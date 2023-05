"Three Man Down" ส่งซิงเกิ้ลใหม่ "ไม่อยากให้เธอไม่สบาย” พร้อมยกทีมถ่ายทำ-กำกับ MV เอง

เซอร์ไพรส์ซิงเกิลใหม่ "ไม่อยากให้เธอไม่สบาย” เพลงรักสำหรับคนสำคัญของชีวิตจาก Three Man Down พร้อมยกทีมถ่ายทำและกำกับเอ็มวีเอง"ไม่อยากให้เธอไม่สบาย" เซอร์ไพรส์ซิงเกิลจาก Three Man Down นับเป็นเพลงรักเพลงที่สองของวงตั้งแต่เพลง "ข้างกัน" ถูกปล่อยออกมาเมื่อ 5 ปีที่แล้ว โดยเนื้อหาพูดถึงการที่เรารักใครสักคน ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพื่อน คนรัก สัตว์เลี้ยง หรืออยู่ในสถานะใดก็ตาม และมองว่าเขาเหล่านั้นคือคนสำคัญของชีวิตในแบบที่เจ็บหรือตายแทนกันได้ จนจินตนาการไม่ออกเลยว่าหากขาดเขาไปแล้วจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างไรหากเราไม่สามารถรู้ได้ว่าวันไหนจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตจึงอยากชวนทุกคนเก็บภาพความทรงจำที่สวยงามและมีค่าที่สุดไปด้วยกันกับมิวสิกวิดีโอเพลง "ไม่อยากให้เธอไม่สบาย" จากฝีมือการกำกับ ถ่ายทำ และตัดต่อโดย “กิต-กฤตย์ จีรพัฒนานุวงศ์” นักร้องนำของวง ที่กลับมาลงมือทำผลงานเองอีกครั้ง โดยมีสมาชิกวงคนอื่นๆอย่าง “เต, ตูน, เส็ง” และทีมงาน Three Man Down ทุกคน ที่มีส่วนช่วยในการผลิตชิ้นงาน MV ตัวนี้กันอย่างตั้งใจ ซึ่งเนื้อหาหลักจะเป็นการชวนทุกคนมาถ่ายรูปครอบครัว ทั้งที่เป็นครอบครัวของสมาชิกวงแต่ละคน เทคนิเชียน ซาวด์เอนจิเนียร์ ตากล้อง คนขับรถตู้ รวมไปถึงการชวนสมาชิกวงดั้งเดิมคนสำคัญของวง “โอม-กิจฏิเมธ ชาญพานิช” มาร่วมถ่ายรูปครอบครัว Three Man Down ในครั้งนี้ด้วยด้วยเนื้อหาของเพลงและภาพต่างๆที่นำเสนออาจทำให้ใครหลายคนรู้สึกอินตามไปกับเพลงรักที่มีความหมายมากกว่าคำว่ารักเพลงนี้ เพราะหากเราใช้เวลาที่มีอยู่ทุกวันอย่างมีค่า เมื่อเรามองย้อนกลับมาคงไม่เสียใจกับสิ่งที่ได้ทำ ถ้าเราได้ทำมันอย่างดีที่สุดเท่าที่คนคนนึงจะทำได้แล้ว