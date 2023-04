สาดความสุข สนุกสุดขีด สงกรานต์เมืองท่าแขก ลาว กับ ME Energy Drink

ล่าสุดผู้บริหารบริษัท มาร์เซลล่าออฟฟิเซียล Marcella Official และผู้บริหาร เครื่องดื่ม ME Energy Drink พลังที่เราเลือกได้ ไปบุกตลาดต่างประเทศอีกครั้งแล้ว ในงานใหญ่ งานสงกรานต์จัดขี้นแล้วที่เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน ประเทศลาว ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนครพนม เริ่มสาดน้ำสนุกสุดขีด ตั้งแต่ 14-16 เมษายน จัดขึ้นที่ลานหน้าด้านของโรงแรมดัง Thakhek Mai ในงานมีกองทัพนักร้อง ดีเจดังของลาว มาสร้างความสนุกสุดฤทธิ์สุดเดช ยังมีปาร์ตี้โฟมด้วย งานเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายๆ ม่วนจอยยาวไปๆ จนถึง 5 ทุ่มงานนี้มีสองหนุ่มหล่อจากจากลาว ที่มาร่วมใหญ่สงกรานต์ มีดังนี้ทายาทหมื่นล้านเหมืองแร่ใหญ่หลายแห่งที่ลาว กิโต้ บอกเลยว่า ที่ไทยจะเริ่มเล่นน้ำสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 13 เมษา แต่ที่ลาว จะเริ่มเล่นน้ำกันตั้งแต่ 14 15 16 งาน You and ME Big Party จึงจัดงานช่วง 14-16 เมษา จัดร่วมกับ มี เอนเนอจี้ดริ้งก์ ME Energy Drink พลังที่เราเลือกได้ซึ่งจะเข้าสนุกในงานนี้ได้ แค่ซื้อ ME Energy Drink 1 กระป๋อง ก็เข้างานได้แล้ว งานสงกรานต์นี้ คนแห่มางานเราเยอะมากๆ ตั้งแต่ช่วงบ่ายๆ จนดึกเลย สนุกสุดขีดมากๆ ครับ ใครไม่ได้งานนี้ บอกเลยว่าพลาดมากๆคุณนุ้ย สุวิมล ธนินกุลนาถ ผู้บริหารบริษัท มาร์เซลล่าออฟฟิเซียล Marcella Official และผู้บริหาร เครื่องดื่ม พลังที่เราเลือกได้ เปิดใจว่า ‘เราเป็นสินค้าใหม่ แต่ยอดขายที่ลาว เกินเป้าไปมากแล้ว ชาวลาวชอบดื่ม เครื่องดื่ม มี เอนเนอจี้ดริ้งก์ ME Energy Drink เราจึงต้องการส่งสุขให้ชาวลาวกับงานสงกรานต์ ที่เมืองท่าแขกลาว ในงานนี้เราเตรียม มี เอนเนอจี้ดริ้งก์ ME Energy Drink ME ไปหลายร้อยลัง ของหมดเกลี้ยงจริงๆและเร็วๆ นี้เราจะมีการเปิดตัวใหญ่ Grand Opening เครื่องดื่ม มี เอนเนอจี้ดริ้งก์ ME Energy Drink พลังที่เราเลือกได้ จะเปิดตัวใหญ่ที่ CDC คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ แถวเลียบด่วน รามอินทรา กรุงเทพ ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ เราได้นักร้องดังพันล้านวิว เก่ง ธชย ประทุมวรรณ มาเป็นพรีเซ็นเตอร์’ต้องเกาะติด เครื่องดื่ม มี เอนเนอจี้ดริ้งก์ ME Energy Drink ที่ขายดีทั้งไทยและต่างประเทศ และตามติดที Mister ME International ได้ทุกทางโซเซียลเว็บไซต์ : https://www.marcellathailand.com/เพจ: https://www.facebook.com/MEEnergyDrink/ไอจี : https://www.instagram.com/mar.cella_official/Tiktok : https://www.tiktok.com/@meenergy_drinkYoutube : Mister Me Channel https://youtu.be/_qAnAG9UZ8M