“เจมีไนน์-โฟร์ท” นำทัพแก๊งค์ซีรีส์ “แฟนผมเป็นประธานนักเรียน” บุกกัมพูชา ใน “My School President 1st Fan Meeting in Cambodia” อัดแน่นทุกโมเม้นต์ความฟิน

ผ่านไปแล้วกับงานแฟนมีตติ้งที่อัดแน่นไปด้วยความประทับใจทุกโมเม้นต์กับ งาน “My School President 1st Fan Meeting in Cambodia” (มาย สคูล เพรสสิเดนท์ เฟิร์ส แฟน มีตติ้ง อิน แคมโบเดีย) ครั้งแรกของงานแฟนมีตของทีมนักแสดงจากซีรีส์ สุดฮอต “แฟนผมเป็นประธานนักเรียน” ( My School President) ณ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 27 และ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ AEON HALL at AEON MALL SEN SOK CITY กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยการจับมือกันระหว่าง บริษัท เลยดูดี สตูดิโอ จำกัด และ จีเอ็มเอ็ม ทีวี ซึ่งหลังจากที่ 2 นักแสดงนำเพื่อนซี้สุดฮอต อย่าง เจมีไนน์ - นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์ และ โฟร์ท - ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล ได้เคยจัดงานแฟนมีตที่ ประเทศกัมพูชาในนามตัวแทน ซีรีส์ แฟนผมเป็นประธานนักเรียน มาแล้วเมื่อไม่นานนี้ และได้เอ่ยคำสัญญาไว้กับแฟนคลับว่าจะพาเพื่อนๆจาก ซีรีส์กลับมาหาทุกคนอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้ทั้งคู่ได้ชวนสมาชิกจากซีรีย์ แฟนผมเป็นประธานนักเรียน ทั้ง 7 คน ได้แก่ วินนี่-ธนวินท์ ผลเจริญรัตน์, สตางค์- กิตติภพ เสรีวิชยสวัสดิ์, ฟอร์ด-อรัญญ์ อัศวสืบสกุล, พร้อม-ทีปกร ขวัญบุญ, กัปตัน-พีระวิชญ์ กุลกั้ง, มาร์ค-ภาคิน คุณาอนุวิทย์ และ อั๋น-ณภัทร พัชรชวลิต แท็กทีมกลับมาตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งงานนี้ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม จนทำให้บัตรทั้ง 2 วันหมดอย่างรวดเร็ว หลังเปิดจำหน่ายแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้น รวมถึงติดเทรนด์ทวิตเตอร์ทั้งในกัมพูชา ประเทศไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์อีกด้วยในงานแฟนมีตติ้งครั้งนี้ ได้จำลองสถานการณ์ให้ทั้งฮอลล์จัดงานกลายเป็นงานพรอม (Prom Night) ขนาดใหญ่ ที่มีเหล่าแฟนคลับทั้ง ชาวไทย กัมพูชา และต่างชาติ พร้อมใจมารอกันตั้งแต่เช้าทั้ง 2 วันที่จัดงาน เมื่อถึงเวลาเริ่มงาน ทีมนักแสดง ซีรีส์ “แฟนผมเป็นประธานนักเรียน (My School President)” ทั้ง 9 คน นำทีมโดย เจมีไนน์ และโฟร์ท ปรากฏตัวในชุดนักเรียนพร้อมกับเพลง “ไหล่เธอ” สร้างเสียงกรี๊ดจนสนั่นไปทั้งฮอลล์ ทำเอาทั้ง 9 หนุ่มยิ้มแก้มปริกับการต้อนรับสุดอบอุ่น หลังจากนั้นเป็นการพูดคุยแนะนำตัว อย่างเป็นทางการ โดยระหว่างการพูดคุย ทั้ง 9 หนุ่มต่างหยอดโมเม้นต์ฟินๆให้เหล่าแฟนคลับได้จิกหมอนปลื้มปริ่มกันถ้วนหน้า จากนั้นเข้าสู่โหมดเกมสนุกๆ พร้อมบทลงโทษสุดน่ารัก ที่เรียกเสียง หัวเราะ รอยยิ้ม และความประทับใจแบบไม่มีพักกันไปพอสมควรแล้ว หนุ่มๆทั้ง 9 ก็ได้มอบโชว์สุดพิเศษที่เตรียมไว้ให้แฟนๆในงานนี้โดยเฉพาะ กับการร้องเพลงเสิร์ฟแฟนแบบคอมโบเซต เริ่มด้วยเพลงน่ารักๆ อย่างเพลง “ง้อว (Smile Please)” จากนั้นเปลี่ยนฟีลให้เป็นโมเม้นต์เหงาๆด้วยเพลง “ถ้าวันนั้น (If Only)” และ เพลง “ถ้าไม่ใช่ (No One Else Like Me) ก่อนจะปิดท้ายโชว์พิเศษด้วยเพลง “เขินให้หน่อย (You’re Blushing?)” ซึ่งแม้ว่าแฟนคลับในงานจะเป็นชาวต่างชาติ แต่ก็ร้องตามกันได้แบบเป๊ะทุกคำเลย และที่ทัชใจหนุ่มๆทั้ง 9 คนแบบสุดๆ คือ แฟนคลับต่างพร้อมใจกันร้อง “เพลงรัก (Hook)” เป็นเซอร์ไพร์สให้กับทั้ง 9 หนุ่มอีกด้วย ทำเอาทีมนักแสดงถึงกับตื้นตันจนพูดไม่ออก ก่อนจะปิดงานด้วยอีกหนึ่งเซอร์ไพร์สจากโปรเจ็ค ที่เหล่าแฟนคลับตั้งใจมอบให้ศิลปินที่รักทั้ง 9 คน ด้วยการพร้อมใจกันชูป้าย “พวกเราจะ Heal ใจคุณเองนะ” เรียกได้ว่าเป็นภาพ ที่น่าประทับใจ แบบสุดๆ พร้อมส่งท้ายด้วยการกล่าวความในใจจากนักแสดง ขอบคุณความรักของแฟนๆทุกคนที่ทำให้เกิด งานในครั้งนี้ขึ้นพร้อมกล่าวคำว่า “บองสรันโอน” ที่แปลว่า “I Love You” จากใจอย่างพร้อมเพรียงกัน เรียกได้ว่าเป็นงานแฟนมีตติ้งครั้งแรก ที่ประเทศกัมพูชาของ ทั้ง 9 หนุ่ม จากซีรีส์ แฟนผมเป็นประธานนักเรียน (My School President) ที่สร้างความประทับใจในทุกๆโมเม้นต์ ครบทุกรสแห่งความฟิน ทั้งรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความปลื้มปริ่มหัวใจกันถ้วนหน้าทั้งแฟนคลับ และศิลปินเลยทีเดียว