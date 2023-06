สาวกอินดี้ร็อกเตรียมฟิน ใน “TWO DOOR CINEMA CLUB Live In Bangkok 2023” พร้อมขนเพลงฮิตทุกอัลบั้มเสิร์ฟแฟนไทย 14 สิงหาคมนี้

ได้เวลาที่สายอินดี้ร็อกชาวไทยจะได้ฟินกันอย่างเต็มอิ่ม เมื่อ สุดยอดผู้จัดตัวจี๊ดแห่งยุคอย่าง Defiance Entertainment (ดีไฟแอนซ์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์) ร่วมกับ Skesh Entertainment (สเก็ช เอ็นเตอร์เทนเมนท์) สุดยอดผู้จัดในวงการดนตรีสายร็อก ที่จับมือกันเมื่อไหร่ก็ทำให้ Music Lover ชาวไทยไม่มีผิดหวัง โดยครั้งนี้ทั้งคู่ได้คว้า วงอินดี้ร็อก (Indy Rock) ตัวท๊อปจากไอร์แลนด์เหนือ ขวัญใจสายอินดี้ทั่วโลกอย่าง(ทู ดอร์ ซิเนม่า คลับ) หรือ TDCC กับ 3 หนุ่มสมาชิกสุดเก๋าทีมเดิม ได้แก่ Alex Trimble (ร้องนำ/กีตาร์), Sam Halliday (กีต้าร์/ร้อง) และ Kevin Baird (เบส/คีย์บอร์ด/ร้อง) ให้กลับมาวาดลวดลาย บนเวทีเสิร์ฟความจัดจ้านเร้าใจพร้อมซาวด์ดนตรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ให้กับแฟนชาวไทยอีกครั้งใน(ทู ดอร์ ซีเนม่า คลับ ไลฟ์ อินแบงค็อก 2023) ที่ถึงแม้ว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ 3 ที่พวกเขากลับมาเสิร์ฟความ ฟินให้กับคออินดี้ร็อกชาวไทยหลังจากหายไปนานถึง 4 ปี แต่ก็ยังได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม จนทำให้ บัตร Early Bird หมดภายในเวลาอันรวดเร็วโดยการกลับมาของ วง “TWO DOOR CINEMA CLUB” (ทู ดอร์ ซิเนม่า คลับ) หรือ TDCC ในครั้งนี้ สายอินดี้ร็อกชาวไทย จะได้ฟินไปกับ เพลงฮิตจากทุกอัลบั้มที่แฟน TDCC รู้จักกันอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเพลง What You Know, Something Good Can Work และ I Can Talk จากอัลบั้ม Tourist History นอกจากนี้ยังมีเพลงจากอัลบั้ม Beacon, False Alarm, Gameshow และล่าสุดกับอัลบั้มลำดับที่ 5 อย่าง Keep On Smiling ที่เพิ่งปล่อยเมื่อปี 2022 ที่ผ่านมา เรียกได้ว่าการกลับมาครั้งนี้ เป็นทัวร์รวมฮิตของ TDCC ที่แฟนเพลงทั้งเก่าและใหม่จะได้เต็มอิ่มแบบจุใจอย่างแน่นอนและครั้งนี้ TWO DOOR CINEMA CLUB มาพร้อมกับ วง ATTIC (แอทธิค) อีกหนึ่งวงอินดี้ร็อกสุดฮอตจากเมืองธากา (Dhaka)ประเทศบังคลาเทศ ที่แม้ว่าจะไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง แต่ด้วยความจัดจ้านและเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เข้าตา วง TWO DOOR CINEMA CLUB จึงได้เลือกพวกเขามาเป็น Special Guest รับหน้าที่เป็นวงเปิดคอนเสิร์ต.ในครั้งนี้ด้วยตัวเอง เป็นโอกาสดีที่แฟนชาวไทยจะได้เสพย์เพลงแนวอินดี้ร็อกจากวงที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง Hidden Gems ของวงการอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตใหญ่ของคออินดี้ร็อกชาวไทยที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง ซึ่งงานนี้ทั้งผู้จัดและศิลปิน ขอการันตีว่าจะจัดเต็มแบบไม่มียั้งให้หายคิดถึงกันแบบจุกๆอย่างแน่นอน โดยงาน