เอาจริงดิ! “สิงโต เดอะสตาร์” อัปเกรดเปลี่ยนร่าง เตรียมขึ้นประกวดเวทีหนุ่มหล่อระดับชาติ

ทำแฟนๆฮือฮาไม่น้อย หลังจากที่เจ้าตัวขึ้นใน Bio (พื้นที่สำหรับบ่งบอกความเป็นตัวตน) ในอินสตาแกรมส่วนตัว @singtosaharat ระบุว่าตามด้วยธงชาติประเทศโปแลนด์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเวทีหนุ่มหล่อและธงชาติไทย ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่านั้นเป็นเวทีประกวดหนุ่มหล่อสาวสวยลำดับต้นๆ ของเวทีระดับนานาชาติจนถูกยกให้เป็น 1 ใน 5 ของเวทีขาอ่อนระดับ “แกรนด์สแลม” เลยทีเดียวอย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ สิงโต ก็ได้ปักหมุดภาพและข้อความที่ระบุว่าจะไปประกวดบนเวทีดังกล่าว“BIG NEW PROJECT IS MY NEW MISSION 🏋🏻‍♂️🥩🥛🥚#SingtoRoadToMisterSupranational2024🤵🏻‍♂️💫💙 #Line : BANLOFT45 …” ผู้หมวดสิงโต สหรัฐต์ จะอัปเกรดเปลี่ยนร่างใหม่ ก่อนเป็นผู้กอง เริ่มต้นภารกิจใหม่ กับโปรเจกต์ใหม่ที่ยังไม่เคยทำครับ รอติดตามนะครับ ชีวิตต้องลองครับคุณผู้ชม🦸🏻‍♂️💙🛩 “…”