เต็ม 10 ให้ 100! เพราะ “โนอา” ก็ปังเกิ๊น!! กับ NOA 1st LIVE “NO.A” ASIA TOUR IN BANGKOK

ทุกรีวิวพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ดีเยี่ยม” และ “คุ้มสุดๆ” สำหรับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกของศิลปินหนุ่มหล่อลูกรักพระเจ้าที่บินตรงจากประเทศญี่ปุ่นมามอบความสนุกให้แฟนคลับชาวไทยได้โดด! ได้มัน! ไปกับดนตรีของเขา ในงานที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ Lido Connect (Hall 2) โดยงานนี้ผู้จัดมืออาชีพอย่างจัดเต็มแสง สี เสียง ให้แฟนๆ ได้ปล่อยจอย ปล่อยใจ ไปกับคอนเสิร์ตของศิลปินคนโปรดเปิดเวทีด้วยเสียงกรี๊ดดังกระหึ่มจากแฟนๆ พร้อมการปรากฏตัวของ “โนอา” ที่มาพร้อมเพลง It Ain't Over และ Don't Waste My Time ที่แค่เริ่มต้นก็ร้อนแรงไม่ไหว! กับเสียงร้อง และท่วงท่าในเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ขยับพลิ้วไหว ล็อคท่า ล็อคสายตาแฟนๆ ให้ไม่อาจละสายตาไปไหน ก่อนที่นิปปอนบอยสุดคูล จะทักทายแฟนๆแค่เสียงทักทายแฟนๆ ก็รู้แล้วว่าไวป์ของคอนเสิร์ตครั้งนี้ต้องร้อนแรงอย่างฉุดไม่อยู่ ไม่รอช้า “โนอา” ส่งเพลง Runaway Love และ Just Feel It มาให้แฟนๆ ได้โยกตามกัน ก่อนจะพักเบรกอีกรอบ พูดคุยกับแฟนๆ พร้อมเอ่ยปากชมพลังเชียร์ของแฟนๆ ชาวไทย ว่าเจ๋งสุดๆ พร้อมแนะนำ 2 หนุ่มแดนเซอร์จาก NOA Team ที่จะมาสร้างความสนุกให้แฟนๆ ไปพร้อมกับเขา และไม่ลืมเล่าประสบการณ์ซิ่งรถตุ๊กตุ๊กครั้งแรกเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งหนุ่มโนอาก็ประทับใจสุดๆ เพราะแฟนๆ ชาวไทยได้ทำโปรเจกต์ “WELCOME NOA TO THAILAND” ติดบนรถตุ๊กตุ๊ก และเขาก็ได้ขึ้นรถตุ๊กตุ๊ก คันนั้นวิ่งไปทั่วๆ กรุงเทพฯ พร้อมกับได้ดินเนอร์สุดพิเศษ ที่ทำให้เขาค้นพบเมนูโปรดเมนูใหม่ อย่าง “ข้าวเหนียวมะม่วง” อีกด้วยความประทับใจเต็มเปี่ยมขนาดนี้ หนุ่มโนอา ก็พร้อมไปต่อกับลิสต์เพลงที่เตรียมมาอีกนับสิบเพลง ไม่ว่าจะเป็น Step Back, Bad At Love , To Be Honest ก่อนจะแวะสอนท่าเต้นสุดคูลของเพลง Paradise ให้แฟนๆ ได้โบกมือเต้นตามอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งภาพที่แฟนๆ เต้นไปกับเขาตลอดเพลงนั้น ทำเอาหนุ่มโนอายิ้มแก้มปริ ก่อนจะเซอร์วิสแฟนๆ ด้วยเพลง Ticket ให้แฟนๆ ได้รับประสบการณ์ชมคอนเสิร์ตแบบใกล้ชิดสุดๆ ด้วยการลงไปนั่งร้องโชว์เสียงเพราะๆ และหน้าหล่อๆ ที่ด้านหน้าของเวทีไปเลยหลังจากนั้นก็ส่งความสนุกมาแบบคอมโบ แบบไม่ให้หยุดหายใจ กับเพลง Fireworks ที่แฟน พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ฟังสดแล้วดีมาก! ตามมาด้วยเพลง TAXI ที่ความพิเศษของเพลงนี้ หนุ่มโนอาได้ร้องว่า Like a TukTuk ล้อกับเนื้อเพลงที่ร้องว่า Like a Taxi อีกด้วย เชื่อแล้วว่าหนุ่มโนอาเขาประทับใจรถตุ๊กตุ๊กจริงๆก่อนจะพาแฟนๆไปเบิร์นเอ้าท์เอเนอร์จี้กันต่อกับเพลง BURN , Lonely Hearts ซึ่งก่อนจะไปต่อกับเพลงสุดท้ายของค่ำคืนนี้ หนุ่ม “โนอา” ก็ขอพูดความรู้สึกที่ได้มาแสดงคอนเสิร์ตต่อหน้าแฟนๆ ที่ประเทศไทยตามด้วยภาษาไทยว่าก่อนจะส่งเข้าเพลงสุดท้ายอย่าง LIGHTS UP ซึ่งเป็นเพลงเดบิวต์ของเขา โดยที่แฟนๆ ก็ไม่ลืมที่จะชูป้ายสโลแกนซึ่งเป็นโปรเจกต์เซอร์ไพร์สหนุ่มโนอาว่า “無限に広がるNOAになってて จงเป็นโนอาที่ส่องแสงไปไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะ”ได้เจอกันในคอนเสิร์ตสุดเจ๋งทั้งที แฟนๆ ก็ไม่ปล่อยให้คอนเสิร์ตครั้งนี้จบไปง่ายๆ พร้อมใจตะโกนเรียกชื่อ “โนอา” ให้ดังกระหึ่มฮอลล์ ก่อนที่หนุ่มโนอาจะกลับขึ้นมาอังกอร์ กับเพลง Highway และปิดท้ายด้วย Purple Sky ซึ่งเขาก็ไม่ลืมที่จะขอบคุณสำหรับโปรเจกต์ดีๆ นี้ ที่สร้างความประทับใจให้กับเขาอย่างแรง จนเอ่ยปากขอแผ่นป้ายสโลแกนเพื่อนำกลับไปติดที่บ้านอีกด้วย“หล่อมากๆ” “น่ารักมากๆ” “เพลงเพราะมากๆ” “เต้นเก่งมากๆ” “เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากๆ” “อบอุ่นมากๆ” “เก่งสมกับเป็นน้องนัว” และอีกหลายคำชมที่แฟนๆ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าประทับใจสุดๆ ใน NOA 1st LIVE “NO.A” ASIA TOUR IN BANGKOK เรียกว่าเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง ที่เป็นโมเม้นต์ดีๆ ทั้งของหนุ่ม “โนอา” และ “ไทยโนอาน่า” กันเลยทีเดียว งานนี้ต้องขอบคุณ Avalon Live ที่สร้างเมจิคโมเม้นต์นี้ขึ้นมา