“แจ็คสัน หวัง” ปล่อยซิงเกิล “SLOW” เเละ “CHEETAH” พร้อมเปิดฉากการทัวร์คอนเสิร์ตในอเมริกาเหนือสัปดาห์นี้

นักร้องและนักแสดงปล่อยมิวสิกวิดีโอซิงเกิลใหม่ “Slow" ประกบศิลปินระดับรางวัลแกรมมี่อย่าง Ciara (เซียรา) ซึ่งเป็นผลงานการกำกับของ Daniel "Cloud" Campos ( Zedd, Paramone, Panic! at the Disco, Jackson Wang) และได้ Mykell Wilson (Prince, Justin Bieber, Britney Spears) รับหน้าที่ออกแบบท่าเต้น มิวสิกวิดีโอเพลงนี้จัดเต็มไปด้วยงานภาพสุดอลังที่ผสานสไตล์อันโดดเด่นของ แจ็คสัน และ เซียรา ได้อย่างลงตัว ผ่านท่าเต้นทรงพลังและสร้างสรรค์ที่มาพร้อมการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนแต่เฉียบคม และเร้าใจ รับชมได้ที่นี่ here.หลังจากสร้างความฮือฮาด้วยการแสดงอันเร้าใจในเทศกาล Coachella Valley Music and Arts Festival ประจำปีนี้ แจ็คสัน ก็ส่งซิงเกิลล่าสุด “Cheetah,” ที่มีกลิ่นอายดนตรีแจ๊สให้เราโยกได้ตามมา เพลงนี้เป็นผลงานของโปรดิวเซอร์คนดัง Jacob Ray (NIKI, Rich Brian, and Alison Wonderland) กับ MAX (Katy Perry, Taylor Swift, and The Weeknd) ฟังเพลง “Cheetah” ได้ที่นี่ here พร้อมชมมิวสิกวิดีโอผลงานการกำกับของ แจ็คสัน หวัง และ Sean Lew ได้ที่นี่ here.แจ็คสัน ประสบความสำเร็จอย่างมากกับการแสดงในสัปดาห์แรกของงาน Coachella Valley Music and Arts Festival ปีนี้ ด้วยการดึงนักร้องอาร์แอนด์บี Ciara (เซียรา) มาขึ้นโชว์สุดเซอร์ไพรส์ในเพลง “Slow” ก่อน แจ็คสัน จะร่วมแจมกับเธอในเพลง “1,2,Step” ถึงขนาดที่สื่อดัง Rolling Stone ยังชื่นชมและให้นิยามการร่วมงานของทั้งคู่ว่า “เป็นดูโอสุดเซอร์ไพรส์ที่ผู้ชมอย่างเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเราต้องการ” ตอกย้ำความปังด้วยการที่ชื่อ แจ็คสัน ติด #1 เทรนด์ทวิตเตอร์โลกทันทีที่การแสดงของเขาปิดฉากลง ชมภาพการแสดงได้ที่นี่ here.เทศกาล Coachella ปีนี้ ถือเป็นความสำเร็จก้าวสำคัญในฐานะศิลปินของ แจ็คสัน ที่สร้างประวัติศาสตร์รอบสองกับการเป็นศิลปินเดี่ยวเชื้อสายจีนคนแรกที่ได้รับเชิญให้ขึ้นโชว์แบบเต็มสตรีม ย้อนไปเมื่อปี 2022 แจ็คสัน ขึ้นแท่นศิลปินเดี่ยวเชื้อสายจีนคนแรกที่ขึ้นแสดงบนเวทีหลัก ในฐานะส่วนหนึ่งของโชว์ ‘Head In The Clouds Forever’ ของ 88rising การกลับขึ้นเวที Coachella อีกครั้งของ แจ็คสัน เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เผยให้เห็นถึงความสามารถอันโดดเด่นในฐานะศิลปินที่แสดงสดได้อย่างยอดเยี่ยมสนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.coachella.com/.แจ็คสัน พร้อมเปิดฉากการทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกในอเมริกาเหนือในฐานะศิลปินเดี่ยวกับ MAGIC MAN World Tour ในวันพุธที่ 26 เมษายนนี้ ที่ Shrine Expo Hall ของลอสแอนเจลิส จากนั้นเขาจะเดินสายไปเสิร์ฟความสนุกใน 6 เมืองใหญ่ ได้แก่ ซานฟรานซิสโก และ ชิคาโก ก่อนปิดฉากที่ Barclays Center นิวยอร์ก ในวันที่ 11 พฤษภาคมนี้ ที่สำคัญ แจ็คสัน ยังเตรียมเพิ่มรอบการแสดงในแถบอเมริกาใต้ในปีนี้อีกด้วย เช็คตารางของวันแสดงทั้งหมดได้ที่ด้านล่าง และสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ tour.jackson-wang.com.