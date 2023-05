“บิวกิ้น” ชวนฟังเมโลดี้ เพลง “การเดินทางที่สวยงาม” ซิงเกิล ลำดับสุดท้าย ใน EP "Love's Apprentice"

กลายเป็นเพลย์ลิสต์ที่ฮิตโดนใจอย่างต่อเนื่อง สำหรับ "Love's Apprentice" EP ที่เล่าเรื่องราว และสะท้อนตัวตนของศิลปิน บิวกิ้น พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล (Billkin) ในช่วงเวลานี้ และช่วงเวลาที่ผ่านมาได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเพลง ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอ (I Like Us), Mr.Everything, กลับมาคบกันเถอะ (Please Please), ยิ้มทั้งน้ำตา (Always) ล่าสุดกับซิงเกิล การเดินทางที่สวยงาม (A Beautiful Ride) ที่อยากชวนทุกคนหยิบกุญแจ เตรียมตัวออกเดินทางไปกับซิงเกิลลำดับที่ 5 ซึ่งลำดับสุดท้าย ใน EP นี้โดยซิงเกิล “การเดินทางที่สวยงาม” เป็นเพลงที่อยากจะชวนคนพิเศษออกเดินทางไปกับรถคันโปรด ในท่วงทำนองดนตรี Pop Soul ในแบบฉบับของ บิวกิ้น งานนี้ เบล สุพล พัวศิริรักษ์ Executive Producer และ The Toys มารับหน้าที่ Producer รวมถึงดูแลเรื่อง เนื้อร้อง, ทำนอง และเรียบเรียง โดยเพลงนี้เปรียบเหมือนการที่เราได้เรียนรู้คนพิเศษของเรา และเขาก็ได้เรียนรู้ความเป็นตัวเราผ่านการเดินทาง แม้ระยะทางจะแสนไกลหรือจะต้องเจออะไรระหว่างทาง ขอแค่เราอยู่ข้าง ๆ กัน จับมือไปด้วยกันก็พอ ในพาร์ตของมิวสิกวิดีโอ ผู้กำกับฝีมือดีอย่าง โรส พวงสร้อย มารับหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางระหว่าง บิวกิ้น และ พิมฐา ฐานิดา ที่มารับบทเป็นนางเอกในครั้งนี้ โดยเนื้อหาในมิวสิกวิดีโอ เล่าถึงเรื่องราว One Day Trip ที่แสนเรียบง่าย แต่เต็มไปด้วยช่วงเวลาสุดแสนพิเศษบิวกิ้น กล่าวว่า “สำหรับเพลงการเดินทางที่สวยงาม เป็นอีกเพลงที่ผมชอบมากครับ เนื้อหาของเพลงนี้เป็นเรื่องราวของการเดินทาง ที่อาจจะไปตรงกับชีวิตใครหลาย ๆ คน ในระหว่างทางบางคนอาจจะโคจรมาเจอกับเรา ณ เวลาหนึ่งแล้วจากไป บางคนอาจจะอยู่ตั้งแต่เริ่มต้น และไม่เคยไปไหน จากเนื้อเพลงที่บอกไว้ว่า เราไม่มีทางรู้ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร แต่อยากให้เธอเดินทางไปด้วยกัน ทุกอย่างก็คงจะดี สุดท้ายก็ขอฝากเอ็มวีเพลงการเดินทางที่สวยงามไว้ด้วยนะครับ เป็นอีกเอ็มวีที่ทำงานสนุกมากเราตื่นมาถ่ายทำกันตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้น จนแสงสุดท้าย บรรยากาศท้องฟ้าริมทะเลที่ประจวบ ฯ สวยมากครับ เป็นอีกโมเมนต์ที่ประทับใจมากเลยครับ ฝากติดตามชมมิวสิกวิดีโอ พร้อมซึบซับทุกคำร้องทุกเมโลดี้ในเพลง “การเดินทางที่สวยงาม” ได้ทาง YouTube : Billkin Entertainment และฟังเพลงได้ทุก Streaming Platform ขอบคุณมากครับ”YouTube : Billkin EntertainmentLink Official MV : https://www.youtube.com/watch?v=q_Eq9V0F9g0#การเดินทางที่สวยงาม_MV#ABeautifulRide_MV#Billkin_LovesApprentice#BillkinThe1stEP#BillkinEntertainment#Bbillkin