“The Forgotten Honeymoon” เพลงใหม่จาก “Daniel Ryn” ถ่ายทอดเรื่องราวรักหมดโปร

ไม่หยุดยั้งที่จะส่งผลงานดี ๆ ออกมาให้คอเพลงสากลได้ฟังกันอยู่เสมอ สำหรับหรือศิลปินในสังกัด smallroom หลังจากส่งเพลงคลั่งรัก All Your Time , Making Moves , Let Me Love U ชวนให้แฟนคลับเขินและยิ้มตามจากนั้นก็ไม่รอนานที่จะเดินหน้าส่งซิงเกิลใหม่ที่เรียกได้ว่ามีความหมายต่างจากทุกครั้งที่เคยปล่อยมาในเพลง “The Forgotten Honeymoon”The Forgotten Honeymoon ถ่ายทอดเรื่องราวความรักของคนที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกัน ได้คบหาและลองใช้ชีวิตด้วยกันมานาน พอถึงช่วงเวลาหนึ่ง ความรักและความใส่ใจที่เคยเกิดขึ้นนั้นกลับเริ่มจางหาย ต่างฝ่ายต่างลืมสิ่งสำคัญที่เคยกระทำร่วมกันมา เช่น วันครบรอบ หรือเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของชีวิตคู่ จากความรักที่เคยหอมหวาน กลับมีเรื่องราวให้ต้องขมกลืนงานนี้ Daniel Ryn เอ่ยปากว่าการทำงานเพลงในซิงเกิลนี้มีความท้าทายมากขึ้นจากเดิม ทั้งในด้านของการแต่งเนื้อเพลงและด้านดนตรีที่มีจังหวะเร็วขึ้นกว่าทุกซิงเกิล มาพร้อมเสียงกีต้าร์เท่ ๆ กับเสียงคอรัสที่เพลินหูทั้งนี้ Daniel Ryn หวังว่าแฟนเพลงที่รอฟังผลงานของเขาจะชื่นชอบเหมือนกับทุกครั้ง นอกจากนี้ด้านมิวสิกวิดีโอได้มีการบินไปถ่ายทำที่ จังหวัดโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น ทำให้มิวสิกวิดีโอชิ้นนี้มีภาพและบรรยากาศที่สวยงามน่าสนใจขึ้นอีกด้วย