมีตคู่ครั้งแรกที่ปารีส

เกินคำว่า "ฟิน" เมื่อสองหนุ่มคู่จิ้น ฉายา "คู่รักนักหยุม" มอส - ภาณุวัฒน์ โสประดิษฐ และ แบงค์ - มณฑป เหมตาล จาก มังกรกินใหญ่ (Big Dragon The Series) บินลัดฟ้า เสิร์ฟ "ความจิ้น" ให้อินเตอร์แฟน ถึงแดนน้ำหอม ปารีส ประเทศฝรั่งเศสในงาน MosBank on a walk in Paris ซึ่งงานนี้ 2 ผู้บริหารค่าย Star Hunter Entertainment โอ๋ Star Hunter หรือ โอ๋ - ยชญ กรณ์หิรัญ และ เฟิร์ส - ชนันตร์ ลาภอนันต์รุ่ง ได้ร่วมเดินทางไปในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย กระแสตอบรับดีเกินคาด เหล่าอินเตอร์แฟนร่วมเก็บโมเมนต์ความฟิน "มอส - แบงค์" แน่น Grand Rex 1 bd Poissonniere, 75002 Paris France เพราะนับเป็นการจัดงานแฟนมีตคู่ครั้งแรกที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส อีกด้วยเปิดเวทีแฟนมีตด้วยการเปิดตัวอย่าง Big Dragon The Series เพื่อย้อนไปจุดเริ่มต้นของสองคู่จิ้น "มอส - แบงค์" จากนั้น แบงค์ ขอโชว์เดี่ยวด้วยการร้องเพลง Dancing With The Devil OST. Big Dragon The Series เติมความหวานกับเพลงคู่ Between Us (ระหว่างเรา) ที่ มอส จัดความฟินให้อินเตอร์แฟนกับช็อตจ้องตา แบงค์ จนแทบจะละลาย จากนั้นสองหนุ่ม "มอส - แบงค์" ได้ร่วมพูดคุยพร้อมเอาผลงานของทั้งคู่ที่กำลังจะออกอากาศ ด้วยการเปิดตัวอย่างซีรีส์ เพียงชลาลัย (Sunsetxvibes the series) และตัวอย่าง Big Dragon The Movie ภาพยนตร์ภาคต่อของ Big Dragon The Series มาเปิดอัพเดตเรียกน้ำจิ้มเพิ่มความใกล้ชิดอีกหนึ่งสเต็ป เมื่อ "มอส - แบงค์" ร่วมเล่นเกมบนเวทีเรียกเสียงฮาจากเหล่าอินเตอร์แฟนชาวฝรั่งเศสได้เป็นอย่างดี ก่อนจะ จัด Roles played ด้วยการแสดงฉากสุดสวีทในซีรีส์ให้ได้กรี๊ดลั่นฮอลล์ ต่อด้วยการร่วมทำกิจกรรมกับอินเตอร์แฟนที่น่ารักมากๆช่วงท้ายของแฟนมีต MosBank on a walk in Paris สองหนุ่ม "มอส - แบงค์" จัดเมดเลย์ 2 เพลงฮิต When You Say Nothing At All และ Can't Take My Eyes Off You ให้ได้ร้องตามกันอย่างสนุกสนาน ก่อนจะมีเซอร์ไพรส์ของเซอร์ไพร์สจากอินเตอร์แฟน ที่ร่วมกันทำ Video Presentation ให้ "มอส - แบงค์" ทำเอาสองหนุ่มซึ้งน้ำตาแตกที่มีเหล่าอินเตอร์แฟนให้ความรักมากมายขนาดนี้ ส่งท้ายด้วยเพลง รักโดยไม่มีเหตุผล (LOVE IS LOVE) OST.Gen Y The Series ที่ประทับใจสุดๆก่อนปิดท้ายกับการเปิดโอกาสให้อินเตอร์แฟนชาวฝรั่งเศสที่มาร่วมในงานฯ ได้มีโอกาส HiTouch พร้อม Fan-sign และ PhotoGroup แบบใกล้ชิดกับสองหนุ่มคู่จิ้น ฉายา "คู่รักนักหยุม" มอส - ภาณุวัฒน์ โสประดิษฐ และ แบงค์ - มณฑป เหมตาล ในค่ำคืนที่สุดแสนจะประทับใจ ณ ปารีส ฝรั่งเศส