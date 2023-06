“เฟิร์ส ฉลองรัฐ” และ “พีค ภีมพล” บินลัดฟ้ายินดี ยูทูเบอร์เวียดนามชื่อดัง Ngoc Lan Vy

ส่องความสัมพันธ์ระหว่าง Ngoc Lan Vy Miss Universe 2018 สาวเก่งเปล่งประกายในประเทศเวียดนาม กับดาราหนุ่มชื่อดัง เฟิร์ส ฉลองรัฐ และ พีค ภีมพล ว่าเป็นยังไงกันแน่?หลังจากได้รับตำแหน่งมิสยูนิเวิร์ส 2018 ทำให้ทุกคนชื่นชมชีวิตที่น่าชื่นชมของเธอในดินแดน Co HoaNgoc Lan Vy หง็อก ลัน วี เป็นตัวแทนประเทศเวียดนามเข้าร่วมประกวดสาวงาม Miss Universe 2018 (Little Miss Universe 2018) ที่เมือง Türkiye ด้วยความสวยและหุ่นที่โดดเด่น สาวเอเชียคนนี้คือสาวเอเชียคนแรกที่ได้ครองตำแหน่งสูงสุดในเวทีนางงามแห่งนี้ หลังการประกวด Ngoc Lan Vy (หง็อก ลัน วี) ได้รับความสนใจอย่างมากจากชุมชนแฟนนางงามในประเทศง็อก ลัน วี โดดเด่นด้วยความสูง 174 ซม. เมื่อเธออายุเพียง 13 ปี ดังนั้นเธอจึงเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาจากปกนิตยสารวัยรุ่นชื่อดัง เธอมักปรากฏตัวเป็นนางแบบให้กับแคทวอล์คแฟชั่นทั้งน้อยใหญ่ในประเทศ ด้วยความได้เปรียบด้านภาษาอังกฤษของเธอ Ngoc Lan Vy ยังได้รับเชิญเป็นประจำให้เป็นผู้ตัดสินการแข่งขันแฟชั่น การท่องเที่ยว และความสามารถระดับนานาชาติ เธอเคยตัดสินที่งาน World Tourism Festival for Beauty Friendship and Fashion ที่ฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ สาวน้อยยังได้ร่วมงาน Child Fashion Designer ที่เวียดนามอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Ngoc Lan Vy ได้รับ Silver Bun Stick จาก YouTube ตั้งแต่อายุยังน้อยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2565 หง็อก ลัน วี สร้างความประทับใจเมื่อรับบทนำหญิงในภาพยนตร์เรื่อง "เป็นเมฆบนฟ้าของใครบางคน" ประกบสองพระเอกดังแห่งวัดทอง ออกัส วชิรวิทย์ และ พุฒ พุฒิชัย ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังมีส่วนร่วมของศิลปินประชาชน Hong Van, Lam Bao Chauเป็นครั้งแรกที่เข้าร่วมในภาพยนตร์ หง็อก ลัน วี ไม่สามารถซ่อนความกังวลของเธอได้ หลังจากภาพยนตร์ออกฉาย เธอได้รับคำชมมากมายสำหรับการแสดงที่มีพรสวรรค์ของเธอตรงกันข้ามกับสิ่งที่ทุกคนคิดเมื่อเธอคิดว่าเธอจะมีประสิทธิผลในตลาดธุรกิจบันเทิงของเวียดนาม เธอตัดสินใจที่จะมุ่งเน้นไปที่การศึกษาของเธอ เธอย้ายไปสหรัฐอเมริกาเพื่อตั้งรกรากกับครอบครัวของเธอ ตั้งแต่นั้นมาแฟน ๆ ก็ไม่เห็นนางสาวสาวปรากฏตัวต่อหน้าสื่ออีกต่อไป แฟนๆ สามารถอัปเดตข่าวสารของเธอผ่านทางช่อง YouTube และเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กเท่านั้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้คนต่างประหลาดใจเมื่อรู้ว่า Ngoc Lan Vy สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอันยาวนานที่มีคุณภาพระดับแนวหน้าในสหรัฐอเมริกาที่ชื่อว่า Northeastern University ด้วยเกรดเฉลี่ยสูงถึง 3.60 ด้านการจัดการธุรกิจการตลาด ที่มหาวิทยาลัยนอร์ธอีสเทิร์นได้ชื่อว่าเป็นคณะวิชาที่เปี่ยมไปด้วยขนบธรรมเนียม เป็นผู้นำในสาขาเศรษฐศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคมศาสตร์ในสหรัฐอเมริกามาโดยตลอดในภาพล่าสุดที่มิสสาวโพสต์ลงในเพจส่วนตัวของเธอนั้น 2 พระเอกดาวรุ่งแห่งวงการบันเทิงไทย เฟิร์ส ฉลองรัฐ และ พีค ภีมพล มาร่วมแสดงความยินดีกับการเรียนจบของเธอเมื่อจบมหาวิทยาลัยชื่อดังในสหรัฐฯ คว้า 2 สายสะพายอันทรงเกียรติ ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.60 นี่เป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนทุกคนในสหรัฐอเมริกา เพราะไม่ใช่ทุกคนที่ได้รับเกียรติที่จะได้รับสายสะพายอันสูงส่งนี้โดยเฉพาะการปรากฎตัวของ 2 นักแสดงชื่อดังชาวไทยที่บินไปร่วมแสดงความยินดีกับหง็อกลันวีที่อเมริกา ได้แก่ เฟิร์ส ฉลองรัฐ และ พีค ภีมพล ทำเอาแฟนๆ ต่างเซอร์ไพรส์และสงสัยถึงความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่กับนางเอกสาวเล่าถึงแผนการในอนาคตของเธอ Ngoc Lan Vy ต้องการโฟกัสไปที่การเรียน ในขณะเดียวกัน เธอกล่าวว่า เธอจะทำงานอย่างแข็งขันควบคู่กันไประหว่างธุรกิจและกิจกรรมวงการบันเทิง เธอต้องการลองงานด้านใหม่ๆ อย่างแข็งขันเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ตัวเองมากขึ้น