“มาร์ค ต้วน” เสิร์ฟความฟินจุใจ ในแฟนมีตติ้งสุดเอ็กซ์คูลซีฟ ขอบคุณอากาเซ่ คอยเป็นพลังสนับสนุน

ตามมาด้วยกิจกรรม UNIVERSE OF MOMENT WITH MARK TUAN ช่วงเวลาที่แฟนๆ ได้มาบอกต่อความในใจถึงหนุ่มมาร์ค ผ่าน Message to My Universe ซึ่งงานนี้เจ้าตัวก็ได้บอกความในใจกลับไป พร้อมหยอดคำหวานให้แฟนๆ ได้ฟินกันทั้งงาน

กลับมาไทยรอบนี้ เรียกว่าใช้ทุกวินาทีได้คุ้มสุดๆ สำหรับศิลปินหนุ่มหรือที่นอกจากจะมาก็มอบความสุขให้เหล่าอากาเซ่ได้กรี๊ดกันรัวๆ ในคอนเสิร์ตเอเชียทัวร์ที่ไทย 5 รอบไปแบบเต็มอิ่มแล้ว ล่าสุดเมื่อวานนี้ (18 พ.ค.) เจ้าตัวก็ได้มามอบความสนุกให้แฟนๆ ได้ฟินกันต่อ กับงานแฟนมีตติ้งสุดเอ็กซ์คลูซีฟในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกคนแรกของอีฟแอนด์บอย บิวตี้สโตร์อันดับ 1 ของไทย ที่จัดขึ้น ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย “มาร์ค” ได้เผยความรู้สึกกับสื่อมวลชน ในงานแถลงข่าวว่าและเมื่องานแถลงข่าวจบลง ก็ถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอย กับงานแฟนมีตติ้ง “EVEANDBOY x Mark Tuan Fan Meeting (Special Edition)” ที่ทำให้เหล่าอากาเซ่และผู้ร่วมงาน ได้เปิดประสบการณ์ความสนุกส่งต่อความฟินแบบจัดเต็ม ผ่านกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟแรก ด้วย UNIVERSE OF FAN WITH MARK TUAN ที่มาร์คได้มาแชร์ความน่ารัก ผ่านการเล่นเกมบนเวทีให้แฟนๆ ได้กรี๊ดลั่นสนั่นฮอลล์ปิดท้ายความฟินจนแทบละลาย กับความ SHINING ในกิจกรรมสร้างความประทับใจขั้นสุดท้าย กับกิจกรรม UNIVERSE OF MEMORY WITH MARK TUAN ที่ทำให้แฟนๆ ได้เก็บความทรงจำที่ดีๆ อย่างเต็มอิ่ม ที่ EVEANDBOY ตั้งใจมอบให้ทั้งลูกค้าคนสำคัญ ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน รวมถึงในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกคนแรกของ EVEANDBOY นับเป็นงานแฟนมีตฯ ที่สาดความสุข และความสนุกจนชุ่มฉ่ำหัวใจกันถ้วนหน้างานนี้หนุ่ม “มาร์ค” ได้เผยว่าทั้งนี้ EVEANDBOY ยังเตรียมเซอร์ไพรส์สินค้าและของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูชีฟ จากโกลบอลแอมบาสเดอร์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งแคมเปญ เพื่อเอาใจแฟนคลับและลูกค้าแบบจัดเต็ม ร่วมสัมผัสประสบการณ์ EVEANDBOY THE BEAUTY UNIVERSE เพื่อเติมความ SHINING ให้กับตัวเอง ได้ที่ EVEANDBOY ทุกสาขา และช็อปออนไลน์ที่ www.eveandboy.com Lazada และ Shopee หรือติดตามกิจกรรมพิเศษจากอีฟแอนด์บอย ได้ทาง FACEBOOK และ INSTAGRAM EVEANDBOY