มีแต่คำว่าฟิน !! 12 นักแสดงนำ Pit Babe The Series โปรยเสน่ห์จัดเต็มใน PIT BABE SOFT FAN MEETING “GET READY TO GO!”

เรียกได้ว่าอัดแน่นไปด้วยความฟินและความสนุกตลอด 2 ชั่วโมงเต็มทีเดียว สำหรับ PIT BABE SOFT FAN MEETING “GET READY TO GO!” แฟนมีตติ้งครั้งแรกของ 12 นักแสดงนำ Pit Babe The Series ที่ถูกจัดขึ้น เมื่อเย็นวานนี้ ณ ลาน Hall FL.5 SIAM PARAGONซึ่งงานนี้ทั้ง 12 หนุ่ม พาเวล นเรศ พร้อมเผ่าพันธุ์ , ภณ ธนภณ เอี่ยมกำชัย, เบนซ์ ณัฐพงศ์ ผาทอง, พูห์ กฤติน กิจจารุวรรณกุล, ไมเคิล เกียรติศักดิ์ วัตนวิทย์, สายลับ เหมวิช ขวัญอำไพพันธุ์, นัท ศุภณัฐ เลาหะพานิช, , กาฟิวส์ พันธุ์ธัช กันคำ, ลี อัสรี วัฒนายากุล, ท็อปเทน ศุภกรณ์ เสาร์ขอ , ปิง โอบนิธิ ลีลาเวชบุตร และ ป๊อป ภัทรพล วัลลภศิริ เปิดตัวด้วยโชว์ร้องเพลงสุดโรแมนติก พิง จากละคร “กระเช้าสีดา” พร้อมด้วยการทักทายกับแฟนๆอย่างสุดคิ้ว และส่งรอยยิ้มที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอิ่มเอมหัวใจแค่นี้ก็ทำเอาแฟนๆถึงกับกรี๊ดเสียงดังสนั่นเลยทีเดียว จากนั้น ก็เข้าโหมดพิธีการเปิดกิจกรรมสุดฟิน Fan Benefits สุดฉ่ำกับการสัมภาษณ์โปรเจกต์ CHANGE2561 ORIGINAL ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ คุณฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer (CEO) และคุณเอส วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท CHANGE2561 พร้อมกับ 12 หนุ่มที่หยอดคำหวานๆตกหัวใจแฟนกันถ้วนหน้ากับการสัมภาษณ์ที่สุด Exclusive ใกล้ชิดเป็นกันเองเป็นที่สุดจากนั้นก็เข้าสู่เวลาที่ทุกคนรอคอยกับเกมส์ที่ได้เห็นความน่ารักของทั้ง 12 หนุ่ม กับแฟนๆ คือ เกมส์ตอบคำถามที่เมื่อแฟนๆถามมา ทั้ง 12 หนุ่ม ตอบกลับด้วยความจริงใจ จริงจังทุกคำถาม และเกมส์คำถามความเป็นแฟนพันธ์แท้ pit babe พร้อมมอบของรางวัลเป็นเสื้อ pit babe และเซ็นลายเซ็นให้เป็นที่ระลึกก่อนจะปิดท้ายกับกิจกรรม Fan Benefits Hi-Touch (แปะมือ) กับทั้ง 12 หนุ่มนักแสดงนำ Pit Babe The Series แถมยังได้ Group Photo ทำเอาแฟนๆ ฟินแน่นๆ แบบฉ่ำหัวใจส่วนในช่วงท้ายก่อนที่งาน PIT BABE SOFT FAN MEETING “GET READY TO GO!” จะจบลง 12 นักแสดงนำ Pit Babe TheSeries ได้ชวนทุกคนถ่ายรูปด้วยกันเพื่อเป็นที่ระลึกก็ทำเอาทุกคนที่มาร่วมงานใจฟูกันไปเลยสิคะ เรียกได้ว่าแฟนๆที่มาร่วมงานต่างเก็บเอาภาพความทรงจำที่มีแต่ความประทับใจหอบเอารอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ที่สวยงามนี้กลับบ้านอย่างปลื้มปริ่มเลยทีเดียว