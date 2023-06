สุดปัง! "เอเชีย" คว้ามง MUT นนทบุรี 2023 "ฌาร์ม-ไอซ์" CD MUT จัดเต็มรอบไฟนอล! ในธีม Metaverse

ยิ่งใหญ่อลังการสมเป็นจักรวาลนนทบุรีมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ปี 2006 และCity Director MUT นนทบุรี จัดการประกวดรอบไฟนอล (final competition) ภายใต้คอนเซ็ปต์ The Power Of Charm พลังแห่งเสน่ห์ของผู้หญิง ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงโลก เดินหน้าเปิดประตูนนทบุรี เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์และวัฒนธรรมอันงดงาม ผ่านเวทีการประกวดที่ยิ่งใหญ่สู่สายตาชาวโลก พร้อมจัดเต็มโชว์แสงสีเสียงสุดล้ำในธีม “นนทุบรี Metaverse” พร้อมเผยโฉม 19 สาวงามผู้เข้าประกวดในรูปแบบ "อวตาร" สุดล้ำ เรียกเสียงฮือฮากระหึ่มฮอลล์ ณ บริเวณเอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 4 เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วานโดยมีทีมคณะกรรมการรอบ Final ที่จะมาร่วมตัดสินมากมาย อาทิ นิ้ง-โสภิดา จิระไตรธาร Miss Universe Thailand 2018, ลูกเกด-เมทินี กิ่งโพยม เจ้าของสถาบันปรับบุคลิกภาพ MUSE BY METINEE, ดีเจมะตูม - เตชินท์ พลอยเพชร ดาราพิธีกรชื่อดัง, แบงค์ อนุสิทธิ์ (แบ้งค์ The Face), ครูปิง-วชิรวิชญ์ ปิติศิริธนบูรณ์ โค้ชนางงามชื่อดัง, ตั้ม-ชินโชติ ถาปะบุตร ผู้จัดการศิลปินดาราชื่อดัง, หมอพี-นพ.วุฒิพงศ์ เกลี้ยงบัวคง แห่ง Doctor P Clinic ฯลฯ ร่วมด้วย ปอ-อรรณพ (ปอ-AF7) และ โอ-โอฬาริก ขุนสิทธิ์ แชมป์รายการ The Winner Is ที่จะมาร่วมร้องเพลงโชว์บนเวทีสุดอลังการ “อาร์ม-กรกันต์” รับหน้าที่พิธีกร นอกจากนั้นยังมีเหล่าคนดัง แอนนา เสืองามเอี่ยม Miss Universe Thailand 2022, ไข่มุก-ชุติมา ดุรงค์เดช Miss Thailand Universe 2009, ลูกจัน-ดร.จันจิรา จันทร์โฉม Miss Thailand Universe 2002, ปุ้ย-ปิยาภรณ์ แสนโกศิก (ปุ้ยTPN) กรรมการผู้จัดการ TPN มาร่วมให้กำลังใจน้องๆ ผู้เข้าประกวดสำหรับรางวัล Miss Universe Thailand จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2023 ผู้ชนะเลิศ ได้แก่หมายเลข 18 สาวสวยหน้าคม จากรั้ว ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งจะได้รับเงินรางวัล เงินสดมูลค่า 100,000 บาท, Voucher Doctor P Clinic มูลค่า 100,000 บาท, Voucher คอร์สเรียนเดินแบบ ปรับบุคลิกภาพและสร้าง Mildest จากทีม WINKD มูลค่า 100,000 บาท, แหวนเพชร มูลค่า 100,000 บาท จาก PSG Bangkok และ Crown VIP Suit ห้องพักสุดหรูประจำตำแหน่ง มูลค่า 100,000 บาท จาก 12 The Residence Hotel & Apartment รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ "น้องมาย-สุพิชชา ปิณฑะเกษตริน" หมายเลข 5 ซึ่งจะได้รับเงินสดมูลค่า 50,000 บาท, Voucher Doctor P Clinic มูลค่า 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ "น้องฟีฟ่า-ปิยะธิดา มิลินทากาศ" หมายเลข 16 ซึ่งจะได้รับเงินสดมูลค่า มูลค่า 30,000 บาท, Voucher Doctor P Clinic มูลค่า 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ น้องฟู่จ๋า-ดาราวรรณ เขียนไชยขันธ์" หมายเลข 20 รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ น้องคุณแข-ศศิวิมล อมรวรพักตร์" หมายเลข 17 ซึ่งจะได้รับเงินสดมูลค่า 15,000 บาท ผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท และ ผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาทนอกจากนั้น ยังมีรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนใจดีมากมาย อาทิ รางวัลขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชน รับเงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท, รางวัล Woman of Charm โดยคุ้มนะหน้าทอง รับเงินรางวัล มูลค่า 20,000 บาท, รางวัลนางงามผิวสวย โดย Charm of love รับเงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท, รางวัล Beauty Queen โดย FABEO รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท, รางวัล Healthy Skin นางงามผิวสวย โดย BIANCO รับเงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท, รางวัล Miss Confidence โดย COLLA P+ รับเงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท, รางวัล Miss JW Iconic โดย 12 The Residence Hotel & Apartment รับ Voucher มูลค่า 20,000 บาท และ รางวัล Miss Content Creator รับ Voucher มูลค่า 20,000 บาท , Voucher มูลค่า 10,000 บาท, Voucher มูลค่า 5,000 บาทการประกวด Miss Universe Thailand จังหวัดนนทบุรี 2023 ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี อาทิ Doctor P Clinic, คุ้มนะหน้าทอง, Lalalove, FABEO, TOYOTA NONT, The Great Bangyai, Colla P+, Bianco , MCC Hall, M Lifestore, Orra, VVIP Van, PSG Jewelry, Charm of Love , AP INTERIOR, MYS Security and Protection Group, JW Group, JW Realestate, Junichi, Horapa,3D Pet Hospital และได้รับการสนับสนุนสถานที่พักในการเก็บตัวตลอดการประกวดจาก 12 The Residence Hotel & Apartmentสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของการประกวด มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ นนทบุรี 2023 ได้ทางเฟซบุ๊ค แฟนเพจ : MUT Nonthaburi หรือโทร 082-296-9916