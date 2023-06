MUT กาญจนบุรี พร้อมหาสาวงามผลักดัน Soft Power ไทยไปสู่นานาชาติ

บริษัท Ennoble Film Production จำกัด และ (ประธานกรรมการบริหาร) บริษัท Bellissimo Thailand จำกัด ผู้ถือลิขสิทธิ์ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ จังหวัดกาญจนบุรีอย่างเป็นทางการ ร่วมกับผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ Herbplus+ พร้อมด้วย(ผู้จัดการกองประกวด) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้ถือลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการและแจ้งรายละเอียดการคัดเลือกสาวงามตัวแทนจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเข้าร่วมเวทีการประกวด มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023 (Miss Universe Thailand 2023) ในปีนี้มีเป้าหมายเฟ้นหาตัวแทนสาวงามที่นอกจากจะต้องเป็นคนสวยแล้ว ยังต้องมีความฉลาด มีความสามารถ มีความมุ่งมั่น มีบุคลิกที่โดดเด่น สามารถยกจะระดับวัฒนธรรม และสังคม ของประเทศไทยไปสู่ระดับสากลได้ โดยงานจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น จตุจักรสำหรับ บริษัท Ennoble Film Production จำกัด บริษัทผลิตภาพยนตร์จีนที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี มีผลงานที่เป็นที่รู้จัก ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง The Eye (คนเห็นผี), Operation แม่โขง (เชือด เดือด ระอุ), Detective China Town (Lost In Thailand) เป็นต้น และ บริษัท เบลลิสสิโม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ Dr. Oat Professional Skin Care ผลิตภัณฑ์สกินแคร์คนไทยที่ส่งออกจำหน่ายไปหลายประเทศทั่วโลก เช่น จีน, พม่า, ลาว, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, กัมพูชา, ญี่ปุ่น. อังกฤษ เป็นต้นภายในงานได้รับเกียรติจาก นายสมประสงค์ โขมพัตร อดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี โดยมี พล.ต.ต.ดร.พรปิยะ ชุณห์ศรี, พลตรี ประกิจพงษ์ พินธุเสน,ท่านฑูต ชาคร สุชีวะ, คุณลักขณา จำปา, คุณอุมาดา จำนงค์เขต, คุณสุภาพร เอ็ลเดรด และคุณวทัญญู มุ่งหมาย เข้าร่วมแสดงความยินดีดร.เกศรา เกิดศุข กล่าวถึงการเข้าถือลิขสิทธิ์ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ จังหวัดกาญจนบุรี 2023 ในครั้งนี้ว่าสำหรับ มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ จังหวัดกาญจนบุรี จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 5 มิถุนายน จนถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้ ผู้ได้รับตำแหน่งจะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประกวด Miss Universe Thailand 2023 และได้รับรางวัล เงินสด 100,000 บาท, มงกุฎประจำตำแหน่ง ออกแบบโดย “ ชวลิต ชมเมือง” นักออกแบบจิวเวอรี่ระดับประเทศ จาก God Diamonds พร้อมสายสะพาย และโอกาสได้เข้าร่วมแสดงภาพยนตร์กับบริษัท Ennoble Film Production จำกัด, ได้รับผลิตภัณฑ์ Skin Care แบรนด์ Dr.Oat Professional Skin Care ฟรี 1ปี หรือตลอดอายุสัญญา และ Voucher ห้องพัก ประเภท Junior Suits โรงแรม Best Western Chatuchak จำนวน 3 คืน และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ Herbplus+ (สมุนไพรสกัดเกรดพรีเมี่ยม) มูลค่า 50,000 บาทโดยผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสืบสกุล ศักดิ์แก้ว หมายเลข 082-7349976 หรือคุณครรเชนทร์ กานต์เมธากุล หมายเลข 0615196261, หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่