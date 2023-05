JO1 ศิลปินบอยกรุ๊ปที่กำลังมาแรงในญี่ปุ่น ปล่อยคลิปการแสดงที่ปราสาทฮิเมจิท่ามกลางซากุระบานสะพรั่ง

JO1 (เจโอวัน) ศิลปินบอยกรุ๊ป 11 คนจากประเทศญี่ปุ่น เปิดตัวสเตจที่ 3 ในโปรเจกต์ “HOT JAPAN with JO1” ที่ปราสาทฮิเมจิ ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกและสมบัติประจำชาติของญี่ปุ่น กับเพลง "ALL HOURS" JO1 ได้ร้องและเต้นโดยมีฉากหลังคือปราสาทฮิเมจิและดอกซากุระบานสะพรั่ง สัญลักษณ์ของฤดูใบไม้ผลิ หนึ่งในสี่ฤดูของญี่ปุ่น ก่อนหน้านี้ได้เปิดตัวสเตจที่ 1 และ 2 ไปที่ภูเขาไฟฟูจิ และเทศกาลเนบุตะในอาโอโมริเพลง ALL HOURS ในเวอร์ชั่นนี้ ได้เรียบเรียงขึ้นมาใหม่เพื่อให้ลงตัวที่สุดกับปราสาทฮิเมจิ โดยผสมผสานเสียงของเครื่องดนตรีดั้งเดิมของญี่ปุ่นอย่างกลองไทโกะและพิณโคโตะเข้าไป ชมคลิปการแสดงพิเศษครั้งนี้ได้ที่ยูทูปของ JO1Stage#3 : "HOT JAPAN Spectacle Video|ALL HOURS × HIMEJI Castle with SAKURA"https://www.youtube.com/watch?v=NJqRuxZd6xEปราสาทฮิเมจิและอาคารทางพุทธศาสนาในพื้นที่โฮริวจิของจังหวัดนารา เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของญี่ปุ่น จะฉลองครบรอบ 30 ปีการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีนี้ วันที่ 11 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่วง JO1 ได้ก่อตั้งขึ้นปราสาทฮิเมจิ มีอีกชื่อเรียกว่าปราสาทชิราซากิ หมายถึงความงามของกำแพงปราสาทสีขาวบริสุทธิ์ ด้วยความงามทางสถาปัตยกรรม มีลักษณะคล้ายกับนกกระสาสีขาวสยายปีกสง่างาม นับเป็นหนึ่งใน "HOT JAPAN" ที่เป็นความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศญี่ปุ่นJO1 ได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความ HOT ของประเทศญี่ปุ่นสู่ทั่วโลกกับการแสดงเพลง ALL HOURS ที่ปราสาทฮิเมจิ โดยมีดอกซากุระบานสะพรั่งกลีบปลิวไสวเป็นฉากหลัง ให้อารมณ์แตกต่างกันทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน•HOT JAPANโปรเจกต์ที่จะพาไปค้นพบความ HOT ของญี่ปุ่นในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคคล สถานที่ วัฒนธรรม ผ่านศิลปิน JO1 ในฐานะแอมบาสเดอร์ โดยความร่วมมือขององค์กรที่ให้การสนับสนุน รัฐบาลท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐบาล เพื่อเผยแพร่เสน่ห์ของญี่ปุ่นออกไปสู่สายตาชาวโลก กับคอนเทนต์ “Spectacle Video” ที่ JO1 จะไปแสดงยังสถานที่ต่างๆ และ “HOT JAPAN MOVIE” พาไปทัวร์รอบๆจุดที่น่าสนใจบริเวณนั้นเปิดตัวสเตจแรก เพลง Born To Be Wild กับภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบยามานากะ ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก ต่อที่สเตจที่ 2 เพลง YOLO-konde กับเทศกาลอาโอโมริเนบุตะ ทั้งสองเพลงมียอดรับชมในยูทูปทะลุ 10 ล้านครั้ง ได้รับการตอบรับดีทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศStage#1 : "HOT JAPAN Spectacle Video|Born To Be Wild × Mt. Fuji"https://www.youtube.com/watch?v=6IyYxhCjInEStage#2 : "HOT JAPAN Spectacle Video|YOLO-konde × NEBUTA in AOMORI"https://www.youtube.com/watch?v=ByV0As8YxJgประวัติ JO1JO1 ศิลปินโกลบอลบอยกรุ๊ปจากญี่ปุ่น ผู้เข้าแข่งขันจากรายการเซอร์ไววัลออดิชั่น PRODUCE 101 JAPAN ซึ่งผู้ชมหรือโปรดิวเซอร์แห่งชาติ จะโหวตให้กับคนที่ชื่นชอบ จากผลโหวตรวม 65 ล้านโหวต ได้ 11 คนสุดท้าย และก่อตั้งเป็น JO1 ในปี 2019JO1 ออกซิงเกิลมาแล้ว 7 ชุด และติดอันดับ 1 ชาร์ตเพลงรายสัปดาห์ในญี่ปุ่น “Tiger” เพลงหลักในซิงเกิลล่าสุด TROPICAL NIGHT ติดชาร์ตบิลบอร์ด Hot Trending Songs Powered by Twitter อีกด้วย นอกจากนี้ ในปี 2022 JO1 ได้รับรางวัล Favorite Asian Artist จากงาน 2022 Mnet ASIAN MUSIC AWARDS และรางวัล Best Male Group Award จาก WEIBO Account Festival 2022 ด้วยเอกลักษณ์ที่ผสมผสานระหว่าง J-POP และ K-POP ทำให้ JO1 ได้รับความสนใจและเป็นที่จับตามองทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้ JO1 มีกำหนดจัดอารีน่าทัวร์ขึ้นใน 6 เมืองใหญ่ทั่วประเทศญี่ปุ่น รวม 13 รอบการแสดง