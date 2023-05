รวมพลังครั้งใหญ่! Mister ME International ไทย-ลาว พร้อมลุยงานบันเทิง

ฮือฮาได้อีก กับการรวมตัวครั้งใหญ่ไทย-ลาว ที่นำโดยและพร้อมควง 2 สาวใสมีแววรุ่งเปรี้ยงและซึ่งทีมหนุ่มสาว มาตั้งแต่เช้าจนถึงดึกๆ เริ่มจากช่วงเช้ากับการถ่ายแฟชั่นหลายเซ็ตเด็ด เพื่อจะนำไปขึ้นป้ายบิลบอร์ด BillBord ทั่วกรุงเทพในเร็วๆ นี้และในช่วงค่ำก็มีการ Live ทางเพจดัง ปันศิลป์ปันสุข https://fb.watch/ktWzICqACo/?mibextid=qC1gEa เม้าธ์ เพลินหลายเรื่องราวเด็ดเว่อร์ เจาะลึก หนุ่มหล่อแซบ มิสเตอร์มี อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย-ลาว Mister ME International 2023 พร้อมมาเปิดเผยเส้นทางการเป็นนักแสดงที่ตอนนี้มีผลงานภาพยนตร์โกอินเตอร์กันแล้ว ปิดท้ายไลฟ์กับการเซอร์ไพรส์สุดพิเศษ เมื่อคุณนุ้ย สุวิมล หอบเค้กก้อนโตมาเบิร์ธเดย์CEO ค่ายเพลงน้องใหม่ป้ายแดง Me Entertainment & Music เรียกว่าชื่นมื่นกันทั้งสตูดิโอเลยทีเดียวทางด้านผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรง บริษัท มาร์เซลล่าออฟฟิเซียล Marcella Official และผู้บริหาร เครื่องดื่ม ME Energy Drink พลังที่เราเลือกได้ ให้สัมภาษณ์เปิดใจดังนี้ ‘สนุกดีค่ะ แต่ก็เหนื่อยหน่อย เหมือนจับปูใส่กระด้ง เพราะแต่คนพลังเยอะจริงๆ (หัวเราะ) ทีมงานเราตั้งใจมากๆ อยากให้งานออกมาดีเด่นโดนใจ รอๆ ติดตามได้เลยนะคะ หนุ่มๆ จะมาอวดหล่อแบบเต็มตาเต็มอารมณ์ บนป้าย BillBord ใหญ่ทั่วกรุงเทพ ส่วนเรื่องงานแสดง หนุ่มๆ ก็จะมีงานหนังอินเตอร์ ไทย-จีน ไปร่วมเล่นด้วย’ https://www.youtube.com/watch?v=SewwVj51ZcYเกาะติดกิจกรรมดีๆ เจ๋งๆ ได้ทางเว็บไซต์ : https://www.marcellathailand.com/เพจ: https://www.facebook.com/MEEnergyDrink/ไอจี : https://www.instagram.com/mar.cella_official/Tiktok : https://www.tiktok.com/@meenergy_drinkYoutube : Mister Me Channel https://youtu.be/_qAnAG9UZ8M