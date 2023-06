กระแสแรงข้ามประเทศ ME Energy Drink ร่วมสนับสนุน Miss Universe Laos

ที่สุดของการประกวดนางงามระดับจักรวาล ต้องยกให้เวที มิสยูนิเวิร์สเตรียมจัดประกวดที่เวียงจันทน์ ลาว ยิ่งใหญ่อลังการยิ่งขึ้นกว่าปีไหนๆ ที่สุดของที่สุด เมื่อเครื่องดื่มชูกำลังของไทยพลังที่เราเลือกได้ ที่มีพรีเซ็นเตอร์ดังนักร้องพันล้านวิว สินค้าไทยขายดีแล้ว ดังแล้วในหลายประเทศ ปีนี้ร่วมเป็นสปอนเซอร์ให้กับเวที Miss Universe Laos 2023ผู้บริหาร CEOผู้ผลิตเครื่องดื่ม ME Energy Drink พลังที่เราเลือกได้ เปิดใจดังๆ ถึงการไปร่วมสนับสนุนเวที มิสยูนิเวิร์สลาว 2023 "สินค้าของเราได้ไปวางขายที่ลาวได้สักพักแล้วค่ะ ผลตอบรับเกินคาดจริงๆ ชาวลาวชอบมากๆ ผลิตส่งไปขายแทบไม่ทัน และทางเรามีพันธมิตรที่ดีกับ มิสยูนิเวิร์สลาว 2023 จนตัดสินใจไม่ยาก ที่ไปร่วมสนับสนุนด้วยในปีนี้ เรามองเห็นว่าเวทีนางงาม เป็นอีกกลุ่มเป้าหมายของเรา ที่จะช่วยขยายฐานลูกค้าของเราที่ลาวให้มากขึ้นไปด้วย และแน่นอนว่าการเฟ้นหา Miss Universe Laos 2023 ปีนี้จะได้สาวงามที่สร้างความตะลึงให้กับเวทีระดับโลกแน่นอนค่ะจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมา เปเยง ซาลอ Payengxa Lor Lao มิสยูนิเวิร์สลาว 2022 งดงามทิ่มตาอย่างแปลกแตกต่าง เพิ่งไปเฉิดฉายเดินพรมแดง ในงานภาพยนตร์ระดับโลกที่ คานส์ ฝรั่งเศส Cannes Film Festival 2023 ครั้งที่ 76 ปีนี้ต้องรอลุ้นๆ ว่านางงามลาวคนไหน จะสวยสับสวยฟาดเว่อร์ ชนะที่ 1 แต่ที่แน่ๆ ME Energy Drink พลังที่เราเลือกได้ เครื่องดื่มไทยเราชนะใจชาวลาวไปเรียบร้อยแล้ว"เกาะติดกิจกรรมดีๆ เจ๋งๆ ได้ตลาดทางเว็บไซต์ : https://www.marcellathailand.com/เพจ: https://www.facebook.com/MEEnergyDrink/ไอจี : https://www.instagram.com/mar.cella_official/Tiktok : https://www.tiktok.com/@meenergy_drinkYoutube : Mister Me Channel https://youtu.be/_qAnAG9UZ8M