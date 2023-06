ฮอตไฟลุก! "ฌาร์ม-ไอซ์" ขึ้นแท่นCD MUT แท็คทีม "น้ำตาล" เปิดเวทีชิงมงฯ MUT นนทบุรี

จักรวาลมาเทียบท่าน้ำนนนท์แล้ว!!มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ปี 2006 แท็คทีมเปิดตัวสู่การเป็นจัดงานแถลงข่าวภายใต้คอนเซ็ปต์ The Power Of Charm พลังแห่งเสน่ห์ของผู้หญิง ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงโลก เดินหน้าเปิดประตูนนทบุรี สู่สายตาชาวไทยและชาวโลก เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์และวัฒนธรรมอันงดงาม ผ่านเวทีการประกวดที่ยิ่งใหญ่ พร้อมชูแฮชแท็ค #จักรวาลนนทบุรี เฟ้นหาผู้หญิงที่ทรงพลังที่พร้อมจะเป็นตัวแทนชาวนนทบุรี ไปคว้ามงกุฏมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023 พร้อมชวนนางงามสุดจี๊ด! น้ำตาล-ชลิตา ส่วนเสน่ห์ MUT 2016 & TOP 6 Miss Universe 2016 และผู้สนับสนุนใจดี มาร่วมปลุกพลังจักรวาล แชร์ประสบการณ์การประกวดระดับโลก ณ บริเวณด้านหน้าเอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 4 เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วานสำหรับการเฟ้นหา Miss Universe Thailand จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2023 ผู้เข้าประกวด จะต้องผ่านการเทรนด์และคัดเลือกโดยเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติในหลากหลายอาชีพ อาทิ ครูปิง-วชิรวิชญ์ ปิติศิริธนบูรณ์ โค้ชนางงามชื่อดัง, ชินโชติ ถาปะบุตร ผู้จัดการศิลปินดาราชื่อดัง และเหล่ากรรมการตัวจี๊ด คนดังในทุกวงการ ร่วมด้วย ผู้สนับสนุนใจดี ที่จะมาร่วมเฟ้นหาสาวงามตัวแทนชาวนนทบุรีไปคว้ามงฯ กันอีกคับคั่ง โดยมี กรรมการในห้องดำ ได้แก่ ดร.จันจิรา จันทร์โฉม Miss Thailand Universe 2002, ไข่มุก-ชุติมา ดุรงค์เดช Miss Thailand Universe 2009, ริด้า-ฟาริด้า วัลเล่อร์ Miss Universe Thailand 2012, ธเนษฐ ลักษณะวิลาศ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องประกวดนางงาม ฯลฯ และ กรรมการในรอบ Final Show ได้แก่ แอนนา เสืองามเอี่ยม Miss Universe Thailand 2022, นิ้ง-โสภิดา จิระไตรธาร Miss Universe Thailand 2018, ลูกเกด-เมทินี กิ่งโพยม เจ้าของสถาบันปรับบุคลิกภาพ MUSE BY METINEE และ ดีเจมะตูม - เตชินท์ พลอยเพชร ดาราพิธีกรชื่อดัง ฯลฯและจะประชันรอบ Final Competition ในวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ผู้ชนะเลิศ Miss Universe Thailand จังหวัดนนทบุรี 2023 นอกจากจะได้เป็นตัวแทนชาวนนทบุรี เข้าร่วมประกวด Miss Universe Thailand 2023 แล้ว ยังจะได้รับรางวัลต่างๆ อีก มากมาย อาทิ เงินรางวัล มูลค่า 100,000 บาท, Voucher Dr.P Clinic มูลค่า 100,000 บาท, Voucher คอร์สเรียนเดินแบบ ปรับบุคลิกภาพและสร้าง Mindest จากทีม WINKID มูลค่า 100,000 บาท และ แหวนเพชร จาก PSG Bangkok มูลค่า 100,000 บาท ส่วน รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล มูลค่า 50,000 บาท, Voucher Dr.P Clinic มูลค่า 50,000 บาท และ รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล มูลค่า 30,000 บาท, Voucher Dr.P Clinic มูลค่า 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 3 รับเงินรางวัล มูลค่า 15,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 4 รับเงินรางวัล มูลค่า 15,000 บาท ผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท และ ผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาทนอกจากนั้นยังมีรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนใจดีอีกมากมาย อาทิ รางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน, รางวัล Beauty Queen by FABEO, รางวัล Charming Woman โดย คุ้มนะหน้าทอง, รางวัล นางงามผิวสวย โดย Charm of Love ฯลฯ เรียกว่าเป็นเวทีนางงามที่มีรางวัลพิเศษคับคั่งสนั่นเวที โดยการประกวด Miss Universe Thailand จังหวัดนนทบุรี 2023 ได้รับการสนับสนุนโดย Doctor P Clinic, คุ้มนะหน้าทอง, Lalalove, FABEO, TOYOTA NONT, The Great Bangyai, Colla P+, Bianco, MCC Hall, M Lifestore, Orra, VVIP Van, PSG Bangkok, Charm of Love , AP INTERIOR, MYS Security and Protection Groupสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของการประกวด มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ นนทบุรี 2023 ได้ทางเฟซบุ๊ค แฟนเพจ : MUT Nonthaburi หรือโทร 082-296-9916